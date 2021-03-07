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  3. Дания
Брондбю
2:1
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
70' Гол
Кристенсен Лассе
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Вильчек Камиль
83' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
90' Желтая карточка
Стаге Йенс
2:0
90' Пенальти
Махсо Андреас
2:1
90' Гол
Стаге Йенс
90' Желтая карточка
Бунду Мустафа
90' Желтая карточка
Бруус Андреас
90'+9
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
18
Линнстрем
Йеспер
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Нельссон
Виктор
25
Йоргенсен
Матиас
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
11
Дарами
Мохаммед
7
Фишер
Виктор
Брондбю
3-5-2
Копенгаген
4-3-1-2

Ход матча

59'
Слимане Анис
Уре Микаэль
 
59'
Кристенсен Лассе
Френнруп Мортен
 
60'
 
Бунду Мустафа
Фишер Виктор
70'
Кристенсен Лассе
1:0
76'
 
Стаге Йенс
Лерагер Лукас
76'
 
Вильчек Камиль
Дарами Мохаммед
80'
Бёркеейет Тобиас
Хедлунд Симон
 
81'
 
Вильчек Камиль
83'
 
Йоргенсен Матиас
90'
 
Стаге Йенс
90'
Махсо Андреас
2:0
90'
Рустед Сигурд
Менса Кевин
 
90'
2:1
Стаге Йенс
90'
 
Бунду Мустафа
90'
Бруус Андреас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 9 0.45
2. Уре Микаэль 9 (2) 0.45
3. Хедлунд Симон 5 0.25
4. Рустед Сигурд 3 0.15
5. Кристенсен Лассе 2 0.1
6. Павлович Андрия 2 0.1
7. Менса Кевин 1 0.05
8. Риверос Блас 1 0.05
9. Бруус Андреас 1 0.05
10. Слимане Анис 1 0.05
11. Махсо Андреас 1 (1) 0.05
12. Радошевич Йосип 0 0
13. Френнруп Мортен 0 0
14. Чорлу Резан 0 0
15. Бьюр Петер 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 11 (6) 0.55
2. Вильчек Камиль 5 0.25
3. Фальк Расмус 4 0.2
4. Дарами Мохаммед 3 0.15
5. Фишер Виктор 2 0.1
6. Зека Карлос 2 0.1
7. Стаге Йенс 2 0.1
8. Биэл Пеп 2 0.1
9. Бойлесен Николай 1 0.05
10. Бартолец Карло 1 0.05
11. Кауфманн Миккель 1 0.05
12. Йоргенсен Матиас 1 0.05
13. Анкерсен Петер 1 0.05
14. Лерагер Лукас 1 0.05
15. Бенгтссон Пьер 0 0
16. Овьедо Брайан 0 0
17. Бунду Мустафа 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Кристенсен Лассе 3 0
4. Павлович Андрия 3 0
5. Бруус Андреас 3 0
6. Линнстрем Йеспер 3 0
7. Радошевич Йосип 2 0
8. Уре Микаэль 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
12. Бьюр Петер 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 6 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Йоргенсен Матиас 5 0
4. Нельссон Виктор 4 0
5. Овьедо Брайан 3 0
6. Фишер Виктор 1 1
7. Вильчек Камиль 2 0
8. Фальк Расмус 2 0
9. Бойлесен Николай 2 0
10. Стаге Йенс 2 0
11. Бьеллан Андреас 1 0
12. Йонссон Карл-Йохан 1 0
13. Лерагер Лукас 1 0
14. Бартолец Карло 1 0
15. Бунду Мустафа 1 0
16. Биэл Пеп 1 0
17. Дарами Мохаммед 1 0
18. Стаменич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 14.29% (5) 11.43% (4) 20% (7) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6)
 Копенгаген 18.92% (7) 16.22% (6) 10.81% (4) 21.62% (8) 10.81% (4) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Брондбю 0:0 Раннерс Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 2:1 Вайле Люнгбю 0:4 Брондбю
Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Копенгаген 2:1 Вайле Копенгаген 3:3 Орхус Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Сённерйюск
Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Копенгаген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Копенгаген 1:2 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 20 13 2 5 36 - 23 41
2. Митьюлланд 0:1 Заявка 20 12 3 5 30 - 20 39
3. Орхус 1:0 Заявка 20 10 6 4 33 - 20 36
4. Копенгаген Заявка 20 10 4 6 38 - 33 34
5. Раннерс Заявка 20 8 4 8 28 - 19 28
6. Сённерйюск Заявка 19 7 4 8 27 - 29 25
7. Оденсе Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
8. Нордшелланн Заявка 19 5 7 7 28 - 27 22
9. Ольборг Заявка 19 5 7 7 21 - 28 22
10. Вайле Заявка 19 5 6 8 23 - 30 21
11. Люнгбю Заявка 20 4 5 11 23 - 39 17
12. Хорсенс Заявка 19 2 5 12 12 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 7 2 1 21 - 12 23
2. Митьюлланд 0:1 Заявка 10 7 1 2 15 - 5 22
3. Орхус 1:0 Заявка 10 7 0 3 21 - 9 21
4. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 21 - 17 17
5. Оденсе Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
6. Нордшелланн Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
7. Сённерйюск Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 10 3 2 5 15 - 14 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
12. Люнгбю Заявка 10 1 5 4 8 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 10 6 0 4 15 - 11 18
2. Раннерс Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
3. Копенгаген Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
4. Митьюлланд 0:1 Заявка 10 5 2 3 15 - 15 17
5. Орхус 1:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
8. Ольборг Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
9. Оденсе Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
10. Люнгбю Заявка 10 3 0 7 15 - 22 9
11. Нордшелланн Заявка 10 1 5 4 13 - 17 8
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.05 3.26 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.26 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 15.00 140.00
  1.30 4.24 23.92

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 4.68 1.19 3.11 1.36 2.20 1.74 1.69 2.17 1.41 2.92 1.25 3.94 1.12 6.20
8.60 1.03 7.70 1.06 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.97 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.25
2.65 1.44 1.77 1.97 1.80 1.95 1.20 4.20 2.15 1.70 1.11 5.80 1.71 2.14 1.01 21.00 1.01 21.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.03 10.00 1.02 9.90 0.00 16.50
2.44 1.59 2.02 1.86 1.57 2.49 1.38 3.16 1.74 2.17 1.44 2.90 1.15 5.96 1.68 2.26 1.54 2.58 1.70 2.24 1.50 2.72 1.46 2.83 1.34 3.41 1.12 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.38 1.58 1.60 2.34 1.28 3.64 1.11 6.50
2.83 1.43 1.91 1.89 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
1.47 2.55 1.07 7.50 1.05 10.50 1.04 12.00 1.03 14.00
1.28 3.78 1.14 5.80 1.26 3.91 1.61 2.41 1.44 2.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.32 1.33 2.00 1.81 1.50 2.59 1.24 4.04
3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.75 1.41 1.68 2.11 1.30 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.15 1.33
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