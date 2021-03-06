Олимпик Донецк
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Шахтёр Донецк
12
Алими
Бетим
13
Зотько
Иван
30
Talles
14
Тете
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 TallesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 ДентиньоНападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.5
|2.
|Бенито
|3
|0.19
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.19
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.13
|5.
|Taddeus Nkeng
|1
|0.06
|6.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.06
|7.
|Романовский Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0.06
|9.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.06
|10.
|Пасич Евгений
|0
|0
|11.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|12.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.25
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.25
|3.
|Манор Соломон
|3
|0.19
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0.13
|5.
|Тете
|2
|0.13
|6.
|Марлос Ромеро
|2
|0.13
|7.
|Мораес Жуниор
|2
|0.13
|8.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.13
|9.
|Дентиньо
|2
|0.13
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0.06
|11.
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|12.
|Майкон Барберан
|1 (1)
|0.06
|13.
|Кривцов Сергей
|1
|0.06
|14.
|Фернандо Педро
|1
|0.06
|15.
|Судаков Георгий
|1
|0.06
|16.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|17.
|Болбат Сергей
|0
|0
|18.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|19.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|20.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|6
|0
|2.
|Политыло Сергей
|4
|0
|3.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|4.
|Драме Иссьяр
|4
|0
|5.
|До Коуто Тейшейра Максим
|3
|0
|6.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|7.
|Лебеденко Орест
|1
|1
|8.
|Taddeus Nkeng
|1
|1
|9.
|Fabricio Alvarenga
|2
|0
|10.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|11.
|Кичак Артём
|1
|0
|12.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|13.
|Пасич Евгений
|1
|0
|14.
|Завийский Тарас
|1
|0
|15.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|16.
|Зотько Иван
|1
|0
|17.
|Хамелюк Владислав
|1
|0
|18.
|Кравчук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|4
|0
|2.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|3.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|4.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|5.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|6.
|Антонио Маркос
|2
|0
|7.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|8.
|Майкон Барберан
|2
|0
|9.
|Додо Домилсон
|2
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|14.
|Эдуардо Витор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Шахтёр Донецк
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|6.9% (2)
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Минай 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов
Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =6 -4Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
Шахтёр Донецк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 13
|37
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|32 - 12
|31
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 29
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 33
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|9 - 5
|11
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпик Донецк» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпик Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпик Донецк» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Олимпик Донецк
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Шахтёр Донецк
98.6% (144)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
40.97% (59)
Нет
59.03% (85)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
43.2% (63)
1:2 Шахтёр Донецк
25.3% (37)
1:3 Шахтёр Донецк
13% (19)
0:1 Шахтёр Донецк
11.6% (17)
0:3 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
1:4 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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