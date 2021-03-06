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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Лестер
26
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
13
Гросс
Паскаль
11
Троссар
Леандро
14
Лаллана
Адам
10
Макаллистер
Алексис
9
Мопе
Нил
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
4
Сёюнджю
Чаглар
18
Амарти
Даниэль
25
Ндиди
Уилфред
21
Рикарду
Перейра
II
8
Тилеманс
Юри
50
Таварес
Сидней
27
Кастань
Тимоти
9
Варди
Джейми
14
Ихеаначо
Келечи
Брайтон
4-2-3-1
Лестер
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.27
2. Данк Льюис 3 0.12
3. Троссар Леандро 2 0.08
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.08
5. Коннолли Аарон 2 0.08
6. Марч Соломон 2 0.08
7. Уэлбек Данни 2 0.08
8. Макаллистер Алексис 1 0.04
9. Лемпти Тарик 1 0.04
10. Вельтман Йоел 1 0.04
11. Биссума Ив 1 0.04
12. Альсате Стивен 1 0.04
13. Лаллана Адам 0 0
14. Джаханбакш Алиреза 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.44
2. Барнс Харви 9 0.33
3. Мэддисон Джеймс 8 0.3
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.22
5. Джастин Джеймс 2 0.07
6. Ихеаначо Келечи 2 0.07
7. Кастань Тимоти 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Прает Деннис 1 0.04
10. Перес Айосе 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Джаханбакш Алиреза 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Тилеманс Юри 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Джастин Джеймс 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Томас Люк 2 0
12. Перес Айосе 1 0
13. Варди Джейми 1 0
14. Рикарду Перейра II 1 0
15. Амарти Даниэль 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 16% (4) 12% (3) 16% (4) 24% (6) 8% (2) 24% (6)
 Лестер 11.63% (5) 16.28% (7) 20.93% (9) 9.3% (4) 9.3% (4) 32.56% (14)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон
Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль
Лестер Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер
Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Лестер 1:0 Брайтон Кубок Лестер 3:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 27 9 6 12 33 - 44 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Саутгемптон Заявка 14 4 4 6 16 - 28 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Брайтон 4.7% (7)
    X 19.5% (29)
    Лестер 75.8% (113)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лестер
    2.59
    3.24
    3.18
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.65 3.28 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.26 2.97
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.20 3.15
      2.61 3.28 3.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.90 1.08 3.68 1.28 2.48 1.54 1.88 2.07 1.47 2.68 1.27 3.80 1.15 5.50 1.05 9.60
    7.30 1.05 6.15 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00
    7.50 1.07 5.90 1.13 2.75 1.45 2.07 1.81 1.76 2.14 1.59 2.45 1.27 3.75 1.20 4.50 1.06 8.10 1.05 8.80 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    3.01 1.43 2.61 1.55 2.19 1.75 1.83 2.09 1.62 2.41 1.48 2.83 1.25 4.32 1.10 8.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.14 1.71 1.46 2.72 1.21 4.40 1.07 8.30
    2.59 1.50 1.70 2.15 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
    1.62 2.30 1.30 3.50 1.07 8.20
    2.71 1.51 2.23 1.74 1.72 2.24 1.47 2.88 1.35 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.77 1.45 1.75 2.08 1.36 3.15 1.15 5.35
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
    2.15 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.75
    2.05 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.15 1.17
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.90 1.23
    Где смотреть матч Брайтон - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Лестер

    Исход игры
    Брайтон
    4.8% (7)
    Ничья
    19% (28)
    Лестер
    76.2% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.45% (83)
    Меньше
    41.55% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    76.76% (109)
    Нет
    23.24% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    49.7% (73)
    1:1 Ничья
    19% (28)
    0:1 Лестер
    12.2% (18)
    0:2 Лестер
    6.1% (9)
    1:3 Лестер
    3.4% (5)
    1:0 Брайтон
    2.7% (4)
    0:3 Лестер
    1.4% (2)
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