Митьюлланд
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: МСХ Арена
Орхус
0:1
9' ГолМортенсен Патрик
38' Желтая карточкаПоульсен Николай
54' Желтая карточкаКаба Сори
56' Желтая карточкаКаюсте Йенс
49
Лоссль
Йонас
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
0:1
38'
54'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каба Сори
|6
|0.3
|2.
|Дрейер Андерс
|5
|0.25
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.25
|4.
|Феррейра Эвандер
|2
|0.1
|5.
|Святченко Эрик
|2
|0.1
|6.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.1
|7.
|Коолс Дион
|1
|0.05
|8.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.05
|9.
|Мабиль Авер
|1
|0.05
|10.
|Краев Божидар
|1
|0.05
|11.
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|12.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.05
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0.05
|14.
|Паулиньо VI
|0
|0
|15.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|16.
|Дюр Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|13 (3)
|0.65
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.25
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.15
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.15
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.1
|6.
|Ольсен Патрик
|2
|0.1
|7.
|Блуме Брор
|2
|0.1
|8.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.05
|9.
|Дикс Кевин
|1
|0.05
|10.
|Видт Беньямин
|1
|0.05
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Санне Бубакарр
|0
|0
|14.
|Евтович Милан
|0
|0
|15.
|Мунксгор Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо VI
|4
|1
|2.
|Коолс Дион
|4
|0
|3.
|Исаксен Густав
|2
|1
|4.
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|5.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|7.
|Мадсен Николас
|1
|1
|8.
|Святченко Эрик
|2
|0
|9.
|Каба Сори
|2
|0
|10.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|11.
|Шольц Александр
|1
|0
|12.
|Мабиль Авер
|1
|0
|13.
|Краев Божидар
|1
|0
|14.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|15.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|7
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|4
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|4
|0
|4.
|Йулсгор Йеспер
|3
|0
|5.
|Нильсен Каспер
|3
|0
|6.
|Видт Беньямин
|3
|0
|7.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|8.
|Санне Бубакарр
|1
|1
|9.
|Хауснер Себастиан
|1
|1
|10.
|Линкс Гифт
|2
|0
|11.
|Грабара Камил
|2
|0
|12.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|13.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|14.
|Блуме Брор
|1
|0
|15.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|16.
|Дикс Кевин
|1
|0
|17.
|Mathias Zanka Jorgensen2
|1
|0
|18.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|3.45% (1)
|37.93% (11)
|13.79% (4)
|Орхус
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс
Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Орхус 0:1 Нордшелланн Копенгаген 3:3 Орхус Орхус 2:0 Сённерйюск Оденсе 0:0 Орхус
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Митьюлланд 1:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Орхус 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Орхус Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Орхус Товарищеские матчи Митьюлланд 4:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|36 - 23
|41
|2.
|Митьюлланд
|0:1 Заявка
|20
|12
|3
|5
|30 - 20
|39
|3.
|Орхус
|1:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|38 - 33
|34
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 29
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|23 - 39
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Митьюлланд
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 5
|22
|3.
|Орхус
|1:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|4.
|Митьюлланд
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров