Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0.22
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.11
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.07
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.04
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.04
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.04
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.04
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|10.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|11.
|Башам Крис
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|8 (2)
|0.31
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0.19
|3.
|Адамс Че
|4
|0.15
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.12
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.12
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.08
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.04
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.04
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Стивенс Энда
|3
|0
|9.
|Джагелка Фил
|1
|1
|10.
|Флек Джон
|2
|0
|11.
|Робинсон Джек
|2
|0
|12.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|13.
|Шарп Билли
|1
|0
|14.
|Лоу Макс
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|8.
|Стивенс Джек
|2
|0
|9.
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|10.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|11.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|12.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|13.
|Вестергор Янник
|1
|0
|14.
|Адамс Че
|1
|0
|15.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|16.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|17.
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|20% (3)
|20% (3)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|Саутгемптон
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Саутгемптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
24% (12)
Ничья
32% (16)
Саутгемптон
44% (22)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (17)
Меньше
64.58% (31)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (14)
1:2 Саутгемптон
22% (11)
0:1 Саутгемптон
16% (8)
1:0 Шеффилд Юнайтед
10% (5)
2:1 Шеффилд Юнайтед
10% (5)
0:0 Ничья
4% (2)
0:2 Саутгемптон
4% (2)
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