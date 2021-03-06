Эйпен
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Kehrwegstadion
АХ Лёвен
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
26
Колс
Йенс
34
Н'Дри
Конан
90
Ромо
Рафаэль
25
Патрис
Луи
14
Сова
Камаль
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|13 (2)
|0.43
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.13
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.13
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|5.
|Баби Амара
|2
|0.07
|6.
|Кох Менно
|2
|0.07
|7.
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|8.
|Эрис Жонатан
|1
|0.03
|9.
|Колс Йенс
|1
|0.03
|10.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.03
|11.
|Нуху Айзек
|1
|0.03
|12.
|Адриано Коррея
|0
|0
|13.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|14.
|Коне Мамаду
|0
|0
|15.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|19 (5)
|0.63
|2.
|Мерсье Ксавье
|8 (1)
|0.27
|3.
|Сова Камаль
|8
|0.27
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.1
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.03
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0.03
|7.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.03
|8.
|Котыш Саша
|1
|0.03
|9.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.03
|10.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.03
|11.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.03
|12.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.03
|13.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|14.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|15.
|Мини Оливье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|8
|0
|2.
|Колс Йенс
|7
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Эрис Жонатан
|3
|1
|5.
|Амат Хорди
|4
|0
|6.
|Каембе Эдо
|4
|0
|7.
|Н'Дри Конан
|4
|0
|8.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|9.
|Адриано Коррея
|3
|0
|10.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|11.
|Превляк Смаил
|3
|0
|12.
|Нгой Жульен
|3
|0
|13.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|14.
|Коне Мамаду
|2
|0
|15.
|Дефурни Тео
|2
|0
|16.
|Мьянге Сенна
|2
|0
|17.
|Бек Андреас
|1
|0
|18.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|19.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|8
|1
|2.
|Анри Тома
|4
|1
|3.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|1
|4.
|Юбер Давид
|4
|0
|5.
|Сова Камаль
|4
|0
|6.
|Мертенс Матье
|2
|1
|7.
|Котыш Саша
|3
|0
|8.
|Емелка Вацлав
|3
|0
|9.
|Рэмекерс Тун
|3
|0
|10.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|11.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|12.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|13.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|15.
|Шиманга Катуку
|1
|0
|16.
|Мини Оливье
|1
|0
|17.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|18.
|Векеманс Даан
|1
|0
|19.
|Асанте Исаак
|1
|0
|20.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|25% (8)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|АХ Лёвен
|8.7% (4)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|21.74% (10)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эйпен 1:0 Гент Сент-Трюйден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен
Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
АХ Лёвен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|44 - 38
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|39 - 30
|45
|6.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|46 - 46
|44
|7.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|46 - 50
|43
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|52 - 55
|41
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|41 - 38
|40
|10.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|11.
|Стандард
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|41 - 37
|40
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|35 - 44
|37
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 42
|36
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 44
|32
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|26 - 45
|27
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|6.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 26
|22
|8.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 11
|19
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 23
|18
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|5.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|9.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 21
|19
|11.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|13.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 28
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
Победитель
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