Раннерс
1:2
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers
Люнгбю
26' Желтая карточкаНильсен Матиас II
1:0
29' ГолЭгхо Марвин
51' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
54' Желтая карточкаГреве Матиас
56' Желтая карточкаГаммельбю Йенс-Мартин
60' Вторая желтая карточкаНильсен Матиас II
67' Желтая карточкаБундгаард Оливер
75' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан II
1:1
87' ПенальтиНильсен Эмиль
1:2
90' ГолКоструп Магнус
90' Желтая карточкаLasse Berg Johnsen
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
1:0
54'
67'
87'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|9
|0.45
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.2
|3.
|Греве Матиас
|3
|0.15
|4.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3 (1)
|0.15
|5.
|Эгхо Марвин
|2
|0.1
|6.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.1
|7.
|Кехинде Тосин
|1
|0.05
|8.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.05
|9.
|Писингер Симон
|1
|0.05
|10.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Самбу Бассала
|1
|0.05
|12.
|Марксен Эрик
|0
|0
|13.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|14.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0.2
|2.
|Торп Виктор
|3
|0.15
|3.
|Варминг Магнус
|3
|0.15
|4.
|Нильсен Эмиль
|3 (1)
|0.15
|5.
|Хебо Матиас
|2
|0.1
|6.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.1
|7.
|Коструп Магнус
|2
|0.1
|8.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.05
|9.
|Геертсен Николай
|1
|0.05
|10.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.05
|11.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|12.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|0
|14.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|15.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
|16.
|Корнвиг Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рёмер Андре
|7
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|6
|0
|3.
|Лауэнборг Фредерик
|5
|0
|4.
|Греве Матиас
|4
|0
|5.
|Камара Аль-Хаджи
|4
|0
|6.
|Марксен Эрик
|3
|0
|7.
|Эгхо Марвин
|3
|0
|8.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|9.
|Самбу Бассала
|3
|0
|10.
|Кехинде Тосин
|3
|0
|11.
|Нильсен Матиас II
|1
|1
|12.
|Копплин Бьорн
|2
|0
|13.
|Писингер Симон
|2
|0
|14.
|Гравес Симон
|2
|0
|15.
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0
|16.
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|5
|0
|2.
|Хебо Матиас
|5
|0
|3.
|Ромер Марсель
|3
|1
|4.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|5.
|Фосгаард Лассе
|3
|0
|6.
|Торп Виктор
|3
|0
|7.
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|8.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|9.
|Геертсен Николай
|2
|0
|10.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|11.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|12.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|13.
|Варминг Магнус
|2
|0
|14.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|15.
|Риель Андре
|0
|1
|16.
|Миккельсен Томас
|1
|0
|17.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|18.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|11.11% (3)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|33.33% (9)
|Люнгбю
|10% (2)
|0
|35% (7)
|20% (4)
|10% (2)
|25% (5)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Брондбю 0:0 Раннерс Оденсе 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Ольборг 0:0 Раннерс
Вайле 0:0 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс
Люнгбю Последние 20 матчей: +7 =3 -10Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю
Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 1
Люнгбю: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 12
Люнгбю 1:2 Раннерс Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Раннерс Кубок Раннерс 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Раннерс САС Лигаен Раннерс 3:0 Люнгбю Кубок Раннерс 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:0 Раннерс САС Лигаен Раннерс 2:2 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 19
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|34 - 22
|38
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 31
|34
|4.
|Орхус
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 20
|33
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 29
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|23 - 39
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Раннерс» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Раннерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Раннерс» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров