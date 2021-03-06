Боруссия М
0:0
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
Байер Л
38' Желтая карточкаАмири Надим
30
Эльведи
Нико
11
Вольф
Ханнес
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
28
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
28 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|10 (5)
|0.42
|2.
|Хофманн Йонас
|5 (3)
|0.21
|3.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.17
|4.
|Тюрам Маркус
|4
|0.17
|5.
|Плеа Алассан
|3
|0.13
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.13
|7.
|Эльведи Нико
|3
|0.13
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.08
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.04
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.04
|14.
|Закария Денис
|1
|0.04
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|9 (2)
|0.38
|2.
|Бэйли Леон
|6
|0.25
|3.
|Шик Патрик
|6
|0.25
|4.
|Вирц Флориан
|4
|0.17
|5.
|Диаби Мусса
|3
|0.13
|6.
|Демирбай Керем
|3
|0.13
|7.
|Амири Надим
|2
|0.08
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.08
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.04
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.04
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.04
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|3.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|4.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|5.
|Эмболо Брель
|4
|0
|6.
|Вендт Оскар
|3
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|8.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|9.
|Закария Денис
|3
|0
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|11.
|Плеа Алассан
|2
|0
|12.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|13.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|14.
|Янчке Тони
|1
|0
|15.
|Зоммер Янн
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|17.
|Эльведи Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|5
|0
|2.
|Диаби Мусса
|5
|0
|3.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|4.
|Драгович Александр
|3
|0
|5.
|Та Джонатан
|3
|0
|6.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|7.
|Бендер Ларс
|2
|0
|8.
|Аларио Лукас
|2
|0
|9.
|Беллараби Карим
|2
|0
|10.
|Демирбай Керем
|2
|0
|11.
|Шик Патрик
|2
|0
|12.
|Амири Надим
|2
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|14.
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|15.
|Бендер Свен
|1
|0
|16.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|17.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|18.
|Венделл Боргес
|1
|0
|19.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|15% (6)
|22.5% (9)
|7.5% (3)
|20% (8)
|Байер Л
|20% (8)
|20% (8)
|7.5% (3)
|10% (4)
|17.5% (7)
|25% (10)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +6 =6 -8Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц
Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан
Байер Л Последние 20 матчей: +8 =3 -9Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л
Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Байер Л: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Байер Л 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|24
|16
|5
|3
|44 - 20
|53
|2.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|3.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|24
|11
|10
|3
|46 - 32
|43
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|41 - 26
|38
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|8.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 36
|34
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|24
|8
|10
|6
|40 - 36
|34
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|24
|8
|9
|7
|44 - 36
|33
|11.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|24 - 35
|29
|13.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|0:1 Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 43
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 12
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 18
|19
|10.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 24
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 19
|21
|4.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|8.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|12.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Байер Л
Исход игры
Боруссия М
47.6% (70)
Ничья
35.4% (52)
Байер Л
17% (25)
Тотал 2.5
Больше
63.45% (92)
Меньше
36.55% (53)
Обе команды забьют
Да
91.72% (133)
Нет
8.28% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
38.1% (56)
1:1 Ничья
27.9% (41)
1:2 Байер Л
12.9% (19)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:0 Боруссия М
3.4% (5)
2:0 Боруссия М
2% (3)
3:1 Боруссия М
1.4% (2)
0:1 Байер Л
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!