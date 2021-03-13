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  2. Матчи
  3. Германия
Дармштадт
4:1
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
4' Гол
Дурсун Сердар
2:0
27' Гол
Дурсун Сердар
29' Желтая карточка
Хён Иммануэль
30' Желтая карточка
Самсон Луис
55' Желтая карточка
Рапп Николай
59' Вторая желтая карточка
Самсон Луис
63' Желтая карточка
Теструт Паскаль
3:0
67' Гол
Дурсун Сердар
78' Желтая карточка
Палссон Виктор
3:1
79' Пенальти
Назаров Дмитрий II
4:1
90' Гол
Хонзак Матиас
90'+3
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
5
Пфайффер
Патрик
21
Хён
Иммануэль
30
Станилевич
Адриан
4
Палссон
Виктор
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
6
Мелем
Марвин
18
Хонзак
Матиас
19
Дурсун
Сердар
1
Меннель
Мартин
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
2
Бюссманн
Гаэтен
33
Гнятич
Огнен
24
Штраус
Джон-Патрик
11
Крюгер
Флориан
10
Назаров
Дмитрий
II
20
Риццуто
Калоджеро
37
Теструт
Паскаль
Дармштадт
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 15 (2) 0.6
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.32
3. Скарке Тим 4 0.16
4. Мелем Марвин 4 0.16
5. Хонзак Матиас 3 0.12
6. Палссон Виктор 2 0.08
7. Платте Феликс 1 0.04
8. Рапп Николай 1 0.04
9. Хён Иммануэль 1 0.04
10. Сейдель Аарон 1 0.04
11. Холланд Фабиан 1 (1) 0.04
12. Берко Эрих 0 0
13. Пэк Сын-Хо 0 0
14. Херрман Патрик II 0 0
15. Клеменс Кристиан 0 0
16. Май Ларс-Лукас 0 0
17. Пфайффер Патрик 0 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 10 (1) 0.4
2. Крюгер Флориан 10 0.4
3. Цолински Бен 3 0.12
4. Штраус Джон-Патрик 2 0.08
5. Назаров Дмитрий II 2 (1) 0.08
6. Хоксхайдт Ян 1 0.04
7. Баумгарт Том 1 0.04
8. Фандрих Клеменс 1 0.04
9. Цулехнер Филипп 1 0.04
10. Баллас Флориан 1 0.04
11. Бюссманн Гаэтен 1 0.04
12. Какуталуа Малкольм 1 0.04
13. Брайткройц Стив 0 0
14. Ризе Филипп 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 7 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Холланд Фабиан 5 0
4. Палссон Виктор 4 0
5. Шнелльхардт Фабиан 4 0
6. Мелем Марвин 4 0
7. Кемпе Тобиас 3 0
8. Скарке Тим 3 0
9. Херрман Патрик II 1 1
10. Платте Феликс 2 0
11. Хён Иммануэль 2 0
12. Пфайффер Патрик 2 0
13. Клеменс Кристиан 1 0
14. Дурсун Сердар 1 0
15. Бадер Маттиас 1 0
16. Берко Эрих 1 0
17. Шуэн Марсель 1 0
18. Хонзак Матиас 1 0
19. Станилевич Адриан 1 0
Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Самсон Луис 6 1
2. Штраус Джон-Патрик 4 1
3. Назаров Дмитрий II 4 0
4. Ризе Филипп 4 0
5. Цолински Бен 4 0
6. Риццуто Калоджеро 2 1
7. Брайткройц Стив 2 1
8. Гнятич Огнен 3 0
9. Баумгарт Том 1 1
10. Фандрих Клеменс 2 0
11. Баллас Флориан 2 0
12. Гонтер Сёрен 2 0
13. Теструт Паскаль 1 0
14. Крюгер Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 9.76% (4) 12.2% (5) 17.07% (7) 12.2% (5) 19.51% (8) 29.27% (12)
 Эрцгебирге Ауэ 20.59% (7) 11.76% (4) 8.82% (3) 14.71% (5) 17.65% (6) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк
Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:3 Гамбург Гройтер Фюрт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Вюрцбург Кикерс Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 25 15 3 7 45 - 26 48
2. Хольштайн Киль Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Гамбург Заявка 25 13 7 5 51 - 30 46
4. Гройтер Фюрт Заявка 24 12 7 5 46 - 29 43
5. Карлсруэ Заявка 24 12 4 8 37 - 30 40
6. Фортуна Заявка 25 11 7 7 37 - 33 40
7. Хайденхайм Заявка 24 11 6 7 37 - 32 39
8. Ганновер 96 Заявка 24 10 5 9 36 - 28 35
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 9 6 10 33 - 36 33
10. Санкт-Паули Заявка 24 8 8 8 37 - 40 32
11. Падерборн Заявка 24 8 7 9 30 - 30 31
12. Дармштадт Заявка 25 9 4 12 41 - 43 31
13. Ян Заявка 23 7 8 8 25 - 29 29
14. Нюрнберг Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
15. Айнтрахт Бр Заявка 24 6 6 12 22 - 43 24
16. Оснабрюк Заявка 23 6 4 13 22 - 37 22
17. Зандхаузен Заявка 25 6 4 15 28 - 45 22
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 24 4 3 17 26 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Фортуна Заявка 12 8 3 1 22 - 13 27
3. Бохум Заявка 13 8 2 3 26 - 10 26
4. Гамбург Заявка 12 7 3 2 27 - 11 24
5. Хольштайн Киль Заявка 12 7 2 3 19 - 14 23
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 6 4 2 21 - 15 22
7. Ганновер 96 Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
8. Падерборн Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 2 4 21 - 15 20
10. Айнтрахт Бр Заявка 13 6 2 5 15 - 18 20
11. Ян Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
12. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 20 - 18 19
13. Санкт-Паули Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
14. Дармштадт Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
15. Карлсруэ Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
16. Нюрнберг Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ Заявка 12 8 1 3 23 - 17 25
2. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
3. Хольштайн Киль Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
4. Бохум Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
5. Гамбург Заявка 13 6 4 3 24 - 19 22
6. Оснабрюк Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
7. Дармштадт Заявка 12 4 2 6 23 - 26 14
8. Нюрнберг Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
9. Санкт-Паули Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
11. Фортуна Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
12. Хайденхайм Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 12 - 21 11
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Падерборн Заявка 12 2 4 6 9 - 13 10
16. Айнтрахт Бр Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 1 0 11 9 - 27 3
18. Зандхаузен Заявка 12 1 0 11 8 - 27 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.45 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 47.00
  1.06 14.06 44.72

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Эрцгебирге Ауэ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.90 1.03 8.10 1.05 3.70 1.26 2.91 1.41 2.03 1.87 1.58 2.38 1.42 2.78 1.17 4.60 1.12 5.20 1.03 8.40
11.50 1.02 8.30 1.05 9.00 1.05 6.50 1.09 3.20 1.32 1.69 2.17 2.13 1.66 2.01 1.75 1.31 3.25 1.17 4.70 1.07 14.00 1.02 17.00 1.01 21.00 1.03 14.00
4.36 1.24 2.49 1.58 3.34 1.34 2.74 1.47 2.14 1.74 1.68 2.24 1.48 2.73 1.72 2.19 1.46 2.83 1.53 2.59 1.76 2.11 1.47 2.76 1.17 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.88 1.42 1.98 1.83 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.94 1.86 2.20 1.62 1.42 2.75 1.42 2.75 1.05 10.50 1.04 12.00
3.31 1.37 2.72 1.50 2.13 1.78 1.68 2.28 2.01 1.85 1.65 2.29 1.29 3.64 1.26 3.94 1.13 6.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.84 1.96 1.37 3.10 1.25 3.95
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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