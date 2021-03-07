- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
77 Ямга КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Нападающий
-
20 Окосун АйоНападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.25
|2.
|Фагир Вахид
|5
|0.25
|3.
|Муколли Арбнор
|3
|0.15
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.1
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.1
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.05
|7.
|Ояла Юхани
|1
|0.05
|8.
|Греве Мадс
|1
|0.05
|9.
|Колингер Денис
|1
|0.05
|10.
|Рамадани Юльбер
|1
|0.05
|11.
|Амундсен Мальте
|1
|0.05
|12.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|13.
|Монтано Леонель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|5
|0.25
|2.
|Сабби Эммануэль
|4
|0.2
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.15
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.1
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.1
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.05
|7.
|Лидер Март
|1
|0.05
|8.
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|10.
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|11.
|Фенгер Макс
|1
|0.05
|12.
|Окосун Айо
|1
|0.05
|13.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|14.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|15.
|Джанус Драчманн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|7
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|6
|0
|3.
|Милошевич Александер
|4
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|4
|0
|5.
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|6.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|7.
|Хетеми Лундрим
|3
|0
|8.
|Греве Мадс
|2
|0
|9.
|Скооп Якоб
|2
|0
|10.
|Колингер Денис
|2
|0
|11.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|12.
|Фагир Вахид
|2
|0
|13.
|Ояла Юхани
|1
|0
|14.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|15.
|Луис Энрике II
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|17.
|Монтано Леонель
|1
|0
|18.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лаурсен Райан
|4
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|4.
|Лунд Оливер
|3
|0
|5.
|Лунд Марко
|3
|0
|6.
|Окосун Айо
|3
|0
|7.
|Томасен Йенс
|2
|0
|8.
|Клеве Троэльс
|2
|0
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|10.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|11.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|12.
|Андерсен Александр
|1
|0
|13.
|Лидер Март
|1
|0
|14.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|15.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|16.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|17.
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|18.
|Опондо Мозес
|1
|0
|19.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|39.13% (9)
|Оденсе
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =7 -7Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн
Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус
Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|36 - 23
|41
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|30 - 20
|39
|3.
|Орхус
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|38 - 33
|34
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|23 - 23
|26
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 29
|25
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|30 - 29
|23
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|0:0 Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 30
|22
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|23 - 39
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|14 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|10.
|Вайле
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|9.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|4 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Оденсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оденсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Оденсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров