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Оренбург
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 6 (1) 0.21
2. Козлов Андрей 5 0.18
3. Шкофлек Жига 5 0.18
4. Прудников Николай 5 0.18
5. Ткачук Денис 3 0.11
6. Сиваков Михаил 2 0.07
7. Чуканов Андреа 2 0.07
8. Юсупов Артём 2 0.07
9. Гойкович Ренато 2 0.07
10. Эктов Александр 2 0.07
11. Миронов Алексей 2 0.07
12. Кулишев Артём 2 (1) 0.07
13. Скворцов Алексей 1 0.04
14. Аюпов Тимур 1 0.04
15. Козлов Савелий 1 0.04
16. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.36
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.32
3. Берковский Илья 6 0.21
4. Рязанцев Александр 4 0.14
5. Адаев Владислав 3 0.11
6. Нетфуллин Равиль 3 0.11
7. Евдокимов Андрей 3 0.11
8. Кертанов Константин 2 0.07
9. Гордюшенко Астемир 2 0.07
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 12 0
2. Сиваков Михаил 5 2
3. Аюпов Тимур 7 0
4. Чуканов Андреа 5 1
5. Скворцов Алексей 6 0
6. Фамейе Джоэль 6 0
7. Козлов Савелий 5 0
8. Козлов Андрей 3 1
9. Ткачук Денис 4 0
10. Алвеш Рикарду 4 0
11. Насыров Исламжан 4 0
12. Смирнов Александр 3 0
13. Гойкович Ренато 3 0
14. Эктов Александр 3 0
15. Миронов Алексей 3 0
16. Юсупов Артём 2 0
17. Мамин Артём 2 0
18. Шкофлек Жига 2 0
19. Капленко Кирилл 2 0
20. Нойок Александр 1 0
21. Кеняйкин Алексей 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Рязанцев Александр 6 1
2. Шоркин Максим 4 2
3. Самсонов Артём Владимирович 6 0
4. Магаль Руслан 6 0
5. Евдокимов Андрей 6 0
6. Адаев Владислав 4 1
7. Лях Андрей 5 0
8. Прошкин Егор 5 0
9. Калмыков Амур 3 1
10. Лебеденко Игорь 4 0
11. Елисеев Александр 4 0
12. Редькович Дмитрий 2 1
13. Нетфуллин Равиль 3 0
14. Берковский Илья 3 0
15. Шустиков Сергей 2 0
16. Кертанов Константин 2 0
17. Прошляков Данила 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20.45% (9) 9.09% (4) 11.36% (5) 15.91% (7) 15.91% (7) 27.27% (12)
 Торпедо Москва 8.33% (4) 14.58% (7) 12.5% (6) 18.75% (9) 18.75% (9) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шинник 1:4 Оренбург Оренбург 1:2 Факел Волгарь 2:2 Оренбург Оренбург 2:1 Крылья Советов
Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск Уфа 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Велес Москва
Балтика 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 28 19 4 5 61 - 19 61
2. Нижний Новгород Заявка 28 18 5 5 40 - 17 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва Заявка 28 16 6 6 52 - 22 54
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва Заявка 28 14 8 6 39 - 31 50
7. Нефтехимик Заявка 28 14 4 10 45 - 29 46
8. Балтика Заявка 28 13 7 8 31 - 24 46
9. СКА-Хабаровск Заявка 28 12 6 10 35 - 33 42
10. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
11. Чайка Заявка 28 10 9 9 35 - 36 39
12. Енисей Заявка 28 11 4 13 28 - 42 37
13. Спартак-2 Заявка 28 10 5 13 30 - 39 35
14. Текстильщик Заявка 28 9 8 11 24 - 32 35
15. Факел Заявка 28 8 10 10 30 - 28 34
16. Краснодар-2 Заявка 28 8 8 12 37 - 47 32
17. Динамо Брянск Заявка 28 8 4 16 17 - 44 28
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь Заявка 28 5 6 17 18 - 35 21
22. Шинник Заявка 28 4 4 20 27 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
4. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
12. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
13. Енисей Заявка 13 7 0 6 16 - 18 21
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
5. Спартак-2 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
9. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
10. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
15. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
16. Томь Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
17. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
18. Факел Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
19. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
20. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Оренбург 53.2% (25)
    X 36.2% (17)
    Торпедо Москва 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Торпедо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    53.2% (25)
    Ничья
    36.2% (17)
    Торпедо Москва
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (17)
    2:1 Оренбург
    27.7% (13)
    1:0 Оренбург
    21.3% (10)
    1:2 Торпедо Москва
    8.5% (4)
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