Ингс получил повреждение, оказался он на газоне и вынуждены появиться на поле врачи. Неужели будет замена?

Увы, на ровном месте получил повреждение Ингс, и вынужден он покинуть газон вместе с врачами, а вместо него выйдет сейчас Адамс.

Крайне неудачно начался матч для гостевой команды, потеряли они своего ключевого футболиста. Какие-то проблемы с коленом у 9-го номера.

Пятнадцать минут игры позади, картина на поле не меняется, футболисты гостевой команды владеют инициативой.

Угловой удар заработали хозяева, это уже второй стандарт для них, вновь подача на дальнюю и там никого.

11' Еще один штрафной удар заработали футболисты гостевой команды, и вновь Уорд-Праус выполнил крайне неудачный прострел.

10' Быстрая атака хозяев позволила им заработать угловой удар, последовала подача на дальнюю, крайне неудачно сыграл на выходе кипер, но никто из соперников ошибкой не воспользовался.

9' Продолжают гости активно давить соперника с самых первых минут, и все никак не получается у хозяев даже подобраться к чужим владениям.

8' Штрафной удар заработали футболисты гостевой команды, к мячу подошел Уорд-Праус и выполнил прострел на ближнюю штангу - никто так до мяча и не дотронулся.

7' Из-за пределов штрафной площади Уорд-Праус выполнил навес в центр, но на сей раз партнеры не смогли зацепиться за игровой снаряд.

6' Пока никак футболисты хозяев не могут перехватить инициативу, очень уверенно владеют мячом гости.

5' Продолжают футболисты в синей форме владеть инициативой, сейчас передача вновь была на того же Ингса, но на сей раз он попал в положение "вне игры".

4' Ингс разогнал атаку своей команды и решил взять на себя инициативу, из-за пределов штрафной площади он пробил - прямо в защитника получилось.

3' Три минуты матча позади, а футболисты хозяев никак до мяча даже не дотронулись. Хороший контроль демонстрируют нам хозяева.

2' В синей форме играют футболисты "Саутгемптона", а игроки хозяев одеты в бело-красной экипировке. Ворота гостей по ТВ-картинке расположены слева.