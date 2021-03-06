Альтах
0:1
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
ЛАСК
0:1
30' Гол в свои воротаСуботич Невен
31' Желтая карточкаПоцманн Марвин
47' Желтая карточкаСуботич Невен
56' Желтая карточкаРеннер Рене
90' Желтая карточкаОливейра Андерсон
31
Гргич
Лукас
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
30'
0:1
31'
47'
56'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фишер Манфред
|3 (1)
|0.15
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.1
|3.
|Обаси Чинеду
|2
|0.1
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.1
|5.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.1
|6.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|7.
|Майлингер Марко
|1
|0.05
|8.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.05
|9.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.05
|10.
|Казар Альяж
|1
|0.05
|11.
|Нетцер Филипп
|1
|0.05
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|8
|0.4
|2.
|Грубер Андреас
|5
|0.25
|3.
|Гойгингер Томас
|4
|0.2
|4.
|Михорль Петер
|3
|0.15
|5.
|Холланд Джеймс
|3
|0.15
|6.
|Балик Гусейн
|3
|0.15
|7.
|Траунер Гернот
|2
|0.1
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.1
|9.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.1
|10.
|Гргич Лукас
|2
|0.1
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.05
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.05
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.05
|14.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.05
|15.
|Андраде Андреас
|0
|0
|16.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|4
|1
|2.
|Уисс Алан
|5
|0
|3.
|Мадернер Даниэль
|5
|0
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|3
|1
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|1
|6.
|Хаудум Штефан
|3
|1
|7.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|8.
|Фишер Манфред
|4
|0
|9.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|10.
|Турнвальд Мануэль
|3
|0
|11.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|12.
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|13.
|Обаси Чинеду
|2
|0
|14.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|15.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|16.
|Казар Альяж
|2
|0
|17.
|Суботич Невен
|1
|0
|18.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|19.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|20.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|6
|0
|2.
|Траунер Гернот
|5
|0
|3.
|Михорль Петер
|5
|0
|4.
|Реннер Рене
|3
|0
|5.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|6.
|Филипович Петар
|2
|0
|7.
|Грубер Андреас
|2
|0
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|9.
|Андраде Андреас
|2
|0
|10.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|11.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|12.
|Поцманн Марвин
|1
|0
|13.
|Шлагер Александер
|1
|0
|14.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|15.
|Райтер Доминик
|1
|0
|16.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|ЛАСК
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах
Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм
Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен
Последние игры между собой
Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ЛАСК: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Альтах 1:2 ЛАСК Бундеслига Альтах 0:3 ЛАСК Кубок ЛАСК 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|59 - 22
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|32 - 19
|35
|5.
|Хартберг
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 30
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Штурм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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