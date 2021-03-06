Айнтрахт Фр
0:0
Перерыв
Стадион: Deutsche Bank Park
Штуттгарт
27' Желтая карточкаН'Дика Эван
31' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сиссе МомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|19 (6)
|0.79
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.17
|3.
|Камада Даити
|3
|0.13
|4.
|Юнес Амин
|3
|0.13
|5.
|Йович Лука
|3
|0.13
|6.
|Костич Филип
|2
|0.08
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.08
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.08
|9.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.04
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.04
|12.
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Соу Джибриль
|0
|0
|14.
|Цубер Стивен
|0
|0
|15.
|Дурм Эрик
|0
|0
|16.
|Туре Альмами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|11
|0.46
|2.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.46
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.25
|4.
|Дидави Даниэль
|3
|0.13
|5.
|Кастро Гонсало
|3
|0.13
|6.
|Эндо Ватару
|2
|0.08
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.08
|8.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.08
|9.
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|10.
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|11.
|Климович Матео
|1
|0.04
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.04
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|14.
|Томми Эрик
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|7
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|6
|0
|3.
|Абрахам Давид
|4
|1
|4.
|Соу Джибриль
|5
|0
|5.
|Баркок Аймен
|5
|0
|6.
|Хасебе Макото
|4
|0
|7.
|Тута
|4
|0
|8.
|Юнес Амин
|4
|0
|9.
|Дост Бас
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|2
|0
|13.
|Кор Доминик
|2
|0
|14.
|Туре Альмами
|2
|0
|15.
|Камада Даити
|2
|0
|16.
|Цубер Стивен
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|6
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|5
|0
|4.
|Эндо Ватару
|4
|0
|5.
|Мавропанос Константинос
|4
|0
|6.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0
|8.
|Мангаля Орель
|3
|0
|9.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|11.
|Каразор Атакан
|2
|0
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|13.
|Соса Борна
|1
|0
|14.
|Калайджич Саша
|1
|0
|15.
|Климович Матео
|1
|0
|16.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|4.76% (2)
|30.95% (13)
|14.29% (6)
|Штуттгарт
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|31.82% (14)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Штуттгарт: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:5 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|24
|16
|5
|3
|44 - 20
|53
|2.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|3.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|24
|11
|10
|3
|46 - 32
|43
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|24
|10
|8
|6
|41 - 26
|38
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|8.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 36
|34
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|24
|8
|10
|6
|40 - 36
|34
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|24
|8
|9
|7
|44 - 36
|33
|11.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|24 - 35
|29
|13.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|0:1 Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 43
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|21 - 12
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 18
|19
|10.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 24
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 19
|21
|4.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|8.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|12.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Айнтрахт Фр
84.8% (123)
Ничья
11% (16)
Штуттгарт
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (101)
Меньше
29.37% (42)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
48.3% (70)
1:0 Айнтрахт Фр
12.4% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
11% (16)
1:1 Ничья
8.3% (12)
2:0 Айнтрахт Фр
7.6% (11)
3:2 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
1:2 Штуттгарт
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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