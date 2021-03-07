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Раннерс
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Люнгбю
0'
26' Желтая карточка
Нильсен Матиас II
1:0
29' Гол
Эгхо Марвин
35'
1
Карлгрен
Патрик
2
Гравес
Симон
5
Нильсен
Матиас
II
8
Писингер
Симон
18
Клюснер
Тобиас
14
Лауэнборг
Фредерик
16
Lasse
Berg
Johnsen
22
Греве
Матиас
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
45
Эгхо
Марвин
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
25
Корнвиг
Эмиль
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
19
Варминг
Магнус
Раннерс
3-5-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

26'
Нильсен Матиас II
 
29'
Эгхо Марвин
(Кехинде Тосин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 9 0.45
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.2
3. Греве Матиас 3 0.15
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 (1) 0.15
5. Якобсен Эмиль Рис 2 0.1
6. Кехинде Тосин 1 0.05
7. Эгхо Марвин 1 0.05
8. Клюснер Тобиас 1 0.05
9. Писингер Симон 1 0.05
10. Лауэнборг Фредерик 1 0.05
11. Самбу Бассала 1 0.05
12. Марксен Эрик 0 0
13. Лауридсен Йеспер 0 0
14. Каллесеэ Миккель 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0.2
2. Торп Виктор 3 0.15
3. Варминг Магнус 3 0.15
4. Хебо Матиас 2 0.1
5. Якобсен Кристиан II 2 0.1
6. Нильсен Эмиль 2 0.1
7. Фосгаард Лассе 1 0.05
8. Геертсен Николай 1 0.05
9. Коструп Магнус 1 0.05
10. Йоргенсен Каспер 1 0.05
11. Теллуфсен Расмус 0 0
12. Хамалайнен Брайан 0 0
13. Риель Андре 0 0
14. Гюткьяер Фредерик 0 0
15. Энгхардт Каспер 0 0
16. Корнвиг Эмиль 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Рёмер Андре 7 0
2. Каллесеэ Миккель 6 0
3. Камара Аль-Хаджи 4 0
4. Лауэнборг Фредерик 4 0
5. Марксен Эрик 3 0
6. Эгхо Марвин 3 0
7. Греве Матиас 3 0
8. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
9. Самбу Бассала 3 0
10. Кехинде Тосин 3 0
11. Копплин Бьорн 2 0
12. Писингер Симон 2 0
13. Гравес Симон 2 0
14. Kasper Waarst Hoegh 2 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хебо Матиас 5 0
2. Ромер Марсель 3 1
3. Хамалайнен Брайан 4 0
4. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
5. Фосгаард Лассе 3 0
6. Торп Виктор 3 0
7. Корнвиг Эмиль 3 0
8. Геертсен Николай 2 0
9. Грегор Паскаль 2 0
10. Гюткьяер Фредерик 2 0
11. Шиембе Кевин 2 0
12. Варминг Магнус 2 0
13. Винтер Фредерик 2 0
14. Риель Андре 0 1
15. Миккельсен Томас 1 0
16. Якобсен Кристиан II 1 0
17. Нильсен Эмиль 1 0
18. Теллуфсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 11.11% (3) 3.7% (1) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 33.33% (9)
 Люнгбю 10% (2) 0 35% (7) 20% (4) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Брондбю 0:0 Раннерс Оденсе 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс
Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю
Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 1
Люнгбю: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 12
Люнгбю 0:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:2 Раннерс Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Кубок Раннерс 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Раннерс САС Лигаен Раннерс 3:0 Люнгбю Кубок Раннерс 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:0 Раннерс САС Лигаен Раннерс 2:2 Люнгбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 19 12 3 4 30 - 19 39
2. Брондбю Заявка 19 12 2 5 34 - 22 38
3. Копенгаген Заявка 19 10 4 5 37 - 31 34
4. Орхус Заявка 19 9 6 4 32 - 20 33
5. Раннерс 1:0 Заявка 20 9 4 7 28 - 17 31
6. Сённерйюск Заявка 19 7 4 8 27 - 29 25
7. Оденсе Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле Заявка 19 5 6 8 23 - 30 21
11. Люнгбю 0:1 Заявка 20 3 5 12 21 - 39 14
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 9 7 1 1 15 - 4 22
2. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
3. Брондбю Заявка 9 6 2 1 19 - 11 20
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Раннерс 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
9. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю 0:1 Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Раннерс 1:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
11. Люнгбю 0:1 Заявка 10 2 0 8 13 - 22 6
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Люнгбю
2.42
3.64
3.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.15 3.64 3.26
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.54 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.90 3.15
  2.25 3.29 3.35

Самый высокий коэффициент на матч «Раннерс» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Раннерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Раннерс» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.02 5.55 1.15 3.40 1.29 2.34 1.55 1.87 2.03 1.48 2.56 1.29 3.40 1.16 4.84
9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
6.30 1.09 4.70 1.17 2.42 1.52 1.80 1.95 1.45 2.62 1.79 2.03 1.20 4.20 1.15 5.00 1.05 10.50 1.04 12.00 1.04 9.60 1.03 9.20 0.00 15.50
4.13 1.26 2.71 1.49 2.16 1.75 1.88 2.00 1.68 2.28 1.47 2.78 1.49 2.77 1.40 3.10 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.60 1.44 1.67 2.12 1.33 3.30 1.14 5.70
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
1.97 1.77 1.28 3.45 1.15 5.00 1.03 14.00 1.02 17.00
2.94 1.42 2.41 1.59 1.88 1.98 1.55 2.52 1.39 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.62 1.25 2.12 1.68 1.54 2.33 1.26 3.84
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.65
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.11
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
2.95 1.37
Где смотреть матч Раннерс 1:0 Люнгбю онлайн

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