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Вайле
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Оденсе
0' 13'
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
3
Давидсен
Вильормур
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
8
Lukas
Engel
9
Фагир
Вахид
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
2
Лунд
Оливер
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
19
Трандарсон
Арон-Элис
7
Джейбали
Иссам
25
Опондо
Мозес
9
Лидер
Март
Вайле
4-2-3-1
Оденсе
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.25
2. Фагир Вахид 5 0.25
3. Муколли Арбнор 3 0.15
4. Эзатолахи Саид 2 0.1
5. Двамена Рафаэль 2 0.1
6. Скооп Якоб 1 0.05
7. Ояла Юхани 1 0.05
8. Греве Мадс 1 0.05
9. Колингер Денис 1 0.05
10. Рамадани Юльбер 1 0.05
11. Амундсен Мальте 1 0.05
12. Монтиль Диего II 0 0
13. Монтано Леонель 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 5 0.25
2. Сабби Эммануэль 4 0.2
3. Тверсков Йеппе 3 0.15
4. Томасен Йенс 2 0.1
5. Хюллегор Миккель 2 0.1
6. Лунд Оливер 1 0.05
7. Лидер Март 1 0.05
8. Клеве Троэльс 1 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 1 0.05
10. Опондо Мозес 1 0.05
11. Фенгер Макс 1 0.05
12. Окосун Айо 1 0.05
13. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
14. Шельвик Йорген 0 0
15. Джанус Драчманн 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 7 0
2. Соуза Аллан II 6 0
3. Милошевич Александер 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Колингер Денис 2 0
11. Двамена Рафаэль 2 0
12. Фагир Вахид 2 0
13. Ояла Юхани 1 0
14. Йенсен Лукас II 1 0
15. Луис Энрике II 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
17. Монтано Леонель 1 0
18. Гуннелунн Томас 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лаурсен Райан 4 0
3. Тверсков Йеппе 3 0
4. Лунд Оливер 3 0
5. Лунд Марко 3 0
6. Окосун Айо 3 0
7. Томасен Йенс 2 0
8. Клеве Троэльс 2 0
9. Гудьонсен Свейнн 2 0
10. Джейбали Иссам 0 1
11. Джанус Драчманн 1 0
12. Андерсен Александр 1 0
13. Лидер Март 1 0
14. Ларсен Каспер 1 0
15. Шельвик Йорген 1 0
16. Трандарсон Арон-Элис 1 0
17. Кристенсен Оливер 1 0
18. Опондо Мозес 1 0
19. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 8.7% (2) 17.39% (4) 8.7% (2) 26.09% (6) 39.13% (9)
 Оденсе 26.09% (6) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн
Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус
Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Оденсе 0:1 Вайле Суперлига Дании Оденсе 1:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Вайле Товарищеские матчи
Вайле 0:4 Оденсе Кубок Оденсе 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:5 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 5:3 Вайле Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Оденсе 0:0 Заявка 20 6 8 6 23 - 23 26
7. Сённерйюск Заявка 19 7 4 8 27 - 29 25
8. Нордшелланн Заявка 20 5 8 7 30 - 29 23
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле 0:0 Заявка 20 5 7 8 23 - 30 22
11. Люнгбю Заявка 20 4 5 11 23 - 39 17
12. Хорсенс Заявка 20 2 6 12 14 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе 0:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 10 4 3 3 17 - 12 15
7. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
10. Вайле 0:0 Заявка 10 2 5 3 11 - 14 11
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Оденсе 0:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 14 10
9. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
12. Хорсенс Заявка 10 0 3 7 4 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Оденсе
3.25
3.18
2.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.92 3.12 2.56
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 2.95 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.12 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 2.95 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.09 3.48 1.31 2.32 1.61 1.76 2.18 1.42 2.90 1.23 4.22 1.12 6.25 1.05 9.80 1.01 16.00
6.40 1.09 2.65 1.44 1.99 1.76 1.54 2.37 1.19 4.30 1.05 8.40
6.90 1.06 5.70 1.11 2.64 1.46 1.99 1.82 1.59 2.51 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.10 1.01 10.75
7.80 1.06 5.80 1.14 2.65 1.49 2.21 1.66 2.02 1.79 1.74 2.10 1.52 2.40 1.22 3.65 1.16 4.40 1.06 8.20 1.03 8.90 1.01 15.50 1.01 16.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.08 1.75 1.42 2.88 1.19 4.74 1.06 9.00
2.38 1.54 1.58 2.30 1.29 3.40 1.05 8.40
2.45 1.55 1.63 2.28 1.29 3.60 1.07 8.30 1.05 9.70
1.59 2.37 1.23 3.50 1.06 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.49 1.66 2.21 1.31 3.38 1.13 5.95
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.49 1.11 5.80
3.04 1.38 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
2.15 1.65 1.47 2.48 1.15 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.68
1.99 1.76
1.96 1.79
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
5.40 1.13
5.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
3.90 1.23
3.85 1.21
Где смотреть матч Вайле 0:0 Оденсе онлайн

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