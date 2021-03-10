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Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (1) 0.21
2. Козлов Андрей 5 0.18
3. Шкофлек Жига 5 0.18
4. Прудников Николай 5 0.18
5. Ткачук Денис 3 0.11
6. Сиваков Михаил 2 0.07
7. Чуканов Андреа 2 0.07
8. Юсупов Артём 2 0.07
9. Гойкович Ренато 2 0.07
10. Эктов Александр 2 0.07
11. Миронов Алексей 2 0.07
12. Кулишев Артём 2 (1) 0.07
13. Скворцов Алексей 1 0.04
14. Аюпов Тимур 1 0.04
15. Козлов Савелий 1 0.04
16. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.36
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.32
3. Берковский Илья 6 0.21
4. Рязанцев Александр 4 0.14
5. Адаев Владислав 3 0.11
6. Нетфуллин Равиль 3 0.11
7. Евдокимов Андрей 3 0.11
8. Кертанов Константин 2 0.07
9. Гордюшенко Астемир 2 0.07
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 12 0
2. Сиваков Михаил 5 2
3. Аюпов Тимур 7 0
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Козлов Савелий 5 0
8. Козлов Андрей 3 1
9. Ткачук Денис 4 0
10. Алвеш Рикарду 4 0
11. Насыров Исламжан 4 0
12. Смирнов Александр 3 0
13. Гойкович Ренато 3 0
14. Эктов Александр 3 0
15. Миронов Алексей 3 0
16. Юсупов Артём 2 0
17. Мамин Артём 2 0
18. Шкофлек Жига 2 0
19. Капленко Кирилл 2 0
20. Нойок Александр 1 0
21. Кеняйкин Алексей 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 6 1
2. Шоркин Максим 4 2
3. Самсонов Артём Владимирович 6 0
4. Магаль Руслан 6 0
5. Евдокимов Андрей 6 0
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Редькович Дмитрий 2 1
13. Нетфуллин Равиль 3 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20.45% (9) 9.09% (4) 11.36% (5) 15.91% (7) 15.91% (7) 27.27% (12)
 Торпедо Москва 8.33% (4) 14.58% (7) 12.5% (6) 18.75% (9) 18.75% (9) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва
Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 29 20 4 5 62 - 19 64
2. Нижний Новгород 1:2 Заявка 29 18 5 6 41 - 19 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва Заявка 28 16 6 6 52 - 22 54
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва 0:1 Заявка 29 14 8 7 39 - 32 50
7. Нефтехимик 1:0 Заявка 29 15 4 10 46 - 29 49
8. Балтика 1:0 Заявка 29 14 7 8 32 - 24 49
9. СКА-Хабаровск Заявка 29 12 7 10 35 - 33 43
10. Енисей 2:0 Заявка 29 12 4 13 30 - 42 40
11. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
12. Чайка Заявка 28 10 9 9 35 - 36 39
13. Факел 2:1 Заявка 29 9 10 10 32 - 29 37
14. Текстильщик Заявка 28 9 8 11 24 - 32 35
15. Спартак-2 0:1 Заявка 29 10 5 14 30 - 40 35
16. Краснодар-2 Заявка 29 8 9 12 37 - 47 33
17. Динамо Брянск Заявка 28 8 4 16 17 - 44 28
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь 0:1 Заявка 29 5 6 18 18 - 36 21
22. Шинник 0:2 Заявка 29 4 4 21 27 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 1:0 Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород 1:2 Заявка 15 10 2 3 23 - 9 32
4. Нефтехимик 1:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва 0:1 Заявка 16 7 6 3 24 - 20 27
8. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
9. Енисей 2:0 Заявка 14 8 0 6 18 - 18 24
10. Балтика 1:0 Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
11. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
12. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
13. Факел 2:1 Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Шинник 0:2 Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь 0:1 Заявка 14 2 2 10 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород 1:2 Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Балтика 1:0 Заявка 16 7 5 4 18 - 16 26
5. Крылья Советов 1:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
6. Велес Москва 0:1 Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Спартак-2 0:1 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
8. Нефтехимик 1:0 Заявка 15 7 1 7 18 - 21 22
9. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
10. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей 2:0 Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Факел 2:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 20 15
14. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
15. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
16. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
17. Томь 0:1 Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
18. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник 0:2 Заявка 14 1 1 12 12 - 39 4
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  • — Вылет в ПФЛ
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников российского футбола! Сегодня в Оренбурге местный одноимённый клуб примет столичное "Торпедо". Для вас встречу ФНЛ прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Оренбург 58.3% (84)
X 29.2% (42)
Торпедо Москва 12.5% (18)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Торпедо Москва
2.48
3.32
3.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.18 3.30 3.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.48 2.80 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.30 3.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.15 3.45
  2.25 3.13 3.56

Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 3.66 1.27 2.50 1.51 1.86 2.02 1.46 2.66 1.26 3.80 1.14 5.40 1.05 9.40
6.80 1.10 2.85 1.41 2.11 1.71 1.59 2.33 1.22 4.10 1.06 8.40
7.50 1.05 6.30 1.08 2.81 1.40 2.14 1.69 1.67 2.31 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 8.00
8.10 1.06 6.30 1.10 2.80 1.40 2.12 1.67 1.80 1.95 1.61 2.23 1.30 3.35 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.10 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
6.06 1.12 2.89 1.41 2.54 1.53 2.18 1.70 1.84 2.00 1.64 2.28 1.48 2.69 1.23 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.16 1.68 1.46 2.68 1.21 4.30 1.07 8.00
2.47 1.50 1.64 2.18 1.31 3.25 1.06 8.00
2.61 1.48 1.71 2.11 1.33 3.24 1.08 7.40 1.06 8.70
1.68 2.11 1.32 3.20 1.08 7.00
2.66 1.49 2.19 1.71 1.68 2.20 1.44 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.44 1.74 2.07 1.36 3.10 1.15 5.30
3.20 1.32 2.18 1.63 1.52 2.44 1.12 5.60
3.32 1.32 2.21 1.65 1.52 2.50 1.18 4.75 1.12 5.90
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.78
1.90 1.84
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
5.20 1.14
5.20 1.15
Букмекер Да Нет
3.86 1.25
3.75 1.24
3.90 1.25
Где смотреть матч Оренбург - Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург - Торпедо Москва

Исход игры
Оренбург
58.6% (85)
Ничья
29% (42)
Торпедо Москва
12.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (71)
Меньше
50.35% (72)
Обе команды забьют
Да
74.83% (107)
Нет
25.17% (36)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
35.2% (51)
1:1 Ничья
25.5% (37)
1:0 Оренбург
16.6% (24)
1:2 Торпедо Москва
7.6% (11)
2:0 Оренбург
3.4% (5)
0:1 Торпедо Москва
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Оренбург
2.1% (3)
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