Брондбю
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Брондбю
Копенгаген
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.47
|2.
|Уре Микаэль
|9 (2)
|0.47
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.26
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.16
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0.11
|6.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.05
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.05
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.05
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.05
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.05
|11.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|12.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|13.
|Чорлу Резан
|0
|0
|14.
|Бьюр Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|11 (6)
|0.58
|2.
|Вильчек Камиль
|5
|0.26
|3.
|Фальк Расмус
|4
|0.21
|4.
|Дарами Мохаммед
|3
|0.16
|5.
|Фишер Виктор
|2
|0.11
|6.
|Зека Карлос
|2
|0.11
|7.
|Биэл Пеп
|2
|0.11
|8.
|Бойлесен Николай
|1
|0.05
|9.
|Бартолец Карло
|1
|0.05
|10.
|Стаге Йенс
|1
|0.05
|11.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.05
|12.
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.05
|13.
|Анкерсен Петер
|1
|0.05
|14.
|Лерагер Лукас
|1
|0.05
|15.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|16.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|17.
|Бунду Мустафа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|4.
|Павлович Андрия
|3
|0
|5.
|Линнстрем Йеспер
|3
|0
|6.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|7.
|Уре Микаэль
|2
|0
|8.
|Бруус Андреас
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
|12.
|Бьюр Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|6
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|4
|1
|3.
|Йоргенсен Матиас
|4
|0
|4.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|5.
|Овьедо Брайан
|3
|0
|6.
|Фишер Виктор
|1
|1
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|8.
|Фальк Расмус
|2
|0
|9.
|Бойлесен Николай
|2
|0
|10.
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|11.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|12.
|Лерагер Лукас
|1
|0
|13.
|Бартолец Карло
|1
|0
|14.
|Стаге Йенс
|1
|0
|15.
|Биэл Пеп
|1
|0
|16.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|17.
|Стаменич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|Копенгаген
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =3 -7Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю
Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =4 -4Копенгаген 2:1 Вайле Копенгаген 3:3 Орхус Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 19
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|34 - 22
|38
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|37 - 31
|34
|4.
|Орхус
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 20
|33
|5.
|Раннерс
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|28 - 19
|28
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 29
|25
|7.
|Оденсе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 27
|22
|9.
|Ольборг
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 28
|22
|10.
|Вайле
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|23 - 39
|17
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|12 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|21 - 9
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 11
|20
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 17
|17
|5.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|15 - 22
|9
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров