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Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0' 18'
12
Алими
Бетим
42
Пасич
Евгений
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
30
Talles
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
17
Taddeus
Nkeng
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
27
Майкон
Барберан
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
8
Антонио
Маркос
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.5
2. Бенито 3 0.19
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.19
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.13
5. Taddeus Nkeng 1 0.06
6. Каргбо Ибрагим 1 0.06
7. Романовский Даниэль 1 0.06
8. Fabricio Alvarenga 1 0.06
9. Зотько Иван 1 (1) 0.06
10. Пасич Евгений 0 0
11. Чогадзе Темур 0 0
12. Лебеденко Орест 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.25
2. Коваленко Виктор 4 0.25
3. Манор Соломон 3 0.19
4. Антонио Маркос 2 0.13
5. Тете 2 0.13
6. Марлос Ромеро 2 0.13
7. Мораес Жуниор 2 0.13
8. Тайсон Фреда 2 (1) 0.13
9. Дентиньо 2 0.13
10. Додо Домилсон 1 0.06
11. Матвиенко Николай 1 0.06
12. Майкон Барберан 1 (1) 0.06
13. Кривцов Сергей 1 0.06
14. Фернандо Педро 1 0.06
15. Судаков Георгий 1 0.06
16. Степаненко Тарас 0 0
17. Болбат Сергей 0 0
18. Корниенко Виктор 0 0
19. Вьюнник Богдан 0 0
20. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 6 0
2. Политыло Сергей 4 0
3. Бабенко Руслан 4 0
4. Драме Иссьяр 4 0
5. До Коуто Тейшейра Максим 3 0
6. Снурницын Игорь 3 0
7. Лебеденко Орест 1 1
8. Taddeus Nkeng 1 1
9. Fabricio Alvarenga 2 0
10. Захеди Шахаб 2 0
11. Кичак Артём 1 0
12. Каргбо Ибрагим 1 0
13. Пасич Евгений 1 0
14. Завийский Тарас 1 0
15. Романовский Даниэль 1 0
16. Зотько Иван 1 0
17. Хамелюк Владислав 1 0
18. Кравчук Андрей 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Патрик Алан 4 0
2. Степаненко Тарас 3 0
3. Марлос Ромеро 3 0
4. Мораес Жуниор 1 1
5. Бондарь Валерий 1 1
6. Антонио Маркос 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Додо Домилсон 2 0
10. Кривцов Сергей 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0
14. Эдуардо Витор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Шахтёр Донецк 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8) 6.9% (2)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Минай 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов
Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
Шахтёр Донецк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 16 11 4 1 33 - 13 37
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 16 8 7 1 32 - 12 31
3. Заря Заявка 15 8 5 2 27 - 11 29
4. Ворскла Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
9. Мариуполь Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай Заявка 15 3 4 8 12 - 29 13
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Львов Заявка 15 3 3 9 11 - 33 12
14. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
8. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
14. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Заря Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
5. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 7 2 5 0 9 - 5 11
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Олимпик Донецк 0% (0)
X 1.4% (2)
Шахтёр Донецк 98.6% (144)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпик Донецк
Ничья
Шахтёр Донецк
9.80
6.45
1.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  14.00 6.45 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 6.20 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 5.80 1.25
  14.12 6.28 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.58 1.20 3.03 1.38 2.21 1.62 1.48 2.64 1.29 3.56 1.19 4.66 1.09 6.95
5.10 1.12 4.25 1.18 2.44 1.49 2.04 1.73 1.67 2.31 1.35 3.04 1.24 3.64 1.10 5.80 1.08 6.40 1.00 11.00
11.50 1.01 5.20 1.15 4.30 1.21 2.44 1.48 2.06 1.76 1.81 2.07 1.61 2.23 1.35 3.05 1.23 3.85 1.11 5.90 1.09 6.50 1.01 10.50 1.01 11.00
5.07 1.17 2.56 1.50 2.31 1.61 2.05 1.77 1.82 2.01 1.66 2.22 1.51 2.55 1.27 3.72 1.11 6.84
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.17 1.34 1.92 1.83 1.47 2.62
2.60 1.46 1.66 2.14 1.25 3.70
2.48 1.48 1.63 2.28 1.23 3.85
3.33 1.33 2.67 1.48 1.95 1.86 1.65 2.24 1.45 2.76
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.50 1.16 2.48 1.47 1.79 1.92 1.40 2.70
3.80 1.24 2.05 1.72 1.53 2.40
2.11 1.69 1.55 2.41 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.73
1.99 1.77
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.45 1.29
Где смотреть матч Олимпик Донецк 0:0 Шахтёр Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Олимпик Донецк
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Шахтёр Донецк
98.6% (144)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
40.97% (59)
Нет
59.03% (85)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
43.2% (63)
1:2 Шахтёр Донецк
25.3% (37)
1:3 Шахтёр Донецк
13% (19)
0:1 Шахтёр Донецк
11.6% (17)
0:3 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
1:4 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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