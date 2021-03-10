  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Томь
 
Позже
Крылья Советов
Томь
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давыдов Денис 2 0.07
2. Пенчиков Даниил 2 0.07
3. Шалаев Олег 1 0.04
4. Симонян Артём 1 0.04
5. Долгов Павел 1 0.04
6. Визнович Илья 1 0.04
7. Андреев Иван 1 0.04
8. Эннин Ричи 1 0.04
9. Дмитриев Максим II 1 0.04
10. Кривцов Никита 1 0.04
11. Киреенко Павел 1 (1) 0.04
12. Косарев Кирилл 1 (1) 0.04
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 23 (2) 0.82
2. Голенков Егор 9 0.32
3. Зиньковский Антон 9 (2) 0.32
4. Солдатенков Александр 3 0.11
5. Ежов Роман 3 0.11
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 2 0.07
9. Цыпченко Дмитрий 2 0.07
10. Чернов Никита 1 0.04
11. Сарвели Владислав 1 0.04
12. Витюгов Максим 1 0.04

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Талалай Денис 11 0
2. Зуев Илья 10 0
3. Казанков Максим 5 1
4. Баляйкин Евгений 4 1
5. Бугриёв Сергей 4 1
6. Лапшов Иван 4 1
7. Шалаев Олег 5 0
8. Каменщиков Дмитрий 5 0
9. Поярков Денис 4 0
10. Эннин Ричи 4 0
11. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
12. Текучёв Андрей 3 0
13. Бычков Андрей 1 1
14. Андреев Иван 1 1
15. Симонян Артём 2 0
16. Белов Антон 2 0
17. Синяк Антон 2 0
18. Дмитриев Максим II 2 0
19. Вавилин Денис 0 1
20. Денисов Виталий 1 0
21. Ахъядов Апти 1 0
22. Сакович Александр 1 0
23. Киреенко Павел 1 0
24. Каленкович Виталий 1 0
25. Давыдов Денис 1 0
26. Долгов Павел 1 0
27. Пенчиков Даниил 1 0
28. Калачёв Илья 1 0
29. Леонов Олег 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 9 1
2. Божин Сергей 7 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Чернов Никита 3 1
5. Голенков Егор 4 0
6. Ежов Роман 4 0
7. Витюгов Максим 4 0
8. Карпов Максим 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Комбаров Дмитрий 3 0
11. Кабутов Дмитрий 3 0
12. Цыпченко Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Якуба Денис 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Крылья Советов 17.24% (10) 8.62% (5) 18.97% (11) 17.24% (10) 13.79% (8) 24.14% (14)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин
Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново Енисей 0:1 Томь Томь 0:1 Оренбург Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика Краснодар-2 2:0 Томь Томь 2:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Томь Томь 3:0 Шинник Факел 0:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи
Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Томь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Крылья Советов: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов 2:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 3:3 Томь Кубок ФНЛ Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Томь 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Томь Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:3 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Томь Премьер-лига Томь 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 0:4 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 28 19 4 5 61 - 19 61
2. Нижний Новгород Заявка 28 18 5 5 40 - 17 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва Заявка 28 16 6 6 52 - 22 54
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва Заявка 28 14 8 6 39 - 31 50
7. Нефтехимик Заявка 28 14 4 10 45 - 29 46
8. Балтика Заявка 28 13 7 8 31 - 24 46
9. СКА-Хабаровск Заявка 29 12 7 10 35 - 33 43
10. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
11. Чайка Заявка 28 10 9 9 35 - 36 39
12. Енисей Заявка 28 11 4 13 28 - 42 37
13. Спартак-2 Заявка 28 10 5 13 30 - 39 35
14. Текстильщик Заявка 28 9 8 11 24 - 32 35
15. Факел Заявка 28 8 10 10 30 - 28 34
16. Краснодар-2 Заявка 29 8 9 12 37 - 47 33
17. Динамо Брянск Заявка 28 8 4 16 17 - 44 28
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь Заявка 28 5 6 17 18 - 35 21
22. Шинник Заявка 28 4 4 20 27 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
4. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
8. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 4 3 15 - 10 25
9. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
12. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
13. Енисей Заявка 13 7 0 6 16 - 18 21
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
5. Спартак-2 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
9. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
10. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
15. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
16. Томь Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
17. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
18. Факел Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
19. Краснодар-2 Заявка 15 2 5 8 10 - 27 11
20. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Томь 8.3% (12)
    X 10.4% (15)
    Крылья Советов 81.3% (117)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    Крылья Советов
    6.63
    4.00
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      6.00 3.94 1.50
    Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.00 1.52
    Бонус: 5 000 ₽ 6.20 3.94 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 6.30 3.75 1.45
      6.63 3.94 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Томь» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Томь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Томь» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.80 1.04 4.26 1.21 2.79 1.43 2.02 1.85 1.57 2.37 1.36 3.06 1.19 4.56 1.08 7.50
    8.40 1.06 3.15 1.34 2.41 1.55 1.75 2.05 1.50 2.55 1.28 3.60 1.09 7.00
    8.50 1.03 7.30 1.06 3.12 1.33 2.42 1.55 1.80 2.09 1.39 2.95 1.26 3.62 1.09 6.15 1.06 6.80 1.00 11.25
    10.50 1.03 8.10 1.06 3.35 1.29 2.60 1.45 2.08 1.69 1.82 1.92 1.73 2.04 1.45 2.65 1.30 3.30 1.13 5.50 1.10 6.30 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
    3.43 1.31 2.88 1.43 2.65 1.49 2.14 1.72 1.88 1.96 1.67 2.23 1.47 2.71 1.32 3.39 1.11 6.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.33 1.59 1.53 2.47 1.26 3.78 1.10 6.80
    2.70 1.43 1.78 1.97 1.36 3.00 1.07 7.20
    2.86 1.41 1.84 1.94 1.40 2.90 1.12 6.40 1.08 7.70
    1.75 1.94 1.35 3.05 1.09 6.50
    2.89 1.43 2.37 1.60 1.85 1.99 1.53 2.55 1.38 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.10 1.36 1.86 1.92 1.44 2.75 1.18 4.68
    3.65 1.26 2.49 1.49 1.61 2.23 1.15 4.90
    3.68 1.27 2.44 1.54 1.60 2.31 1.23 4.10 1.17 5.25
    2.75 1.45 1.70 2.07 1.29 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.66
    2.17 1.64
    1.97 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.15 1.16
    5.40 1.13
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.96 1.24
    4.10 1.21
    3.80 1.22
    Где смотреть матч Томь - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Томь - Крылья Советов

    Исход игры
    Томь
    8.3% (12)
    Ничья
    10.4% (15)
    Крылья Советов
    81.3% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (62)
    Меньше
    56.03% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    51.77% (73)
    Нет
    48.23% (68)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    27.8% (40)
    0:2 Крылья Советов
    22.9% (33)
    0:1 Крылья Советов
    17.4% (25)
    1:3 Крылья Советов
    9% (13)
    1:1 Ничья
    9% (13)
    2:1 Томь
    4.2% (6)
    1:0 Томь
    4.2% (6)
    0:3 Крылья Советов
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     