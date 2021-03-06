Мариуполь
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Ворскла
21' Желтая карточкаКане Ибрахим
34' Красная карточкаБыков Алексей
0:1
35' ПенальтиКулач Владислав
39' Желтая карточкаСкляр Александр
95
Стасюк
Пётр
99
Сикан
Даниил
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
21'
34'
35'
0:1
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.18
|2.
|Кулаков Андрей
|2
|0.12
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.12
|4.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.12
|5.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.12
|6.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.06
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.06
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.06
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.06
|10.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|9 (3)
|0.53
|2.
|Степанюк Руслан
|4
|0.24
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.12
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.12
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.12
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.06
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.06
|8.
|Тилль Оливье
|1
|0.06
|9.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|10.
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|11.
|Пердута Игорь
|0
|0
|12.
|Чеснаков Владимир
|0
|0
|13.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|6
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|3
|1
|3.
|Чех Максим
|3
|1
|4.
|Петерман Никита
|3
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|4
|0
|6.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|7.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|8.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Oleh Ocheretko
|3
|0
|10.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|11.
|Стасюк Пётр
|2
|0
|12.
|Бондаренко Артём
|2
|0
|13.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|14.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|15.
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|16.
|Кащук Алексей
|1
|0
|17.
|Сикан Даниил
|1
|0
|18.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|19.
|Муравский Назарий
|1
|0
|20.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
|21.
|Oleksandr Drambaev
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|6
|1
|2.
|Кане Ибрахим
|4
|2
|3.
|Пуцлин Давид
|7
|0
|4.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|1
|5.
|Яворский Сергей
|4
|0
|6.
|Кулач Владислав
|4
|0
|7.
|Ребенок Павел
|2
|1
|8.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|9.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|10.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|11.
|Пердута Игорь
|3
|0
|12.
|Челядин Артём
|2
|0
|13.
|Пешич Иван
|1
|0
|14.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|15.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|16.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|17.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|18.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Ворскла
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =5 -10Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай
Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ворскла: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 13
|37
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 12
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|9.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 29
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 33
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Ворскла
Исход игры
Мариуполь
23.6% (34)
Ничья
27.1% (39)
Ворскла
49.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
41.55% (59)
Меньше
58.45% (83)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
26.4% (38)
1:1 Ничья
23.6% (34)
0:1 Ворскла
20.1% (29)
2:1 Мариуполь
12.5% (18)
1:0 Мариуполь
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Ворскла
1.4% (2)
2:0 Мариуполь
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!