Сваровски Тироль
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Тиволи Ной
Штурм
6' Желтая карточкаНашбергер Йоханнес
37' Желтая карточкаРогель Жан
45' Желтая карточкаЙегер Лукас
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
17
Йегер
Лукас
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
37'
45'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|9 (1)
|0.45
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.2
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.2
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.1
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.1
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.1
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.1
|8.
|Смит Ренни
|2
|0.1
|9.
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|10.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.05
|11.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.05
|12.
|Челич Неманя
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.3
|2.
|Любич Иван
|6
|0.3
|3.
|Китеишвили Отар
|5
|0.25
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.15
|5.
|Балай Беким
|3
|0.15
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.1
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.05
|8.
|Куэн Андреас
|1
|0.05
|9.
|Вютрих Грегори
|1
|0.05
|10.
|Йегер Лукас
|1
|0.05
|11.
|Газибегович Юсуф
|1
|0.05
|12.
|Немет Давид
|1
|0.05
|13.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|14.
|Инголич Сандро
|0
|0
|15.
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Челич Неманя
|5
|0
|3.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|4.
|Ридер Флориан
|4
|0
|5.
|Шнегг Давид
|4
|0
|6.
|Рогель Жан
|2
|1
|7.
|Нашбергер Йоханнес
|3
|0
|8.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|9.
|Хагер Штефан
|2
|0
|10.
|Соарес Бруно
|2
|0
|11.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|12.
|Йебоа Келвин
|2
|0
|13.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|14.
|Кох Фабиан
|1
|0
|15.
|Смит Ренни
|1
|0
|16.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|17.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Вютрих Грегори
|5
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|1
|7.
|Данте Амаду
|1
|1
|8.
|Куэн Андреас
|2
|0
|9.
|Йегер Лукас
|2
|0
|10.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|11.
|Любич Иван
|2
|0
|12.
|Зибенхандль Йорг
|0
|1
|13.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|14.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|15.
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|16.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|20% (6)
|0
|10% (3)
|23.33% (7)
|Штурм
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +14 =1 -5Штурм 0:4 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:2 Вольфсбергер Штурм 2:1 Хартберг
ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|59 - 22
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 20
|39
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|31 - 18
|35
|5.
|Хартберг
|2:1 Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 31
|28
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 29
|26
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|0:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 42
|15
|12.
|Адмира
|1:2 Заявка
|20
|3
|4
|13
|21 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Штурм
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|4.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|5.
|Хартберг
|2:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 13
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|27 - 10
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|ЛАСК
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Штурм
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|Хартберг
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|10.
|Альтах
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|1:2 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
Победитель
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