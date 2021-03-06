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  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Саутгемптон
0' 16'
1
Ремсдейл
Аарон
2
Бэлдок
Джордж
22
Ампаду
Этан
29
Брайан
Кин
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
24
Брюстер
Риан
17
Макголдрик
Дэвид
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Вестергор
Янник
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
17
Армстронг
Стюарт
23
Телла
Нейтан
19
Минамино
Такуми
9
Ингс
Дэнни
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Саутгемптон
4-2-2-2

Ход матча

13'
 
Адамс Че
Ингс Дэнни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.11
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Бэлдок Джордж 0 0
10. Ландстрем Джон 0 0
11. Башам Крис 0 0
12. Иган Джон 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.3
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.19
3. Адамс Че 4 0.15
4. Армстронг Стюарт 3 0.11
5. Вестергор Янник 3 0.11
6. Уолкотт Тео 2 0.07
7. Минамино Такуми 2 0.07
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 5 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Стивенс Энда 3 0
9. Джагелка Фил 1 1
10. Флек Джон 2 0
11. Робинсон Джек 2 0
12. Бёрк Оливер 2 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Маккарти Алекс 2 0
8. Стивенс Джек 2 0
9. Армстронг Стюарт 2 0
10. Диалло Ибраима 2 0
11. Янкевиц Александр 0 1
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Вестергор Янник 1 0
14. Адамс Че 1 0
15. Рамсей Кейн 1 0
16. Уоттс Калеб 1 0
17. Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 20% (3) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)
 Саутгемптон 12.9% (4) 19.35% (6) 32.26% (10) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Саутгемптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги
Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 27 8 7 12 31 - 44 31
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 28 4 3 21 16 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
13. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 2 10 10 - 20 11
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 28 14
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    16'
    Угловой удар заработали хозяева, это уже второй стандарт для них, вновь подача на дальнюю и там никого. 
  • 15'
    Пятнадцать минут игры позади, картина на поле не меняется, футболисты гостевой команды владеют инициативой. 
  • 14'
    Крайне неудачно начался матч для гостевой команды, потеряли они своего ключевого футболиста. Какие-то проблемы с коленом у 9-го номера. 
  • Замена
    13'
    Увы, на ровном месте получил повреждение Ингс, и вынужден он покинуть газон вместе с врачами, а вместо него выйдет сейчас Адамс. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Ингс получил повреждение, оказался он на газоне и вынуждены появиться на поле врачи. Неужели будет замена? 

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  • 11'
    Еще один штрафной удар заработали футболисты гостевой команды, и вновь  Уорд-Праус выполнил крайне неудачный прострел. 
  • Угловой
    10'
    Быстрая атака хозяев позволила им заработать угловой удар, последовала подача на дальнюю, крайне неудачно сыграл на выходе кипер, но никто из соперников ошибкой не воспользовался. 
  • 9'
    Продолжают гости активно давить соперника с самых первых минут, и все никак не получается у хозяев даже подобраться к чужим владениям. 
  • 8'
    Штрафной удар заработали футболисты гостевой команды, к мячу подошел  Уорд-Праус и выполнил прострел на ближнюю штангу - никто так до мяча и не дотронулся. 
  • 7'
    Из-за пределов штрафной площади  Уорд-Праус  выполнил навес в центр, но на сей раз партнеры не смогли зацепиться за игровой снаряд. 
  • 6'
    Пока никак футболисты хозяев не могут перехватить инициативу, очень уверенно владеют мячом гости. 
  • Офсайд
    5'
    Продолжают футболисты в синей форме владеть инициативой, сейчас передача вновь была на того же Ингса, но на сей раз он попал в положение "вне игры". 
  • 4'
    Ингс разогнал атаку своей команды и решил взять на себя инициативу, из-за пределов штрафной площади он пробил - прямо в защитника получилось. 
  • 3'
    Три минуты матча позади, а футболисты хозяев никак до мяча даже не дотронулись. Хороший контроль демонстрируют нам хозяева. 
  • 2'
    В синей форме играют футболисты "Саутгемптона", а игроки хозяев одеты в бело-красной экипировке. Ворота гостей по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Пора начинать! Гости начали с центрального круга! Пожелаем удачи командам! Поехали! 
  • До матча
  • Добрый-добрый вечер, уважаемые любители футбола! Я приглашаю Вас на матч "Шеффилд Юнайтед" против "Саутгемптона". Комментировать встречу буду я, Цапкин Иван. Приятного просмотра. 
    • Прогнозы 148
    Шеффилд Юнайтед 21.6% (32)
    X 33.8% (50)
    Саутгемптон 44.6% (66)
    Все прогнозы
    1.77 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Саутгемптон
    3.90
    3.49
    2.15
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.90 3.49 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.42 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.45 2.11
  3.96 3.47 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 3.84 1.23 2.65 1.50 1.91 1.90 1.54 2.56 1.29 3.58 1.19 5.10 1.07 8.30
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.05 7.20
9.50 1.05 6.70 1.11 2.90 1.37 2.48 1.61 1.98 1.89 1.75 2.15 1.39 3.10 1.23 3.85 1.07 6.70 1.07 7.00 1.01 12.50 1.01 15.00 0.00 20.00
3.14 1.40 2.75 1.50 2.35 1.66 1.95 1.95 1.72 2.23 1.54 2.64 1.25 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.32 1.61 1.53 2.50 1.25 3.94 1.09 7.20
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.10
1.74 2.10 1.33 3.15 1.08 7.10
2.70 1.52 2.22 1.75 1.70 2.26 1.46 2.91 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.86 1.94 1.42 2.87 1.18 4.78
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.41 1.53 1.59 2.21 1.22 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.83
1.93 1.93
Букмекер Да Нет
4.94 1.18
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
3.60 1.23
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
21.6% (32)
Ничья
33.8% (50)
Саутгемптон
44.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (40)
Меньше
72.41% (105)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (45)
0:1 Саутгемптон
21.6% (32)
1:2 Саутгемптон
16.9% (25)
1:0 Шеффилд Юнайтед
12.2% (18)
2:1 Шеффилд Юнайтед
7.4% (11)
0:2 Саутгемптон
4.1% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
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