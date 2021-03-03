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Бёрнли
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.15
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.11
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.07
4. Ми Бен 2 0.07
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Выдра Матей 1 0.04
10. Лоутон Мэттью 1 0.04
11. Данн Джимми 1 0.04
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 9 (2) 0.35
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.31
3. Сака Букайо 5 0.19
4. Пепе Николя 5 (1) 0.19
5. Габриэль дос Сантос 2 0.08
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Бельерин Эктор 1 0.04
8. Тирни Киран 1 0.04
9. Нкетиа Эдди 1 0.04
10. Луис Давид 1 0.04
11. Виллиан Боргес 0 0
12. Смит-Роу Эмил 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Парти Томас 0 0
16. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Лоутон Мэттью 3 0
5. Тарковски Джеймс 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Тэйлор Чарли 1 0
14. Браунхилл Джош 1 0
15. Мумбонго Джоэль 1 0
16. Макнил Дуайт 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 5 1
3. Тирни Киран 4 0
4. Габриэль дос Сантос 2 1
5. Себальос Дани 3 0
6. Парти Томас 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (6) 0 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Арсенал 8.82% (3) 14.71% (5) 26.47% (9) 26.47% (9) 17.65% (6) 5.88% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал
Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
Арсенал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Бёрнли 3.7% (2)
    X 7.4% (4)
    Арсенал 88.9% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Арсенал
    5.62
    4.10
    1.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.10 4.10 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.40 4.10 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 4.00 1.63
      5.62 4.05 1.67

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.50
    11.50 1.02 8.40 1.05 3.55 1.28 2.80 1.42 2.15 1.71 1.94 1.92 1.73 2.18 1.52 2.60 1.35 3.15 1.15 5.50 1.11 5.90 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 18.00
    3.81 1.30 2.90 1.46 2.26 1.70 1.95 1.95 1.72 2.22 1.51 2.71 1.35 3.44 1.12 7.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
    1.94 1.86 1.44 2.75 1.14 5.80
    3.13 1.41 2.56 1.56 2.00 1.91 1.61 2.44 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Бёрнли - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Арсенал

    Исход игры
    Бёрнли
    3.7% (2)
    Ничья
    7.4% (4)
    Арсенал
    88.9% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    55.6% (30)
    0:1 Арсенал
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    1:3 Арсенал
    7.4% (4)
    0:2 Арсенал
    7.4% (4)
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