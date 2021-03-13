Дармштадт
4:1
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Эрцгебирге Ауэ
1:0
4' ГолДурсун Сердар
2:0
27' ГолДурсун Сердар
29' Желтая карточкаХён Иммануэль
30' Желтая карточкаСамсон Луис
55' Желтая карточкаРапп Николай
59' Вторая желтая карточкаСамсон Луис
63' Желтая карточкаТеструт Паскаль
3:0
67' ГолДурсун Сердар
78' Желтая карточкаПалссон Виктор
3:1
79' ПенальтиНазаров Дмитрий II
4:1
90' ГолХонзак Матиас
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Джек НикласЗащитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Самсон ЛуисПолузащитник
-
16 Маечак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
4'
1:0
27'
2:0
29'
30'
55'
59'
63'
67'
3:0
78'
79'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|15 (2)
|0.6
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.32
|3.
|Скарке Тим
|4
|0.16
|4.
|Мелем Марвин
|4
|0.16
|5.
|Хонзак Матиас
|3
|0.12
|6.
|Палссон Виктор
|2
|0.08
|7.
|Платте Феликс
|1
|0.04
|8.
|Рапп Николай
|1
|0.04
|9.
|Хён Иммануэль
|1
|0.04
|10.
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|11.
|Холланд Фабиан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Берко Эрих
|0
|0
|13.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|14.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|15.
|Клеменс Кристиан
|0
|0
|16.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|17.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|10 (1)
|0.4
|2.
|Крюгер Флориан
|10
|0.4
|3.
|Цолински Бен
|3
|0.12
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0.08
|5.
|Назаров Дмитрий II
|2 (1)
|0.08
|6.
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.04
|7.
|Баумгарт Том
|1
|0.04
|8.
|Фандрих Клеменс
|1
|0.04
|9.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.04
|10.
|Баллас Флориан
|1
|0.04
|11.
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|12.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.04
|13.
|Брайткройц Стив
|0
|0
|14.
|Ризе Филипп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|7
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Холланд Фабиан
|5
|0
|4.
|Палссон Виктор
|4
|0
|5.
|Шнелльхардт Фабиан
|4
|0
|6.
|Мелем Марвин
|4
|0
|7.
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|8.
|Скарке Тим
|3
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|10.
|Платте Феликс
|2
|0
|11.
|Хён Иммануэль
|2
|0
|12.
|Пфайффер Патрик
|2
|0
|13.
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|14.
|Дурсун Сердар
|1
|0
|15.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|16.
|Берко Эрих
|1
|0
|17.
|Шуэн Марсель
|1
|0
|18.
|Хонзак Матиас
|1
|0
|19.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самсон Луис
|6
|1
|2.
|Штраус Джон-Патрик
|4
|1
|3.
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|4.
|Ризе Филипп
|4
|0
|5.
|Цолински Бен
|4
|0
|6.
|Риццуто Калоджеро
|2
|1
|7.
|Брайткройц Стив
|2
|1
|8.
|Гнятич Огнен
|3
|0
|9.
|Баумгарт Том
|1
|1
|10.
|Фандрих Клеменс
|2
|0
|11.
|Баллас Флориан
|2
|0
|12.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|13.
|Теструт Паскаль
|1
|0
|14.
|Крюгер Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|29.27% (12)
|Эрцгебирге Ауэ
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =1 -12Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк
Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|45 - 26
|48
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Гамбург
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|51 - 30
|46
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 29
|43
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 30
|40
|6.
|Фортуна
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 33
|40
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 32
|39
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|36 - 28
|35
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|33 - 36
|33
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|37 - 40
|32
|11.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 30
|31
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|41 - 43
|31
|13.
|Ян
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|22 - 43
|24
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|28 - 45
|22
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|26 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Фортуна
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 13
|27
|3.
|Бохум
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 10
|26
|4.
|Гамбург
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 11
|24
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 15
|22
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|8.
|Падерборн
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 18
|20
|11.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 17
|25
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|25 - 14
|23
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|4.
|Бохум
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|5.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|23 - 26
|14
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|11.
|Фортуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 13
|10
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|9 - 27
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
Победитель
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