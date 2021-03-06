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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
26
Мартинес
Эмилиано
27
Эль-Мухамади
Ахмед
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
25
Сансон
Морган
15
Траоре
Бертран
11
Уоткинс
Олли
17
Трезеге
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
7
Нету
Педру
Астон Вилла
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.4
2. Грилиш Джек 6 0.24
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.24
4. Траоре Бертран 5 0.2
5. Баркли Росс 3 0.12
6. Мингс Тайрон 2 0.08
7. Конса Эзри 2 0.08
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.19
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.19
3. Хименес Рауль 4 0.15
4. Поденсе Даниэл 3 0.11
5. Саисс Ромен 3 0.11
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Моутинью Жоау 1 0.04
9. Аит-Нури Раян 1 0.04
10. Коди Конор 1 0.04
11. Витинью II 0 0
12. Семеду Нелсон 0 0
13. Килман Макс 0 0
14. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Таргетт Мэтт 5 0
6. Кэш Мэтти 5 0
7. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
8. Накамба Марвелус 2 0
9. Конса Эзри 2 0
10. Тейлор Нил 1 0
11. Хаус Кортни 1 0
12. Сансон Морган 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Поденсе Даниэл 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 24.32% (9) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 21.62% (8)
 Вулверхэмптон 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Кубок лиги
Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 27 9 6 12 33 - 44 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
12. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
13. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Саутгемптон Заявка 14 4 4 6 16 - 28 16
15. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Астон Вилла 57.8% (85)
    X 32.7% (48)
    Вулверхэмптон 9.5% (14)
    Все прогнозы
    1.86 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.71
    3.17
    3.07
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.66 3.13 3.36
    Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.10 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.10 3.00
      2.64 3.18 3.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.00 1.10 3.58 1.29 2.46 1.55 1.86 2.10 1.46 2.71 1.26 3.78 1.15 5.45 1.05 9.50
    6.65 1.07 5.60 1.11 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
    7.70 1.06 6.10 1.12 3.10 1.42 2.15 1.75 1.81 2.06 1.63 2.37 1.30 3.55 1.28 4.30 1.11 7.60 1.05 8.40 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    2.98 1.43 2.59 1.55 2.18 1.75 1.83 2.09 1.63 2.41 1.47 2.85 1.23 4.52 1.10 8.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.05 1.77 1.44 2.79 1.21 4.40 1.07 8.40
    2.45 1.55 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
    1.69 2.17 1.37 3.35 1.10 7.80
    2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.28 1.45 2.93 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.75 2.08 1.36 3.13 1.16 5.30
    3.30 1.33 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.21 1.62 1.52 2.41 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.72
    1.98 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    4.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.75 1.29
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    57.9% (84)
    Ничья
    33.1% (48)
    Вулверхэмптон
    9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.14% (59)
    Меньше
    57.86% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    70.71% (99)
    Нет
    29.29% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    29% (42)
    1:1 Ничья
    28.3% (41)
    1:0 Астон Вилла
    21.4% (31)
    1:2 Вулверхэмптон
    5.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.1% (6)
    2:0 Астон Вилла
    3.4% (5)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.1% (3)
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