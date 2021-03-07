  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Митьюлланд
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Орхус
0'
0:1
9' Гол
Мортенсен Патрик
38' Желтая карточка
Поульсен Николай
54' Желтая карточка
Каба Сори
56' Желтая карточка
Каюсте Йенс
59'
49
Лоссль
Йонас
55
Kristoffer
Lund
Hansen
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
17
Аилтон
Сильва
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
7
Систо
Пионе
9
Каба
Сори
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Митьюлланд
4-2-3-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
38'
 
Поульсен Николай
54'
Каба Сори
 
56'
Каюсте Йенс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каба Сори 6 0.3
2. Дрейер Андерс 5 0.25
3. Систо Пионе 5 0.25
4. Феррейра Эвандер 2 0.1
5. Святченко Эрик 2 0.1
6. Шольц Александр 2 (1) 0.1
7. Коолс Дион 1 0.05
8. Ониика Фрэнк 1 0.05
9. Мабиль Авер 1 0.05
10. Краев Божидар 1 0.05
11. Пфайффер Лука 1 0.05
12. Брумадо Жуниор 1 0.05
13. Исаксен Густав 1 0.05
14. Паулиньо VI 0 0
15. Андерсон Микаэль 0 0
16. Дюр Николас 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 13 (3) 0.65
2. Торстейнссон Йон 5 0.25
3. Линкс Гифт 3 0.15
4. Грёнбек Альберт 3 0.15
5. Нильсен Каспер 2 0.1
6. Ольсен Патрик 2 0.1
7. Блуме Брор 2 0.1
8. Тингагер Фредерик 1 0.05
9. Дикс Кевин 1 0.05
10. Видт Беньямин 1 0.05
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Санне Бубакарр 0 0
14. Евтович Милан 0 0
15. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Паулиньо VI 4 1
2. Коолс Дион 4 0
3. Исаксен Густав 2 1
4. Феррейра Эвандер 3 0
5. Каюсте Йенс 3 0
6. Ониика Фрэнк 3 0
7. Мадсен Николас 1 1
8. Святченко Эрик 2 0
9. Каба Сори 2 0
10. Брумадо Жуниор 2 0
11. Шольц Александр 1 0
12. Мабиль Авер 1 0
13. Краев Божидар 1 0
14. Андерсон Микаэль 1 0
15. Манджрекар Джеймс 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 7 1
2. Ольсен Патрик 4 0
3. Мунксгор Александер 4 0
4. Йулсгор Йеспер 3 0
5. Нильсен Каспер 3 0
6. Видт Беньямин 3 0
7. Торстейнссон Йон 3 0
8. Санне Бубакарр 1 1
9. Хауснер Себастиан 1 1
10. Линкс Гифт 2 0
11. Грабара Камил 2 0
12. Мортенсен Патрик 1 0
13. Хелениус Никлас 1 0
14. Блуме Брор 1 0
15. Эскелинен Виллиам 1 0
16. Дикс Кевин 1 0
17. Mathias Zanka Jorgensen2 1 0
18. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 3.45% (1) 37.93% (11) 13.79% (4)
 Орхус 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 25% (8)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс
Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус
Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Митьюлланд 2:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 3:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:4 Орхус Суперлига Дании
Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд 0:1 Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус 1:0 Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск Заявка 19 7 4 8 27 - 29 25
7. Оденсе Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле Заявка 19 5 6 8 23 - 30 21
11. Люнгбю Заявка 20 4 5 11 23 - 39 17
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд 0:1 Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус 1:0 Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд 0:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус 1:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
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Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Орхус
6.68
3.58
3.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.96 3.52 3.68
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.58 3.88
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 3.35 1.66
  6.68 3.37 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 4.46 1.21 2.88 1.42 2.09 1.82 1.60 2.33 1.34 3.20 1.21 4.40 1.09 7.20
8.90 1.03 7.80 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.29 3.46 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
10.00 1.03 7.50 1.07 4.70 1.17 3.45 1.28 2.03 1.78 1.66 2.13 1.72 2.12 1.27 3.55 1.18 4.50 1.05 10.50 1.04 12.00 1.05 21.00 1.04 21.00 0.00 18.00
3.56 1.32 3.24 1.37 2.61 1.53 1.96 1.93 1.67 2.29 1.47 2.78 1.43 2.93 1.64 2.34 1.51 2.67 1.11 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.38 1.58 1.56 2.43 1.27 3.76 1.10 6.95
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.83 1.98 1.35 3.05 1.04 12.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
2.86 1.44 2.35 1.62 1.83 2.03 1.51 2.60 1.24 4.18 1.12 6.56 1.21 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.12 1.36 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.58
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
4.74 1.19
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.45 1.28
Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Орхус онлайн

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