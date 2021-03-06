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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
1
Лено
Бернд
21
Чамберс
Калум
23
Луис
Давид
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
11
Эдегор
Мартин
12
Виллиан
Боргес
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Бёрнли
4-4-2
Арсенал
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.15
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.11
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.07
4. Ми Бен 2 0.07
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Выдра Матей 1 0.04
10. Лоутон Мэттью 1 0.04
11. Данн Джимми 1 0.04
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 9 (2) 0.35
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.31
3. Сака Букайо 5 0.19
4. Пепе Николя 5 (1) 0.19
5. Габриэль дос Сантос 2 0.08
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Бельерин Эктор 1 0.04
8. Тирни Киран 1 0.04
9. Нкетиа Эдди 1 0.04
10. Луис Давид 1 0.04
11. Виллиан Боргес 0 0
12. Смит-Роу Эмил 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Парти Томас 0 0
16. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Лоутон Мэттью 3 0
5. Тарковски Джеймс 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Тэйлор Чарли 1 0
14. Браунхилл Джош 1 0
15. Мумбонго Джоэль 1 0
16. Макнил Дуайт 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 5 1
3. Тирни Киран 4 0
4. Габриэль дос Сантос 2 1
5. Себальос Дани 3 0
6. Парти Томас 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (6) 0 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Арсенал 8.82% (3) 14.71% (5) 26.47% (9) 26.47% (9) 17.65% (6) 5.88% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал
Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
Арсенал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников английского футбола! Сегодня, шестого марта, на "Тёрф Мур" состоится игра 27-го тура АПЛ, в рамках которой "Бёрнли" примет "Арсенал". Вдумчивый бородач Дайч сойдётся с тактически подкованным Артетой. На чьей стороне окажется удача? Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.94 3.68 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 5.45 4.10 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 3.85 1.62
  5.61 3.82 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 4.16 1.23 2.80 1.44 2.07 1.88 1.59 2.36 1.34 3.26 1.20 4.54 1.09 7.40
8.30 1.03 7.20 1.07 3.50 1.28 2.45 1.55 1.82 2.10 1.50 2.59 1.33 3.20 1.11 5.60 1.08 5.85 1.01 10.50
10.00 1.01 7.60 1.05 3.65 1.35 2.80 1.55 2.08 1.80 1.83 2.05 1.74 2.18 1.42 2.90 1.29 3.60 1.16 6.20 1.08 6.70 1.03 12.00 1.02 12.50 0.00 20.00
3.59 1.32 2.66 1.53 2.10 1.81 1.83 2.10 1.64 2.39 1.45 2.92 1.32 3.61 1.12 7.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.30 1.62 1.53 2.50 1.26 3.84 1.10 7.20
2.79 1.44 1.84 1.96 1.44 2.77 1.11 6.40 1.08 7.80
1.87 1.93 1.44 2.95 1.14 6.20
3.01 1.43 2.47 1.60 1.93 1.98 1.57 2.54 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.38 1.88 1.92 1.44 2.79 1.20 4.64
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 4.75
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.75
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.80 1.23
Где смотреть матч Бёрнли - Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли - Арсенал

Исход игры
Бёрнли
2.7% (4)
Ничья
5.4% (8)
Арсенал
91.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
70.14% (101)
Меньше
29.86% (43)
Обе команды забьют
Да
75% (108)
Нет
25% (36)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
59.9% (88)
0:1 Арсенал
15.6% (23)
0:2 Арсенал
6.8% (10)
1:3 Арсенал
6.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:0 Бёрнли
1.4% (2)
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