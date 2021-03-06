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Эйпен
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
АХ Лёвен
0' 4'
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
4
Бушири
Рокки
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
10
Мусона
Ноуледж
8
Петерс
Стеф
26
Колс
Йенс
18
Болевич
Александар
9
Превляк
Смаил
34
Н'Дри
Конан
90
Ромо
Рафаэль
25
Патрис
Луи
5
Нгава
Пьер-Айвес
2
Емелка
Вацлав
13
Аль-Тамари
Мусса
29
Малинов
Кристиян
6
Юбер
Давид
24
Де
Норре
Каспер
14
Сова
Камаль
9
Анри
Тома
10
Мерсье
Ксавье
Эйпен
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 13 (2) 0.43
2. Мусона Ноуледж 4 0.13
3. Нгой Жульен 4 0.13
4. Петерс Стеф 2 0.07
5. Баби Амара 2 0.07
6. Кох Менно 2 0.07
7. Н'Дри Конан 1 0.03
8. Эрис Жонатан 1 0.03
9. Колс Йенс 1 0.03
10. Агбаду Эммануэль 1 0.03
11. Нуху Айзек 1 0.03
12. Адриано Коррея 0 0
13. Схоутерден Нильс 0 0
14. Коне Мамаду 0 0
15. Каембе Эдо 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 19 (5) 0.63
2. Мерсье Ксавье 8 (1) 0.27
3. Сова Камаль 8 0.27
4. Мертенс Матье 3 0.1
5. Малинов Кристиян 1 0.03
6. Влитинк Тибо 1 0.03
7. Эппиа Джошуа 1 0.03
8. Котыш Саша 1 0.03
9. Дуплюс Фредерик 1 0.03
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.03
11. Аль-Тамари Мусса 1 0.03
12. Юбер Давид 1 (1) 0.03
13. Де Норре Каспер 0 0
14. Емелка Вацлав 0 0
15. Мини Оливье 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 8 0
2. Колс Йенс 7 0
3. Кох Менно 5 0
4. Эрис Жонатан 3 1
5. Амат Хорди 4 0
6. Каембе Эдо 4 0
7. Н'Дри Конан 4 0
8. Агбаду Эммануэль 2 1
9. Адриано Коррея 3 0
10. Мусона Ноуледж 3 0
11. Превляк Смаил 3 0
12. Нгой Жульен 3 0
13. Пулен Бенуа 2 0
14. Коне Мамаду 2 0
15. Дефурни Тео 2 0
16. Мьянге Сенна 2 0
17. Бек Андреас 1 0
18. Схоутерден Нильс 1 0
19. Васкес Виктор II 1 0
20. Нуху Айзек 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 8 1
2. Анри Тома 4 1
3. Нгава Пьер-Айвес 3 1
4. Юбер Давид 4 0
5. Сова Камаль 4 0
6. Мертенс Матье 2 1
7. Котыш Саша 3 0
8. Емелка Вацлав 3 0
9. Рэмекерс Тун 3 0
10. Влитинк Тибо 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Шрейверс Сьебе 1 0
15. Шиманга Катуку 1 0
16. Мини Оливье 1 0
17. Де Норре Каспер 1 0
18. Векеманс Даан 1 0
19. Асанте Исаак 1 0
20. Аль-Тамари Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 12.5% (4) 6.25% (2) 25% (8) 21.88% (7) 12.5% (4) 21.88% (7)
 АХ Лёвен 8.7% (4) 19.57% (9) 17.39% (8) 21.74% (10) 10.87% (5) 21.74% (10)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эйпен 1:0 Гент Сент-Трюйден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен
Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
АХ Лёвен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
АХ Лёвен 1:1 Эйпен Первый дивизион А АХ Лёвен 2:2 Эйпен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:2 Эйпен Товарищеские матчи Эйпен 0:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле
АХ Лёвен 1:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 1:1 АХ Лёвен Бельгийская вторая лига АХ Лёвен 2:0 Эйпен Бельгийская вторая лига АХ Лёвен 2:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:3 АХ Лёвен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен Заявка 29 14 6 9 44 - 38 48
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Андерлехт Заявка 29 11 12 6 39 - 30 45
6. АХ Лёвен 0:0 Заявка 30 12 8 10 46 - 46 44
7. Зульте-Варегем Заявка 29 13 4 12 46 - 50 43
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 29 12 5 12 52 - 55 41
9. Шарлеруа Заявка 29 11 7 11 41 - 38 40
10. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
11. Стандард Заявка 29 10 10 9 41 - 37 40
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Эйпен 0:0 Заявка 30 8 13 9 35 - 44 37
14. Кортрейк Заявка 29 10 6 13 36 - 42 36
15. Сент-Трюйден Заявка 30 8 8 14 35 - 44 32
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз Заявка 29 6 9 14 26 - 45 27
18. Васланд-Беверен Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. АХ Лёвен 0:0 Заявка 15 8 2 5 21 - 18 26
5. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
6. Антверпен Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 6 4 5 29 - 26 22
8. Стандард Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
9. Шарлеруа Заявка 14 5 4 5 14 - 11 19
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Эйпен 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
13. Кортрейк Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен Заявка 15 7 2 6 22 - 21 23
5. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
6. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
8. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
9. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
10. Эйпен 0:0 Заявка 15 4 7 4 16 - 21 19
11. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
12. Андерлехт Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
13. АХ Лёвен 0:0 Заявка 15 4 6 5 25 - 28 18
14. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
15. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
16. Сент-Трюйден Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
18. Мускрон-Перювельз Заявка 15 3 4 8 12 - 27 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
АХ Лёвен
2.10
3.85
3.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.85 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.65 3.40
  2.12 3.68 3.43

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «АХ Лёвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 11.75 1.01 4.65 1.17 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.98 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.10 1.05 7.50
16.00 0.00 11.50 1.01 4.80 1.17 3.80 1.23 2.39 1.58 2.12 1.70 1.88 1.93 1.71 2.14 1.53 2.39 1.28 3.50 1.21 4.10 1.09 6.90 1.07 7.50 1.01 12.00
5.18 1.18 2.81 1.47 2.40 1.61 2.13 1.76 1.86 2.01 1.66 2.29 1.54 2.58 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.40 1.57 1.60 2.34 1.24 4.05 1.16 5.40
2.37 1.58 1.57 2.33 1.21 4.20
3.04 1.41 2.40 1.61 1.83 2.05 1.57 2.48 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
3.45 1.28 1.98 1.75 1.50 2.48 1.31 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.50
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Эйпен 0:0 АХ Лёвен онлайн

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