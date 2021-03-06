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  3. Австрия
Хартберг
2:1
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
16' Гол
Гольнер Манфред
29' Желтая карточка
Кершбаум Роман
1:1
37' Гол
Старкль Доминик
2:1
53' Гол
Флеккер Флориан
90' Желтая карточка
Вутен Эндрю
90' Желтая карточка
Рид Лукас
90'+4
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
5
Гольнер
Манфред
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
11
Matija
Horvat
42
Нимага
Бакари
29
Хорват
Саша
9
Реп
Райко
22
Флеккер
Флориан
24
Тадич
Дарио
1
Ляйтнер
Андреас
84
Остшолек
Маттиас
27
Айву
Эмануэль
93
Даткович
Нико
22
Майер
Маркус
2
Ауэр
Штефан
8
Кершбаум
Роман
77
Атанга
Давид
20
Кадлец
Марко
7
Старкль
Доминик
99
Вутен
Эндрю
Хартберг
4-2-3-1
Адмира
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 6 (2) 0.3
2. Реп Райко 4 0.2
3. Роттер Томас 3 0.15
4. Флеккер Флориан 2 0.1
5. Шаби Сейфедин 2 0.1
6. Хорват Саша 1 0.05
7. Гольнер Манфред 1 0.05
8. Кайнц Тобиас 1 0.05
9. Люкенедер Феликс 1 0.05
10. Раковиц Штефан 1 0.05
11. Линхарт Андреас 0 0
12. Клем Кристиан 0 0
13. Нимага Бакари 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 5 (2) 0.25
2. Вутен Эндрю 3 0.15
3. Бройниг Максимилиан 3 0.15
4. Хоффер Эрвин 2 0.1
5. Томич Томислав 1 0.05
6. Атанга Давид 1 0.05
7. Старкль Доминик 1 0.05
8. Хаусьелль Марко 1 0.05
9. Айву Эмануэль 1 0.05
10. Кронбергер Лука 1 0.05
11. Гартнер Кристиан 0 0
12. Остшолек Маттиас 0 0
13. Спасич Милош 0 0
14. Форсагер Вильгельм 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 7 0
2. Нимага Бакари 3 1
3. Клем Кристиан 4 0
4. Реп Райко 4 0
5. Гольнер Манфред 4 0
6. Роттер Томас 4 0
7. Кайнц Тобиас 3 0
8. Эртльталер Юлиус 3 0
9. Тиджани Самсон 1 1
10. Рид Лукас 2 0
11. Свете Рене 2 0
12. Люкенедер Феликс 2 0
13. Шаби Сейфедин 1 0
14. Хорват Саша 1 0
15. Флеккер Флориан 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 8 1
2. Бауэр Себастьян 2 1
3. Майер Маркус 3 0
4. Бройниг Максимилиан 3 0
5. Ауэр Штефан 2 0
6. Томич Томислав 2 0
7. Атанга Давид 2 0
8. Спасич Милош 2 0
9. Хаусьелль Марко 2 0
10. Айву Эмануэль 2 0
11. Юлманд Мортен 2 0
12. Майерхофер Штефан 1 0
13. Рат Лукас 1 0
14. Вутен Эндрю 1 0
15. Ляйтнер Андреас 1 0
16. Старкль Доминик 1 0
17. Малишек Лукас 1 0
18. Чиркович Александар 1 0
19. Ганда Йосеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 4.55% (1) 27.27% (6) 4.55% (1) 27.27% (6) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Адмира 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг
Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах
Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига
Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 19 14 1 4 59 - 22 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК Заявка 20 12 3 5 39 - 20 39
4. Штурм Заявка 20 10 5 5 32 - 19 35
5. Хартберг Заявка 20 7 7 6 22 - 31 28
6. Вольфсбергер Заявка 19 8 3 8 28 - 31 27
7. Сваровски Тироль Заявка 20 7 5 8 31 - 30 26
8. Аустрия Вена Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
9. Санкт-Пёльтен Заявка 19 5 5 9 29 - 35 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Альтах Заявка 20 4 3 13 17 - 42 15
12. Адмира Заявка 20 3 4 13 21 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Штурм Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
4. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
5. Хартберг Заявка 10 4 3 3 10 - 13 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 3 3 4 16 - 15 12
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
11. Альтах Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 27 - 10 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. ЛАСК Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Аустрия Вена Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
7. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Штурм Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
9. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
10. Альтах Заявка 10 2 0 8 10 - 27 6
11. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
12. Адмира Заявка 10 0 3 7 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Старкль Доминик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Кершбаум Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Гольнер Манфред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.18 3.60 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.55 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.70 35.00
  1.13 7.03 58.35

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.02 5.45 1.15 3.32 1.30 2.38 1.58 1.86 2.04 1.48 2.65 1.28 3.66 1.15 5.35 1.10 7.00
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.54 2.48 1.39 2.90 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 9.90
12.00 1.01 8.50 1.05 5.10 1.14 3.75 1.25 3.80 1.23 1.72 2.12 2.62 1.45 1.50 2.48 1.08 7.00 1.05 10.50 1.07 10.50 1.02 12.00 0.00 16.00
4.09 1.26 2.90 1.44 2.28 1.67 2.61 1.53 3.09 1.40 2.49 1.57 1.91 1.98 1.44 2.88 1.24 4.22 1.41 3.03 1.27 3.91 1.14 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.65 1.48 1.69 2.17 1.32 3.38 1.14 5.75
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.97 1.84 1.40 2.80 1.05 10.50 1.04 12.00 1.04 12.00 1.03 14.00
3.08 1.39 2.54 1.54 1.99 1.87 1.60 2.39 1.94 1.93 1.60 2.40 1.26 3.94 1.22 4.38 1.11 6.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.58 1.29 2.11 1.73 1.56 2.43 1.25 3.94
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.33 3.30 1.21 4.40
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
3.15 1.33
Где смотреть матч Хартберг 2:1 Адмира онлайн

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