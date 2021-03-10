  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Нижний Новгород
 
Позже
Факел
Нижний Новгород
Факел

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.25
2. Сапета Александр 7 (5) 0.25
3. Попов Артём 4 0.14
4. Калинский Николай 4 0.14
5. Горбунов Игорь 4 0.14
6. Гоцук Кирилл 4 0.14
7. Ставпец Александр 2 0.07
8. Султонов Мухаммад 2 0.07
9. Шарипов Альберт 2 0.07
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04
Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Разборов Андрей 6 0.21
2. Дмитриев Олег 5 (2) 0.18
3. Никитин Андрей Владимирович 3 0.11
4. Максимов Максим 3 0.11
5. Акбашев Роман 3 (2) 0.11
6. Пейчинович Неманья 2 0.07
7. Зайцев Николай 1 0.04
8. Дашаев Аслан 1 0.04
9. Смирнов Михаил 1 0.04
10. Земсков Михаил 1 0.04
11. Соловьёв Алексей 1 0.04
12. Мазуров Илья 1 0.04
13. Петрусёв Михаил 1 0.04

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 10 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 5 0
7. Маляров Кирилл 4 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Каккоев Никита 4 0
10. Осинов Михаил 3 0
11. Попов Артём 3 0
12. Султонов Мухаммад 3 0
13. Калинский Николай 3 0
14. Горбунов Игорь 3 0
15. Мичуренков Дмитрий 3 0
16. Гоцук Кирилл 3 0
17. Сулейманов Тимур 3 0
18. Эдиев Исмаил 2 0
19. Комолов Павел 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Алиев Саид 2 0
22. Смирнов Олег 1 0
Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 10 0
2. Никитин Андрей Владимирович 7 1
3. Брызгалов Сергей 5 1
4. Дмитриев Олег 5 0
5. Григорьев Максим 3 1
6. Яковлев Павел 4 0
7. Максимов Максим 4 0
8. Зайцев Николай 3 0
9. Дашаев Аслан 3 0
10. Мастерной Владислав 3 0
11. Разборов Андрей 3 0
12. Коробов Дмитрий 3 0
13. Мазуров Илья 3 0
14. Замалиев Наиль 2 0
15. Пейчинович Неманья 2 0
16. Почивалин Валерий 2 0
17. Саутин Александр 2 0
18. Дроздов Никита 2 0
19. Смирнов Михаил 1 0
20. Земсков Михаил 1 0
21. Соловьёв Алексей 1 0
22. Петрусёв Михаил 1 0
23. Седов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 12.5% (5) 10% (4) 12.5% (5) 12.5% (5) 30% (12) 22.5% (9)
 Факел 3.45% (1) 13.79% (4) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород
Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон
Факел Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск
Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Факел 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 3:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 28 19 4 5 61 - 19 61
2. Нижний Новгород Заявка 28 18 5 5 40 - 17 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва Заявка 28 16 6 6 52 - 22 54
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва Заявка 28 14 8 6 39 - 31 50
7. Нефтехимик Заявка 28 14 4 10 45 - 29 46
8. Балтика Заявка 28 13 7 8 31 - 24 46
9. СКА-Хабаровск Заявка 29 12 7 10 35 - 33 43
10. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
11. Чайка Заявка 28 10 9 9 35 - 36 39
12. Енисей Заявка 28 11 4 13 28 - 42 37
13. Спартак-2 Заявка 28 10 5 13 30 - 39 35
14. Текстильщик Заявка 28 9 8 11 24 - 32 35
15. Факел Заявка 28 8 10 10 30 - 28 34
16. Краснодар-2 Заявка 29 8 9 12 37 - 47 33
17. Динамо Брянск Заявка 28 8 4 16 17 - 44 28
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь Заявка 28 5 6 17 18 - 35 21
22. Шинник Заявка 28 4 4 20 27 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
4. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
8. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
9. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
12. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
13. Енисей Заявка 13 7 0 6 16 - 18 21
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
5. Спартак-2 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
9. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
10. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
15. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
16. Томь Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
17. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
18. Факел Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.30 4.35
Бонус: 10 000 ₽ 1.91 3.35 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.22 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.05 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Факел» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Факел» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Факел», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.10 2.48 1.52 1.85 1.93 1.49 2.60 1.16 5.00 1.06 8.20
6.40 1.07 5.05 1.13 2.48 1.50 1.88 1.90 1.51 2.69 1.23 4.10 1.15 5.15 1.02 9.40 1.01 10.25
6.30 1.10 4.90 1.14 2.39 1.53 2.14 1.69 1.79 1.96 1.65 2.15 1.45 2.55 1.19 4.30 1.14 5.20 1.03 9.80 1.04 9.50 0.00 18.00 0.00 18.50 0.00 24.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.50 2.48 1.25 3.70 1.04 9.00
2.42 1.55 1.57 2.38 1.28 3.56 1.06 8.80 1.04 9.90
1.47 2.60 1.23 3.85 1.05 9.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.02 1.74 1.44 2.65 1.10 6.40
2.99 1.38 1.95 1.83 1.44 2.75 1.13 5.65 1.09 6.95
2.00 1.76 1.45 2.65 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.29 1.58
2.17 1.64
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
6.20 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.30 1.20
Где смотреть матч Нижний Новгород - Факел онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Нижний Новгород - Факел

Исход игры
Нижний Новгород
86.4% (121)
Ничья
7.9% (11)
Факел
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
36.4% (51)
1:0 Нижний Новгород
27.1% (38)
2:0 Нижний Новгород
17.9% (25)
1:1 Ничья
7.1% (10)
1:2 Факел
3.6% (5)
0:1 Факел
2.1% (3)
3:1 Нижний Новгород
2.1% (3)
3:0 Нижний Новгород
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 