Оренбург
Позже
Торпедо Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лях АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|6 (1)
|0.21
|2.
|Козлов Андрей
|5
|0.18
|3.
|Шкофлек Жига
|5
|0.18
|4.
|Прудников Николай
|5
|0.18
|5.
|Ткачук Денис
|3
|0.11
|6.
|Сиваков Михаил
|2
|0.07
|7.
|Чуканов Андреа
|2
|0.07
|8.
|Юсупов Артём
|2
|0.07
|9.
|Гойкович Ренато
|2
|0.07
|10.
|Эктов Александр
|2
|0.07
|11.
|Миронов Алексей
|2
|0.07
|12.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.07
|13.
|Скворцов Алексей
|1
|0.04
|14.
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|15.
|Козлов Савелий
|1
|0.04
|16.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.36
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.32
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.21
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.14
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.11
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.11
|7.
|Евдокимов Андрей
|3
|0.11
|8.
|Кертанов Константин
|2
|0.07
|9.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|12
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|5
|2
|3.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|4.
|Чуканов Андреа
|5
|1
|5.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|7.
|Козлов Савелий
|5
|0
|8.
|Козлов Андрей
|3
|1
|9.
|Ткачук Денис
|4
|0
|10.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|11.
|Насыров Исламжан
|4
|0
|12.
|Смирнов Александр
|3
|0
|13.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|14.
|Эктов Александр
|3
|0
|15.
|Миронов Алексей
|3
|0
|16.
|Юсупов Артём
|2
|0
|17.
|Мамин Артём
|2
|0
|18.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|19.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|20.
|Нойок Александр
|1
|0
|21.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рязанцев Александр
|6
|1
|2.
|Шоркин Максим
|4
|2
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|4.
|Магаль Руслан
|6
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|6.
|Адаев Владислав
|4
|1
|7.
|Лях Андрей
|5
|0
|8.
|Прошкин Егор
|5
|0
|9.
|Калмыков Амур
|3
|1
|10.
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|11.
|Елисеев Александр
|4
|0
|12.
|Редькович Дмитрий
|2
|1
|13.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|14.
|Берковский Илья
|3
|0
|15.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|16.
|Кертанов Константин
|2
|0
|17.
|Прошляков Данила
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20.45% (9)
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|27.27% (12)
|Торпедо Москва
|8.33% (4)
|14.58% (7)
|12.5% (6)
|18.75% (9)
|18.75% (9)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва
Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|29
|20
|4
|5
|62 - 19
|64
|2.
|Нижний Новгород
|1:2 Заявка
|29
|18
|5
|6
|41 - 19
|59
|3.
|Оренбург
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|44 - 22
|57
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 22
|54
|5.
|Алания
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|55 - 28
|52
|6.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|39 - 32
|50
|7.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|29
|15
|4
|10
|46 - 29
|49
|8.
|Балтика
|1:0 Заявка
|29
|14
|7
|8
|32 - 24
|49
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|35 - 33
|43
|10.
|Енисей
|2:0 Заявка
|29
|12
|4
|13
|30 - 42
|40
|11.
|Волгарь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 31
|39
|12.
|Чайка
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 36
|39
|13.
|Факел
|2:1 Заявка
|29
|9
|10
|10
|32 - 29
|37
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|24 - 32
|35
|15.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|29
|10
|5
|14
|30 - 40
|35
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|37 - 47
|33
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|17 - 44
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 38
|27
|19.
|Акрон
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 41
|24
|20.
|Чертаново
|Заявка
|28
|7
|2
|19
|20 - 46
|23
|21.
|Томь
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|18 - 36
|21
|22.
|Шинник
|0:2 Заявка
|29
|4
|4
|21
|27 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|15
|13
|1
|1
|41 - 5
|40
|2.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 17
|33
|3.
|Нижний Новгород
|1:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 9
|32
|4.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 13
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|22 - 13
|27
|7.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Енисей
|2:0 Заявка
|14
|8
|0
|6
|18 - 18
|24
|10.
|Балтика
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 8
|23
|11.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|13.
|Факел
|2:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 15
|21
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|17.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|10 - 24
|14
|19.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Шинник
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|1:2 Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 10
|27
|4.
|Балтика
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|18 - 16
|26
|5.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|6.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|8.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|18 - 21
|22
|9.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|10.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|12.
|Енисей
|2:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Факел
|2:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 20
|15
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|16.
|Чертаново
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|13 - 30
|13
|17.
|Томь
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 17
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|14 - 18
|12
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|5 - 26
|9
|21.
|Акрон
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 25
|7
|22.
|Шинник
|0:2 Заявка
|14
|1
|1
|12
|12 - 39
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Оренбург - Торпедо Москва
Исход игры
Оренбург
58.6% (85)
Ничья
29% (42)
Торпедо Москва
12.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (71)
Меньше
50.35% (72)
Обе команды забьют
Да
74.83% (107)
Нет
25.17% (36)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
35.2% (51)
1:1 Ничья
25.5% (37)
1:0 Оренбург
16.6% (24)
1:2 Торпедо Москва
7.6% (11)
2:0 Оренбург
3.4% (5)
0:1 Торпедо Москва
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Оренбург
2.1% (3)
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