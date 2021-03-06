Мариуполь
0:1
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Ворскла
21' Желтая карточкаКане Ибрахим
34' Красная карточкаБыков Алексей
0:1
35' ПенальтиКулач Владислав
39' Желтая карточкаСкляр Александр
56' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
79' Вторая желтая карточкаТанковский Вячеслав
90' Желтая карточкаКулаков Андрей
95
Стасюк
Пётр
99
Сикан
Даниил
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
21'
34'
35'
0:1
39'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|0.18
|2.
|Кулаков Андрей
|2
|0.12
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|2 (1)
|0.12
|4.
|Топалов Дмитрий
|2
|0.12
|5.
|Сикан Даниил
|2 (1)
|0.12
|6.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0.06
|7.
|Oleh Ocheretko
|1
|0.06
|8.
|Танковский Вячеслав
|1
|0.06
|9.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.06
|10.
|Kyrylo Melichenko
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|9 (3)
|0.53
|2.
|Степанюк Руслан
|4
|0.24
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.12
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.12
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.12
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.06
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.06
|8.
|Тилль Оливье
|1
|0.06
|9.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|10.
|Кравчук Даниил
|1
|0.06
|11.
|Пердута Игорь
|0
|0
|12.
|Чеснаков Владимир
|0
|0
|13.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|6
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|3
|1
|3.
|Чех Максим
|3
|1
|4.
|Петерман Никита
|3
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|4
|0
|6.
|Танковский Вячеслав
|2
|1
|7.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|9.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|10.
|Oleh Ocheretko
|3
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|12.
|Стасюк Пётр
|2
|0
|13.
|Кулаков Андрей
|2
|0
|14.
|Бондаренко Артём
|2
|0
|15.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|16.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|17.
|Кащук Алексей
|1
|0
|18.
|Сикан Даниил
|1
|0
|19.
|Муравский Назарий
|1
|0
|20.
|Доброхотов Ярослав
|1
|0
|21.
|Oleksandr Drambaev
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|6
|1
|2.
|Кане Ибрахим
|4
|2
|3.
|Пуцлин Давид
|7
|0
|4.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|1
|5.
|Яворский Сергей
|4
|0
|6.
|Кулач Владислав
|4
|0
|7.
|Ребенок Павел
|2
|1
|8.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|9.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|10.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|11.
|Пердута Игорь
|3
|0
|12.
|Челядин Артём
|2
|0
|13.
|Пешич Иван
|1
|0
|14.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|15.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|16.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|17.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|18.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Ворскла
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =5 -10Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай
Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ворскла: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 13
|37
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|16
|8
|7
|1
|32 - 12
|31
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 29
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 33
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|9 - 5
|11
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мариуполь» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мариуполь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мариуполь» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мариуполь 0:1 Ворскла
Исход игры
Мариуполь
23.6% (34)
Ничья
27.1% (39)
Ворскла
49.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
41.55% (59)
Меньше
58.45% (83)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
26.4% (38)
1:1 Ничья
23.6% (34)
0:1 Ворскла
20.1% (29)
2:1 Мариуполь
12.5% (18)
1:0 Мариуполь
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:2 Ворскла
1.4% (2)
2:0 Мариуполь
1.4% (2)
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