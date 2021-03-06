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Айнтрахт Фр
0:0
Перерыв

Стадион:
Штуттгарт
0'
27' Желтая карточка
Н'Дика Эван
31' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1
Трапп
Кевин
3
Ильзанкер
Штефан
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
20
Хасебе
Макото
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
9
Йович
Лука
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
7
Кулибали
Тангуй
9
Калайджич
Саша
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Штуттгарт
3-4-2-1

Ход матча

27'
Н'Дика Эван
 
31'
Хинтереггер Мартин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 19 (6) 0.79
2. Дост Бас 4 (1) 0.17
3. Камада Даити 3 0.13
4. Юнес Амин 3 0.13
5. Йович Лука 3 0.13
6. Костич Филип 2 0.08
7. Баркок Аймен 2 0.08
8. Н'Дика Эван 2 0.08
9. Хинтереггер Мартин 1 0.04
10. Ильзанкер Штефан 1 0.04
11. Абрахам Давид 1 0.04
12. Роде Себастьян 1 0.04
13. Соу Джибриль 0 0
14. Цубер Стивен 0 0
15. Дурм Эрик 0 0
16. Туре Альмами 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 11 0.46
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.46
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.25
4. Дидави Даниэль 3 0.13
5. Кастро Гонсало 3 0.13
6. Эндо Ватару 2 0.08
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0.08
8. Кулибали Тангуй 2 0.08
9. Мангаля Орель 1 0.04
10. Клемент Филипп 1 0.04
11. Климович Матео 1 0.04
12. Фёрстер Филипп 1 0.04
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 7 0
2. Н'Дика Эван 6 0
3. Абрахам Давид 4 1
4. Соу Джибриль 5 0
5. Баркок Аймен 5 0
6. Хасебе Макото 4 0
7. Тута 4 0
8. Юнес Амин 4 0
9. Дост Бас 3 0
10. Ильзанкер Штефан 3 0
11. Хинтереггер Мартин 3 0
12. Костич Филип 2 0
13. Кор Доминик 2 0
14. Туре Альмами 2 0
15. Камада Даити 2 0
16. Цубер Стивен 1 0
17. Дурм Эрик 1 0
18. Йович Лука 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 6 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Эндо Ватару 4 0
5. Мавропанос Константинос 4 0
6. Штенцель Паскаль 2 1
7. Кемпф Марк-Оливер 3 0
8. Мангаля Орель 3 0
9. Дидави Даниэль 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Каразор Атакан 2 0
12. Фёрстер Филипп 1 0
13. Соса Борна 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 4.76% (2) 30.95% (13) 14.29% (6)
 Штуттгарт 11.36% (5) 15.91% (7) 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 31.82% (14)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Штуттгарт: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:5 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 24 16 5 3 44 - 20 53
2. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
3. Вольфсбург 1:2 Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 11 10 3 46 - 32 43
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л 0:0 Заявка 24 10 8 6 41 - 26 38
7. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
8. Фрайбург 0:1 Заявка 24 9 7 8 37 - 36 34
9. Боруссия М 0:0 Заявка 24 8 10 6 40 - 36 34
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 24 8 9 7 44 - 36 33
11. Хоффенхайм 2:1 Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Аугсбург 1:0 Заявка 24 8 5 11 24 - 35 29
13. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта 0:1 Заявка 24 4 6 14 26 - 43 18
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург 1:2 Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 6 6 0 21 - 12 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Боруссия М 0:0 Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
7. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
9. Фрайбург 0:1 Заявка 13 5 4 4 24 - 18 19
10. Хоффенхайм 2:1 Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург 1:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
16. Герта 0:1 Заявка 12 2 2 8 11 - 24 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 6 3 4 25 - 19 21
4. Вольфсбург 1:2 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 9 19
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
8. Аугсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Фрайбург 0:1 Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
11. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
12. Боруссия М 0:0 Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм 2:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта 0:1 Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • 46'
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Айнтрахт Фр 84.8% (123)
X 11% (16)
Штуттгарт 4.1% (6)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Штуттгарт
2.37
4.19
4.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.78 4.19 4.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.78 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.50 3.80
  2.01 3.55 3.85

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.16 3.38 1.32 2.58 1.53 2.00 1.90 1.60 2.39 1.38 3.07 1.21 4.14 1.13 6.10
5.25 1.12 4.60 1.17 2.67 1.45 2.06 1.76 1.73 2.23 1.37 3.10 1.27 3.62 1.11 5.75 1.08 6.20 1.01 10.50
10.50 1.05 8.40 1.07 3.60 1.28 2.85 1.42 1.92 1.87 1.53 2.50 1.91 1.95 1.35 3.15 1.16 5.10 1.13 5.80 1.12 5.80 1.10 6.70 1.03 10.00 1.02 10.50
6.58 1.14 2.81 1.46 2.42 1.60 2.01 1.87 1.77 2.12 1.58 2.47 2.10 1.79 1.84 2.04 1.67 2.28 1.51 2.65 1.28 3.91 1.12 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.45 1.32 2.15 1.74 1.55 2.53 1.25 3.92
4.05 1.24 2.75 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60 1.20 4.60
2.04 1.77 1.33 3.25 1.17 4.90 1.03 14.00 1.02 17.00
1.62 2.38 1.37 3.24 1.12 6.76 1.79 2.10 1.55 2.55 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.90 1.19 2.59 1.50 1.85 1.95 1.45 2.77
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.59 2.36 1.37 3.10
2.14 1.66 1.59 2.28 1.37 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.46 2.72
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
3.24 1.34
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
2.32 1.61
2.45 1.50
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Айнтрахт Фр
84.8% (123)
Ничья
11% (16)
Штуттгарт
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.63% (101)
Меньше
29.37% (42)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
48.3% (70)
1:0 Айнтрахт Фр
12.4% (18)
3:1 Айнтрахт Фр
11% (16)
1:1 Ничья
8.3% (12)
2:0 Айнтрахт Фр
7.6% (11)
3:2 Айнтрахт Фр
3.4% (5)
1:2 Штуттгарт
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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