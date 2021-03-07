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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давыдов Денис 2 0.07
2. Пенчиков Даниил 2 0.07
3. Шалаев Олег 1 0.04
4. Симонян Артём 1 0.04
5. Долгов Павел 1 0.04
6. Визнович Илья 1 0.04
7. Андреев Иван 1 0.04
8. Эннин Ричи 1 0.04
9. Дмитриев Максим II 1 0.04
10. Кривцов Никита 1 0.04
11. Киреенко Павел 1 (1) 0.04
12. Косарев Кирилл 1 (1) 0.04
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 23 (2) 0.82
2. Голенков Егор 9 0.32
3. Зиньковский Антон 9 (2) 0.32
4. Солдатенков Александр 3 0.11
5. Ежов Роман 3 0.11
6. Гацкан Александр 2 0.07
7. Гынсарь Раду 2 0.07
8. Полуяхтов Владимир 2 0.07
9. Цыпченко Дмитрий 2 0.07
10. Чернов Никита 1 0.04
11. Сарвели Владислав 1 0.04
12. Витюгов Максим 1 0.04

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Талалай Денис 11 0
2. Зуев Илья 10 0
3. Казанков Максим 5 1
4. Баляйкин Евгений 4 1
5. Бугриёв Сергей 4 1
6. Лапшов Иван 4 1
7. Шалаев Олег 5 0
8. Каменщиков Дмитрий 5 0
9. Поярков Денис 4 0
10. Эннин Ричи 4 0
11. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
12. Текучёв Андрей 3 0
13. Бычков Андрей 1 1
14. Андреев Иван 1 1
15. Симонян Артём 2 0
16. Белов Антон 2 0
17. Синяк Антон 2 0
18. Дмитриев Максим II 2 0
19. Вавилин Денис 0 1
20. Денисов Виталий 1 0
21. Ахъядов Апти 1 0
22. Сакович Александр 1 0
23. Киреенко Павел 1 0
24. Каленкович Виталий 1 0
25. Давыдов Денис 1 0
26. Долгов Павел 1 0
27. Пенчиков Даниил 1 0
28. Калачёв Илья 1 0
29. Леонов Олег 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 9 1
2. Божин Сергей 7 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Чернов Никита 3 1
5. Голенков Егор 4 0
6. Ежов Роман 4 0
7. Витюгов Максим 4 0
8. Карпов Максим 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Комбаров Дмитрий 3 0
11. Кабутов Дмитрий 3 0
12. Цыпченко Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Якуба Денис 1 0
19. Ломаев Иван 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Смирнов Данила 1 0
22. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Крылья Советов 17.24% (10) 8.62% (5) 18.97% (11) 17.24% (10) 13.79% (8) 24.14% (14)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь Томь 3:2 Ахмат Томь 3:2 Рубин
Нефтехимик 2:0 Томь Динамо Брянск 1:0 Томь Иртыш Омск 1:0 Томь Спартак-2 1:2 Томь Томь 1:2 Чертаново Енисей 0:1 Томь Томь 0:1 Оренбург Чайка 1:1 Томь Томь 1:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:0 Томь Томь 0:1 Балтика Краснодар-2 2:0 Томь Томь 2:1 Акрон Торпедо Москва 1:0 Томь Томь 3:0 Шинник Факел 0:0 Томь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи
Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Томь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Крылья Советов: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов 2:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 3:3 Томь Кубок ФНЛ Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Томь 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Томь Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:3 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Томь Премьер-лига Томь 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 0:4 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 28 19 4 5 61 - 19 61
2. Нижний Новгород Заявка 28 18 5 5 40 - 17 59
3. Оренбург Заявка 28 16 9 3 44 - 22 57
4. Торпедо Москва Заявка 28 16 6 6 52 - 22 54
5. Алания Заявка 28 15 7 6 55 - 28 52
6. Велес Москва Заявка 28 14 8 6 39 - 31 50
7. Нефтехимик Заявка 28 14 4 10 45 - 29 46
8. Балтика Заявка 28 13 7 8 31 - 24 46
9. СКА-Хабаровск Заявка 28 12 6 10 35 - 33 42
10. Волгарь Заявка 28 11 6 11 36 - 31 39
11. Чайка Заявка 28 10 9 9 35 - 36 39
12. Енисей Заявка 28 11 4 13 28 - 42 37
13. Спартак-2 Заявка 28 10 5 13 30 - 39 35
14. Текстильщик Заявка 28 9 8 11 24 - 32 35
15. Факел Заявка 28 8 10 10 30 - 28 34
16. Краснодар-2 Заявка 28 8 8 12 37 - 47 32
17. Динамо Брянск Заявка 28 8 4 16 17 - 44 28
18. Иртыш Омск Заявка 28 7 6 15 22 - 38 27
19. Акрон Заявка 28 6 6 16 22 - 41 24
20. Чертаново Заявка 28 7 2 19 20 - 46 23
21. Томь Заявка 28 5 6 17 18 - 35 21
22. Шинник Заявка 28 4 4 20 27 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 15 13 1 1 41 - 5 40
2. Алания Заявка 15 10 3 2 38 - 17 33
3. Нижний Новгород Заявка 14 10 2 2 22 - 7 32
4. Нефтехимик Заявка 14 8 3 3 28 - 8 27
5. Торпедо Москва Заявка 15 8 3 4 26 - 13 27
6. Волгарь Заявка 15 7 6 2 22 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 15 7 6 2 24 - 19 27
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Балтика Заявка 13 7 2 4 14 - 8 23
10. Оренбург Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
11. Краснодар-2 Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
12. Факел Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
13. Енисей Заявка 13 7 0 6 16 - 18 21
14. Текстильщик Заявка 15 5 6 4 11 - 15 21
15. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
16. Акрон Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
17. Чайка Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
18. Иртыш Омск Заявка 15 4 2 9 10 - 24 14
19. Спартак-2 Заявка 13 3 3 7 10 - 20 12
20. Шинник Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 10 4 1 24 - 9 34
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 14 8 3 3 18 - 10 27
4. Велес Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
5. Спартак-2 Заявка 15 7 2 6 20 - 19 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Чайка Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
8. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 14 21
9. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
10. Нефтехимик Заявка 14 6 1 7 17 - 21 19
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
12. Енисей Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 13 3 4 6 12 - 14 13
15. Чертаново Заявка 15 4 1 10 13 - 30 13
16. Томь Заявка 15 3 4 8 8 - 17 13
17. Волгарь Заявка 13 4 0 9 14 - 18 12
18. Факел Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
19. Краснодар-2 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
20. Динамо Брянск Заявка 14 2 3 9 5 - 26 9
21. Акрон Заявка 15 1 4 10 8 - 25 7
22. Шинник Заявка 13 1 1 11 12 - 37 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Томь 12.2% (6)
    X 20.4% (10)
    Крылья Советов 67.3% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Томь - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - Крылья Советов

    Исход игры
    Томь
    12.2% (6)
    Ничья
    20.4% (10)
    Крылья Советов
    67.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    28.6% (14)
    1:1 Ничья
    18.4% (9)
    0:2 Крылья Советов
    14.3% (7)
    0:1 Крылья Советов
    14.3% (7)
    1:0 Томь
    8.2% (4)
    1:3 Крылья Советов
    6.1% (3)
    2:1 Томь
    4.1% (2)
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