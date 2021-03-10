Нижний Новгород
Позже
Факел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мазуров ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Седов МаксимНападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.25
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.25
|3.
|Попов Артём
|4
|0.14
|4.
|Калинский Николай
|4
|0.14
|5.
|Горбунов Игорь
|4
|0.14
|6.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.14
|7.
|Ставпец Александр
|2
|0.07
|8.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.07
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.07
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Разборов Андрей
|6
|0.21
|2.
|Дмитриев Олег
|5 (2)
|0.18
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0.11
|4.
|Максимов Максим
|3
|0.11
|5.
|Акбашев Роман
|3 (2)
|0.11
|6.
|Пейчинович Неманья
|2
|0.07
|7.
|Зайцев Николай
|1
|0.04
|8.
|Дашаев Аслан
|1
|0.04
|9.
|Смирнов Михаил
|1
|0.04
|10.
|Земсков Михаил
|1
|0.04
|11.
|Соловьёв Алексей
|1
|0.04
|12.
|Мазуров Илья
|1
|0.04
|13.
|Петрусёв Михаил
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|10
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|4
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|9.
|Каккоев Никита
|4
|0
|10.
|Осинов Михаил
|3
|0
|11.
|Попов Артём
|3
|0
|12.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|13.
|Калинский Николай
|3
|0
|14.
|Горбунов Игорь
|3
|0
|15.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|16.
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|17.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|18.
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|19.
|Комолов Павел
|2
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Алиев Саид
|2
|0
|22.
|Смирнов Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|10
|0
|2.
|Никитин Андрей Владимирович
|7
|1
|3.
|Брызгалов Сергей
|5
|1
|4.
|Дмитриев Олег
|5
|0
|5.
|Григорьев Максим
|3
|1
|6.
|Яковлев Павел
|4
|0
|7.
|Максимов Максим
|4
|0
|8.
|Зайцев Николай
|3
|0
|9.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|10.
|Мастерной Владислав
|3
|0
|11.
|Разборов Андрей
|3
|0
|12.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Мазуров Илья
|3
|0
|14.
|Замалиев Наиль
|2
|0
|15.
|Пейчинович Неманья
|2
|0
|16.
|Почивалин Валерий
|2
|0
|17.
|Саутин Александр
|2
|0
|18.
|Дроздов Никита
|2
|0
|19.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|20.
|Земсков Михаил
|1
|0
|21.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|22.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|23.
|Седов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|12.5% (5)
|10% (4)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|30% (12)
|22.5% (9)
|Факел
|3.45% (1)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +12 =4 -4Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород
Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон
Факел Последние 20 матчей: +6 =9 -5Енисей 1:3 Факел Оренбург 1:2 Факел Факел 1:1 Чайка Факел 3:0 СКА-Хабаровск
Факел 0:0 Велес Москва Балтика 0:0 Факел Факел 6:2 Краснодар-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Факел 2:0 Шинник Факел 1:1 Спартак-2 Волгарь 2:1 Факел Факел 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Факел: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|61 - 19
|61
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|40 - 17
|59
|3.
|Оренбург
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|44 - 22
|57
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 22
|54
|5.
|Алания
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|55 - 28
|52
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|39 - 31
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 29
|46
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|31 - 24
|46
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|35 - 33
|43
|10.
|Волгарь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 31
|39
|11.
|Чайка
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 36
|39
|12.
|Енисей
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 42
|37
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|30 - 39
|35
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|24 - 32
|35
|15.
|Факел
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|30 - 28
|34
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|37 - 47
|33
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|17 - 44
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 38
|27
|19.
|Акрон
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 41
|24
|20.
|Чертаново
|Заявка
|28
|7
|2
|19
|20 - 46
|23
|21.
|Томь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|18 - 35
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|28
|4
|4
|20
|27 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|41 - 5
|40
|2.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 17
|33
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 7
|32
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 13
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|22 - 13
|27
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 19
|27
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 8
|23
|10.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|13.
|Енисей
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|16 - 18
|21
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 15
|21
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|17.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|10 - 24
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 20
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 10
|27
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|9.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 21
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|13 - 30
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 17
|13
|17.
|Волгарь
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|14 - 18
|12
|18.
|Факел
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|5 - 26
|9
|21.
|Акрон
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 25
|7
|22.
|Шинник
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Факел» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Факел» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Факел», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Факел
Исход игры
Нижний Новгород
86.4% (121)
Ничья
7.9% (11)
Факел
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
50.72% (70)
Нет
49.28% (68)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
36.4% (51)
1:0 Нижний Новгород
27.1% (38)
2:0 Нижний Новгород
17.9% (25)
1:1 Ничья
7.1% (10)
1:2 Факел
3.6% (5)
0:1 Факел
2.1% (3)
3:1 Нижний Новгород
2.1% (3)
3:0 Нижний Новгород
1.4% (2)
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