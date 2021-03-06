Хартберг
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Адмира
1:0
16' ГолГольнер Манфред
29' Желтая карточкаКершбаум Роман
1:1
37' ГолСтаркль Доминик
2:1
53' ГолФлеккер Флориан
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
22
Майер
Маркус
77
Атанга
Давид
20
Кадлец
Марко
99
Вутен
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рат ЛукасЗащитник
- Защитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
16'
1:0
29'
37'
1:1
53'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|6 (2)
|0.3
|2.
|Реп Райко
|4
|0.2
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.15
|4.
|Флеккер Флориан
|2
|0.1
|5.
|Шаби Сейфедин
|2
|0.1
|6.
|Хорват Саша
|1
|0.05
|7.
|Гольнер Манфред
|1
|0.05
|8.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.05
|9.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|10.
|Раковиц Штефан
|1
|0.05
|11.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|12.
|Клем Кристиан
|0
|0
|13.
|Нимага Бакари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|5 (2)
|0.25
|2.
|Вутен Эндрю
|3
|0.15
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.15
|4.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.1
|5.
|Томич Томислав
|1
|0.05
|6.
|Атанга Давид
|1
|0.05
|7.
|Старкль Доминик
|1
|0.05
|8.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|9.
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|10.
|Кронбергер Лука
|1
|0.05
|11.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|12.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|13.
|Спасич Милош
|0
|0
|14.
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|7
|0
|2.
|Нимага Бакари
|3
|1
|3.
|Клем Кристиан
|4
|0
|4.
|Реп Райко
|4
|0
|5.
|Гольнер Манфред
|4
|0
|6.
|Роттер Томас
|4
|0
|7.
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|8.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|9.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|12.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|13.
|Хорват Саша
|1
|0
|14.
|Рид Лукас
|1
|0
|15.
|Флеккер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|8
|1
|2.
|Бауэр Себастьян
|2
|1
|3.
|Майер Маркус
|3
|0
|4.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|5.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|6.
|Томич Томислав
|2
|0
|7.
|Атанга Давид
|2
|0
|8.
|Спасич Милош
|2
|0
|9.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|10.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|11.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|12.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|13.
|Рат Лукас
|1
|0
|14.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|15.
|Старкль Доминик
|1
|0
|16.
|Малишек Лукас
|1
|0
|17.
|Чиркович Александар
|1
|0
|18.
|Ганда Йосеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|5% (1)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
|Адмира
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =4 -8ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг
Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах
Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|59 - 22
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|31 - 18
|35
|5.
|Хартберг
|2:1 Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 29
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|0:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|1:2 Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Штурм
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|4.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|2:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|Хартберг
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|1:2 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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