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  2. Матчи
  3. Австрия
Сваровски Тироль
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Штурм
0'
6' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
37' Желтая карточка
Рогель Жан
45' Желтая карточка
Йегер Лукас
63'
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
17
Нашбергер
Йоханнес
16
Ридер
Флориан
9
Фредериксен
Николай
20
Ансельм
Тобиас
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
11
Газибегович
Юсуф
25
Хирлендер
Штефан
17
Йегер
Лукас
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
20
Фризенбихлер
Кевин
Сваровски Тироль
4-4-2
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 9 (1) 0.45
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.2
3. Дедич Златко 4 (1) 0.2
4. Шнегг Давид 2 0.1
5. Ридер Флориан 2 0.1
6. Ансельм Тобиас 2 0.1
7. Гугганиг Давид 2 0.1
8. Смит Ренни 2 0.1
9. Кох Фабиан 1 0.05
10. Пецос Атанасиос 1 0.05
11. Бехоунек Рафаэл 1 0.05
12. Челич Неманя 0 0
13. Нашбергер Йоханнес 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 6 0.3
2. Любич Иван 6 0.3
3. Китеишвили Отар 5 0.25
4. Фризенбихлер Кевин 3 0.15
5. Балай Беким 3 0.15
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.1
7. Хирлендер Штефан 1 0.05
8. Куэн Андреас 1 0.05
9. Вютрих Грегори 1 0.05
10. Йегер Лукас 1 0.05
11. Газибегович Юсуф 1 0.05
12. Немет Давид 1 0.05
13. Хузпек Филипп 0 0
14. Инголич Сандро 0 0
15. Данте Амаду 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Челич Неманя 5 0
3. Пецос Атанасиос 4 0
4. Ридер Флориан 4 0
5. Шнегг Давид 4 0
6. Рогель Жан 2 1
7. Нашбергер Йоханнес 3 0
8. Освальд Фердинанд 2 0
9. Хагер Штефан 2 0
10. Соарес Бруно 2 0
11. Бехоунек Рафаэл 2 0
12. Йебоа Келвин 2 0
13. Прантер Беньямин 1 0
14. Кох Фабиан 1 0
15. Смит Ренни 1 0
16. Бучачер Флориан 1 0
17. Фредериксен Николай 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Вютрих Грегори 5 0
3. Горенц-Станкович Йон 5 0
4. Хирлендер Штефан 4 0
5. Фризенбихлер Кевин 3 0
6. Балай Беким 1 1
7. Данте Амаду 1 1
8. Куэн Андреас 2 0
9. Йегер Лукас 2 0
10. Китеишвили Отар 2 0
11. Любич Иван 2 0
12. Зибенхандль Йорг 0 1
13. Янтшер Якоб 1 0
14. Газибегович Юсуф 1 0
15. Гайрхофер Никлас 1 0
16. Мвепу Франциско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 23.33% (7) 23.33% (7) 20% (6) 0 10% (3) 23.33% (7)
 Штурм 12.9% (4) 19.35% (6) 19.35% (6) 19.35% (6) 9.68% (3) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:2 Вольфсбергер Штурм 2:1 Хартберг
ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Штурм 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок Австрии
Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 19 14 1 4 59 - 22 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК 1:0 Заявка 20 12 3 5 39 - 20 39
4. Штурм 0:0 Заявка 20 10 5 5 31 - 18 35
5. Хартберг 2:1 Заявка 20 7 7 6 22 - 31 28
6. Вольфсбергер Заявка 19 8 3 8 28 - 31 27
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 20 7 5 8 30 - 29 26
8. Аустрия Вена Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
9. Санкт-Пёльтен Заявка 19 5 5 9 29 - 35 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Альтах 0:1 Заявка 20 4 3 13 17 - 42 15
12. Адмира 1:2 Заявка 20 3 4 13 21 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Штурм 0:0 Заявка 10 7 1 2 19 - 8 22
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
4. ЛАСК 1:0 Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
5. Хартберг 2:1 Заявка 10 4 3 3 10 - 13 15
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира 1:2 Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
11. Альтах 0:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 27 - 10 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. ЛАСК 1:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Аустрия Вена Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Штурм 0:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 10 13
9. Хартберг 2:1 Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
10. Альтах 0:1 Заявка 10 2 0 8 10 - 27 6
11. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
12. Адмира 1:2 Заявка 10 0 3 7 9 - 26 3
  • Второй тайм
  • 58'
    Zan Rogelj уходит с поля. Смит Ренни выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Zan Rogelj получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Нашбергер Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Штурм
3.60
3.64
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.11 3.60 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.64 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.97 3.40
  3.30 2.44 3.01

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Штурм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штурм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Штурм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.02 5.40 1.15 3.46 1.30 2.36 1.59 1.85 2.04 1.48 2.65 1.30 3.50 1.15 5.40
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.20 1.35 2.15 1.78 1.59 2.36 1.38 2.94 1.19 4.33 1.13 5.25 1.03 8.60
2.48 1.50 1.65 2.15 1.31 3.25 1.08 7.00 1.07 7.50 1.87 1.93 1.05 10.50 1.04 12.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.04 9.20 1.03 9.40 0.00 15.00
3.33 1.35 2.74 1.49 2.06 1.83 1.75 2.15 1.53 2.60 1.46 2.83 1.77 2.12 1.60 2.43 1.85 2.03 1.62 2.38 1.50 2.70 1.41 3.04 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.48 1.69 2.17 1.33 3.32 1.14 5.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.49 2.62 1.18 5.15 1.11 6.45
1.40 2.80 1.05 10.50 1.03 14.00 1.04 12.00 1.03 14.00
1.18 4.93 1.61 2.38 1.26 3.91 1.65 2.28 1.46 2.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.29 2.09 1.74 1.55 2.45 1.27 3.76
4.20 1.23 3.04 1.38 1.77 2.05 1.36 3.15 1.22 4.30
2.90 1.38 1.76 1.94 1.33 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.15
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.12 1.36
3.05 1.35
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:0 Штурм онлайн

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