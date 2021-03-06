Хартберг
2:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Адмира
1:0
16' ГолГольнер Манфред
29' Желтая карточкаКершбаум Роман
1:1
37' ГолСтаркль Доминик
2:1
53' ГолФлеккер Флориан
90' Желтая карточкаВутен Эндрю
90' Желтая карточкаРид Лукас
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
22
Майер
Маркус
77
Атанга
Давид
20
Кадлец
Марко
99
Вутен
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рат ЛукасЗащитник
- Защитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
16'
1:0
29'
37'
1:1
53'
2:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|6 (2)
|0.3
|2.
|Реп Райко
|4
|0.2
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.15
|4.
|Флеккер Флориан
|2
|0.1
|5.
|Шаби Сейфедин
|2
|0.1
|6.
|Хорват Саша
|1
|0.05
|7.
|Гольнер Манфред
|1
|0.05
|8.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.05
|9.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|10.
|Раковиц Штефан
|1
|0.05
|11.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|12.
|Клем Кристиан
|0
|0
|13.
|Нимага Бакари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|5 (2)
|0.25
|2.
|Вутен Эндрю
|3
|0.15
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.15
|4.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.1
|5.
|Томич Томислав
|1
|0.05
|6.
|Атанга Давид
|1
|0.05
|7.
|Старкль Доминик
|1
|0.05
|8.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|9.
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|10.
|Кронбергер Лука
|1
|0.05
|11.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|12.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|13.
|Спасич Милош
|0
|0
|14.
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|7
|0
|2.
|Нимага Бакари
|3
|1
|3.
|Клем Кристиан
|4
|0
|4.
|Реп Райко
|4
|0
|5.
|Гольнер Манфред
|4
|0
|6.
|Роттер Томас
|4
|0
|7.
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|8.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|9.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|10.
|Рид Лукас
|2
|0
|11.
|Свете Рене
|2
|0
|12.
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|13.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|14.
|Хорват Саша
|1
|0
|15.
|Флеккер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|8
|1
|2.
|Бауэр Себастьян
|2
|1
|3.
|Майер Маркус
|3
|0
|4.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|5.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|6.
|Томич Томислав
|2
|0
|7.
|Атанга Давид
|2
|0
|8.
|Спасич Милош
|2
|0
|9.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|10.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|11.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|12.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|13.
|Рат Лукас
|1
|0
|14.
|Вутен Эндрю
|1
|0
|15.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|16.
|Старкль Доминик
|1
|0
|17.
|Малишек Лукас
|1
|0
|18.
|Чиркович Александар
|1
|0
|19.
|Ганда Йосеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Адмира
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =4 -8ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг
Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах
Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|59 - 22
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров