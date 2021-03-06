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  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия М
0:0
Перерыв

Стадион:
Байер Л
0'
38' Желтая карточка
Амири Надим
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
19
Лазаро
Валентино
11
Вольф
Ханнес
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
21
Гриль
Леннарт
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
20
Арангис
Чарлес
11
Амири
Надим
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
28
Грэй
Демарай
Боруссия М
4-2-3-1
Байер Л
4-3-3

Ход матча

38'
 
Амири Надим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 10 (5) 0.42
2. Хофманн Йонас 5 (3) 0.21
3. Нойхаус Флориан 4 0.17
4. Тюрам Маркус 4 0.17
5. Плеа Алассан 3 0.13
6. Эмболо Брель 3 0.13
7. Эльведи Нико 3 0.13
8. Вольф Ханнес 2 0.08
9. Гинтер Маттиас 1 0.04
10. Вендт Оскар 1 0.04
11. Лайнер Штефан 1 0.04
12. Лазаро Валентино 1 0.04
13. Бенсебаини Рами 1 0.04
14. Закария Денис 1 0.04
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 9 (2) 0.38
2. Бэйли Леон 6 0.25
3. Шик Патрик 6 0.25
4. Вирц Флориан 4 0.17
5. Диаби Мусса 3 0.13
6. Демирбай Керем 3 0.13
7. Амири Надим 2 0.08
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.08
9. Грэй Демарай 1 0.04
10. Драгович Александр 1 0.04
11. Вайзер Митчелл 1 0.04
12. Та Джонатан 1 0.04
13. Тапсоба Эдмон 1 0.04
14. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Бенсебаини Рами 5 0
3. Тюрам Маркус 3 1
4. Штиндль Ларс 4 0
5. Эмболо Брель 4 0
6. Вендт Оскар 3 0
7. Херрманн Патрик 3 0
8. Крамер Кристоф 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Лайнер Штефан 2 0
11. Плеа Алассан 2 0
12. Гинтер Маттиас 2 0
13. Лазаро Валентино 2 0
14. Янчке Тони 1 0
15. Зоммер Янн 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
17. Эльведи Нико 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 5 0
2. Диаби Мусса 5 0
3. Арангис Чарлес 4 0
4. Драгович Александр 3 0
5. Та Джонатан 3 0
6. Синкгравен Дэйли 3 0
7. Бендер Ларс 2 0
8. Аларио Лукас 2 0
9. Беллараби Карим 2 0
10. Демирбай Керем 2 0
11. Шик Патрик 2 0
12. Амири Надим 2 0
13. Фосу-Менса Тимоти 2 0
14. Тапсоба Эдмон 2 0
15. Бендер Свен 1 0
16. Баумгартлингер Юлиан 1 0
17. Градецки Лукаш 1 0
18. Венделл Боргес 1 0
19. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 17.5% (7) 17.5% (7) 15% (6) 22.5% (9) 7.5% (3) 20% (8)
 Байер Л 20% (8) 20% (8) 7.5% (3) 10% (4) 17.5% (7) 25% (10)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Боруссия М 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Боруссия М 1:2 Майнц
Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан
Байер Л Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л
Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Байер Л: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Байер Л 4:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Боруссия М Бундеслига Байер Л 3:0 Боруссия М Бундеслига
Байер Л 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:5 Байер Л Кубок Боруссия М 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Кубок Боруссия М 1:5 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Боруссия М 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 24 16 5 3 44 - 20 53
2. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
3. Вольфсбург 1:2 Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 11 10 3 46 - 32 43
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л 0:0 Заявка 24 10 8 6 41 - 26 38
7. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
8. Фрайбург 0:1 Заявка 24 9 7 8 37 - 36 34
9. Боруссия М 0:0 Заявка 24 8 10 6 40 - 36 34
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 24 8 9 7 44 - 36 33
11. Хоффенхайм 2:1 Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Аугсбург 1:0 Заявка 24 8 5 11 24 - 35 29
13. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта 0:1 Заявка 24 4 6 14 26 - 43 18
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург 1:2 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 6 6 0 21 - 12 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
7. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
9. Фрайбург 0:1 Заявка 13 5 4 4 24 - 18 19
10. Хоффенхайм 2:1 Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
16. Герта 0:1 Заявка 12 2 2 8 11 - 24 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 6 3 4 25 - 19 21
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 9 19
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
8. Аугсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Фрайбург 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
11. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
12. Боруссия М 0:0 Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм 2:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта 0:1 Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Боруссия М 47.6% (70)
X 35.4% (52)
Байер Л 17% (25)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Байер Л
3.60
3.69
2.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.65 3.69 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.60 2.83
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.25 2.40
  3.36 3.15 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.02 6.85 1.10 4.72 1.19 3.05 1.38 2.26 1.67 1.77 2.09 1.52 2.54 1.31 3.46 1.19 4.74
11.75 1.00 11.00 1.01 4.70 1.17 3.85 1.26 2.48 1.67 1.89 1.91 1.56 2.36 1.28 3.40 1.20 3.98 1.07 6.55
8.50 1.06 6.80 1.10 3.00 1.38 2.27 1.62 1.68 2.18 2.15 1.75 1.33 3.25 1.72 2.20 1.24 4.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 8.40 1.06 7.60 1.01 12.50
2.62 1.52 2.28 1.68 1.94 1.94 1.68 2.28 1.52 2.62 1.90 1.98 1.66 2.31 1.52 2.63 1.57 2.53 1.21 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.16 1.38 1.95 1.86 1.45 2.91 1.20 4.52
3.38 1.32 2.36 1.59 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.90 1.90 1.24 4.00 1.13 5.80 1.02 17.00 1.01 21.00
1.56 2.52 1.32 3.50 1.90 1.98 1.55 2.53 1.40 3.08 1.39 3.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.56 1.20 2.56 1.51 1.85 1.95 1.44 2.79
5.05 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
3.10 1.35 2.02 1.74 1.52 2.45 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.46 2.72
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
3.48 1.31
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.46 1.55
2.50 1.48
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Байер Л

Исход игры
Боруссия М
47.6% (70)
Ничья
35.4% (52)
Байер Л
17% (25)
Тотал 2.5
Больше
63.45% (92)
Меньше
36.55% (53)
Обе команды забьют
Да
91.72% (133)
Нет
8.28% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
38.1% (56)
1:1 Ничья
27.9% (41)
1:2 Байер Л
12.9% (19)
2:2 Ничья
6.8% (10)
1:0 Боруссия М
3.4% (5)
2:0 Боруссия М
2% (3)
3:1 Боруссия М
1.4% (2)
0:1 Байер Л
1.4% (2)
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