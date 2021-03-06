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  2. Матчи
  3. Австрия
Альтах
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
30' Гол в свои ворота
Суботич Невен
31' Желтая карточка
Поцманн Марвин
47' Желтая карточка
Суботич Невен
56' Желтая карточка
Реннер Рене
62'
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
6
Суботич
Невен
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
4
Гуэ
Самюэль
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Хаудум
Штефан
30
Фишер
Манфред
11
Майлингер
Марко
26
Нуссбаумер
Даниэль
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
16
Поцманн
Марвин
31
Гргич
Лукас
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
14
Балик
Гусейн
10
Михорль
Петер
Альтах
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фишер Манфред 3 (1) 0.15
2. Штефель Марио 2 0.1
3. Обаси Чинеду 2 0.1
4. Шрайнер Эммануэль 2 0.1
5. Нуссбаумер Даниэль 2 0.1
6. Турнвальд Мануэль 1 0.05
7. Майлингер Марко 1 0.05
8. Мадернер Даниэль 1 0.05
9. Тартаротти Йоханнес 1 0.05
10. Казар Альяж 1 0.05
11. Нетцер Филипп 1 0.05
12. Гомес Андерсон Сантос 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 8 0.4
2. Грубер Андреас 5 0.25
3. Гойгингер Томас 4 0.2
4. Михорль Петер 3 0.15
5. Холланд Джеймс 3 0.15
6. Балик Гусейн 3 0.15
7. Траунер Гернот 2 0.1
8. Ранфтль Райнхольд 2 0.1
9. Рагуц Марко 2 (2) 0.1
10. Гргич Лукас 2 0.1
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.05
12. Филипович Петар 1 0.05
13. Райтер Доминик 1 0.05
14. Визингер Филип 1 (1) 0.05
15. Андраде Андреас 0 0
16. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Карич Эмир 4 1
2. Уисс Алан 5 0
3. Мадернер Даниэль 5 0
4. Шрайнер Эммануэль 3 1
5. Цвишенбруггер Ян 3 1
6. Хаудум Штефан 3 1
7. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
8. Фишер Манфред 4 0
9. Нетцер Филипп 3 0
10. Турнвальд Мануэль 3 0
11. Гуэ Самюэль 1 1
12. Обаси Чинеду 2 0
13. Дабанлы Беркай 2 0
14. Бумбергер Давид 2 0
15. Казар Альяж 2 0
16. Оливейра Андерсон 1 0
17. Нуссбаумер Даниэль 1 0
18. Тартаротти Йоханнес 1 0
19. Гомес Андерсон Сантос 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 6 0
2. Траунер Гернот 5 0
3. Михорль Петер 5 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Ранфтль Райнхольд 2 0
9. Андраде Андреас 2 0
10. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
11. Рамсебнер Кристиан 0 1
12. Поцманн Марвин 1 0
13. Шлагер Александер 1 0
14. Гойгингер Томас 1 0
15. Райтер Доминик 1 0
16. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6) 5.88% (1) 5.88% (1) 35.29% (6)
 ЛАСК 10.53% (4) 21.05% (8) 18.42% (7) 15.79% (6) 10.53% (4) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах
Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм
Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен

Последние игры между собой

Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ЛАСК: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига ЛАСК 3:1 Альтах Кубок Альтах 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига
Альтах 1:2 ЛАСК Бундеслига Альтах 0:3 ЛАСК Кубок ЛАСК 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 19 14 1 4 59 - 22 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК 1:0 Заявка 20 12 3 5 39 - 20 39
4. Штурм 0:0 Заявка 20 10 5 5 31 - 18 35
5. Хартберг 2:1 Заявка 20 7 7 6 22 - 31 28
6. Вольфсбергер Заявка 19 8 3 8 28 - 31 27
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 20 7 5 8 30 - 29 26
8. Аустрия Вена Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
9. Санкт-Пёльтен Заявка 19 5 5 9 29 - 35 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Альтах 0:1 Заявка 20 4 3 13 17 - 42 15
12. Адмира 1:2 Заявка 20 3 4 13 21 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Штурм 0:0 Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
4. ЛАСК 1:0 Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
5. Хартберг 2:1 Заявка 10 4 3 3 10 - 13 15
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира 1:2 Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
11. Альтах 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 27 - 10 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. ЛАСК 1:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Аустрия Вена Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Штурм 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 10 13
9. Хартберг 2:1 Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
10. Альтах 0:1 Заявка 10 2 0 8 10 - 27 6
11. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
12. Адмира 1:2 Заявка 10 0 3 7 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Поцманн Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Суботич Невен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
ЛАСК
7.80
7.10
1.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  7.40 4.94 1.41
Бонус: 5 000 ₽ 7.80 4.95 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 6.50 1.13
  18.45 7.10 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.11 3.98 1.25 2.65 1.48 2.04 1.86 1.59 2.36 1.37 3.09 1.20 4.48 1.11 6.50
13.00 1.00 11.25 1.01 4.35 1.20 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.30
8.20 1.05 6.25 1.10 3.90 1.23 2.65 1.44 1.70 2.08 2.08 1.80 1.28 3.45 1.18 4.50 1.05 10.50 1.04 12.00 1.03 14.00 1.02 17.00 1.01 12.50
2.63 1.52 2.28 1.67 3.13 1.39 2.23 1.70 1.86 2.02 1.61 2.40 1.36 3.26 1.54 2.56 1.49 2.71 1.20 4.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.79 2.02 1.39 3.00 1.17 5.10
3.60 1.29 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50
2.15 1.65 1.40 2.80 1.37 2.95 1.05 10.50 1.03 14.00
1.85 2.00 1.54 2.55 1.22 4.36 1.69 2.22 1.21 4.55 1.10 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.28 1.63 1.65 2.24 1.32 3.38
4.65 1.19 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.45 1.28 1.89 1.85 1.45 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.89
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.40 1.29
Где смотреть матч Альтах 0:1 ЛАСК онлайн

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