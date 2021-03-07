Томь
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давыдов Денис
|2
|0.07
|2.
|Пенчиков Даниил
|2
|0.07
|3.
|Шалаев Олег
|1
|0.04
|4.
|Симонян Артём
|1
|0.04
|5.
|Долгов Павел
|1
|0.04
|6.
|Визнович Илья
|1
|0.04
|7.
|Андреев Иван
|1
|0.04
|8.
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|9.
|Дмитриев Максим II
|1
|0.04
|10.
|Кривцов Никита
|1
|0.04
|11.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.04
|12.
|Косарев Кирилл
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|23 (2)
|0.82
|2.
|Голенков Егор
|9
|0.32
|3.
|Зиньковский Антон
|9 (2)
|0.32
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.11
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.11
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.07
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.07
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.07
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.07
|10.
|Чернов Никита
|1
|0.04
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Талалай Денис
|11
|0
|2.
|Зуев Илья
|10
|0
|3.
|Казанков Максим
|5
|1
|4.
|Баляйкин Евгений
|4
|1
|5.
|Бугриёв Сергей
|4
|1
|6.
|Лапшов Иван
|4
|1
|7.
|Шалаев Олег
|5
|0
|8.
|Каменщиков Дмитрий
|5
|0
|9.
|Поярков Денис
|4
|0
|10.
|Эннин Ричи
|4
|0
|11.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|12.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|13.
|Бычков Андрей
|1
|1
|14.
|Андреев Иван
|1
|1
|15.
|Симонян Артём
|2
|0
|16.
|Белов Антон
|2
|0
|17.
|Синяк Антон
|2
|0
|18.
|Дмитриев Максим II
|2
|0
|19.
|Вавилин Денис
|0
|1
|20.
|Денисов Виталий
|1
|0
|21.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|22.
|Сакович Александр
|1
|0
|23.
|Киреенко Павел
|1
|0
|24.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|25.
|Давыдов Денис
|1
|0
|26.
|Долгов Павел
|1
|0
|27.
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|28.
|Калачёв Илья
|1
|0
|29.
|Леонов Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|9
|1
|2.
|Божин Сергей
|7
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Чернов Никита
|3
|1
|5.
|Голенков Егор
|4
|0
|6.
|Ежов Роман
|4
|0
|7.
|Витюгов Максим
|4
|0
|8.
|Карпов Максим
|2
|1
|9.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|10.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|11.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|12.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Сергеев Иван
|2
|0
|16.
|Фролов Евгений
|1
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|18.
|Якуба Денис
|1
|0
|19.
|Ломаев Иван
|1
|0
|20.
|Пруцев Данил
|1
|0
|21.
|Смирнов Данила
|1
|0
|22.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Крылья Советов
|17.24% (10)
|8.62% (5)
|18.97% (11)
|17.24% (10)
|13.79% (8)
|24.14% (14)
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин
Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново Енисей 0:1 Томь Томь 0:1 Оренбург Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика Краснодар-2 2:0 Томь Томь 2:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Томь Томь 3:0 Шинник Факел 0:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи
Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов
Последние игры между собой
Томь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Крылья Советов: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Томь 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Томь 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Томь Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:3 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Томь Премьер-лига Томь 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 0:4 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|61 - 19
|61
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|40 - 17
|59
|3.
|Оренбург
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|44 - 22
|57
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 22
|54
|5.
|Алания
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|55 - 28
|52
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|39 - 31
|50
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 29
|46
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|31 - 24
|46
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Волгарь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 31
|39
|11.
|Чайка
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 36
|39
|12.
|Енисей
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 42
|37
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|30 - 39
|35
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|24 - 32
|35
|15.
|Факел
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|30 - 28
|34
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|37 - 47
|32
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|17 - 44
|28
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|22 - 38
|27
|19.
|Акрон
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 41
|24
|20.
|Чертаново
|Заявка
|28
|7
|2
|19
|20 - 46
|23
|21.
|Томь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|18 - 35
|21
|22.
|Шинник
|Заявка
|28
|4
|4
|20
|27 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|41 - 5
|40
|2.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 17
|33
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 7
|32
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 8
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 13
|27
|6.
|Волгарь
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|22 - 13
|27
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|24 - 19
|27
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 8
|23
|10.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|12.
|Факел
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|13.
|Енисей
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|16 - 18
|21
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 15
|21
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|16.
|Акрон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|17.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|10 - 24
|14
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 20
|12
|20.
|Шинник
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 10
|27
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Чайка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|9.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 21
|19
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|12.
|Енисей
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|13 - 30
|13
|16.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 17
|13
|17.
|Волгарь
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|14 - 18
|12
|18.
|Факел
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 27
|10
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|5 - 26
|9
|21.
|Акрон
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 25
|7
|22.
|Шинник
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
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Прогнозы на матч Томь - Крылья Советов
Исход игры
Томь
12.2% (6)
Ничья
20.4% (10)
Крылья Советов
67.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
28.6% (14)
1:1 Ничья
18.4% (9)
0:2 Крылья Советов
14.3% (7)
0:1 Крылья Советов
14.3% (7)
1:0 Томь
8.2% (4)
1:3 Крылья Советов
6.1% (3)
2:1 Томь
4.1% (2)
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