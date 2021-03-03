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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.22
2. Шарп Билли 3 (2) 0.11
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Бэлдок Джордж 0 0
10. Ландстрем Джон 0 0
11. Башам Крис 0 0
12. Иган Джон 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.31
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.19
3. Адамс Че 4 0.15
4. Армстронг Стюарт 3 0.12
5. Вестергор Янник 3 0.12
6. Уолкотт Тео 2 0.08
7. Минамино Такуми 2 0.08
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 5 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Стивенс Энда 3 0
9. Джагелка Фил 1 1
10. Флек Джон 2 0
11. Робинсон Джек 2 0
12. Бёрк Оливер 2 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Маккарти Алекс 2 0
8. Стивенс Джек 2 0
9. Армстронг Стюарт 2 0
10. Диалло Ибраима 2 0
11. Янкевиц Александр 0 1
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Вестергор Янник 1 0
14. Адамс Че 1 0
15. Рамсей Кейн 1 0
16. Уоттс Калеб 1 0
17. Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 20% (3) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)
 Саутгемптон 12.9% (4) 19.35% (6) 32.26% (10) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Саутгемптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги
Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Шеффилд Юнайтед 24% (12)
    X 32% (16)
    Саутгемптон 44% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Саутгемптон
    3.67
    3.60
    2.27
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.45 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.64 3.42 2.27
    Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.45 2.10
      3.67 3.60 2.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.04 6.70 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.25 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
    9.00 1.05 7.00 1.10 3.00 1.40 2.30 1.66 1.91 1.96 1.70 2.26 1.33 3.30 1.23 4.10 1.08 6.90 1.07 7.60 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 21.00
    3.07 1.41 2.70 1.52 2.31 1.68 1.93 1.97 1.71 2.25 1.53 2.67 1.25 4.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.76 2.06 1.35 3.20 1.09 7.20 1.07 8.50
    1.72 2.12 1.33 3.30 1.08 7.30
    2.80 1.49 2.28 1.69 1.76 2.19 1.48 2.82 1.35 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.31 1.57 1.53 2.35 1.19 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    24% (12)
    Ничья
    32% (16)
    Саутгемптон
    44% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (17)
    Меньше
    64.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (14)
    1:2 Саутгемптон
    22% (11)
    0:1 Саутгемптон
    16% (8)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    10% (5)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    10% (5)
    0:0 Ничья
    4% (2)
    0:2 Саутгемптон
    4% (2)
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