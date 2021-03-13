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Урал
 
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Стадион:
Ротор
Урал
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.24
2. Августиняк Рафал 3 0.14
3. Егорычев Андрей 2 0.1
4. Эль Кабир Отман 1 0.05
5. Погребняк Павел 1 0.05
6. Страндберг Стефан 1 0.05
7. Панюков Андрей 1 0.05
8. Евсеев Алексей 1 0.05
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
10. Калинин Игорь 1 0.05
11. Шаболин Артём 1 0.05
12. Ефремов Дмитрий 0 0
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.14
2. Муллин Камиль 3 0.14
3. Понсе Андрес 2 0.1
4. Кипиани Николай 1 0.05
5. Серченков Сергей 1 0.05
6. Степанов Данил 1 0.05
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Емельянов Роман 3 1
4. Мишкич Даниэль 4 0
5. Егорычев Андрей 4 0
6. Погребняк Павел 2 1
7. Страндберг Стефан 2 1
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Ароян Вараздат 3 0
11. Подберёзкин Вячеслав 3 0
12. Помазун Илья 3 0
13. Золотов Николай 3 0
14. Йовичич Бранко 3 0
15. Августиняк Рафал 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0
25. Гаджимурадов Рамазан 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Гогуа Седрик 5 1
3. Байрыев Азат 4 1
4. Жигулёв Илья 5 0
5. Макаров Сергей 5 0
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 2 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3)
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал
Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал
Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность
Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Ротор 0:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:4 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Ротор 1:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 12 6 3 46 - 19 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
15. Арсенал Тула Заявка 21 3 5 13 17 - 37 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
12. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
13. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Урал 76.6% (111)
    X 21.4% (31)
    Ротор 2.1% (3)
    Все прогнозы
    3.21 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ротор
    2.22
    3.24
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.22 3.24 3.86
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.22 3.84
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.20 3.95

    Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.65 1.11 3.08 1.33 2.20 1.78 1.57 2.29 1.31 3.17 1.15 4.86 1.08 6.80 1.01 11.50 1.01 16.00
    6.20 1.08 5.00 1.14 2.41 1.54 1.82 1.99 1.50 2.77 1.21 4.40 1.14 5.35 1.02 10.25 1.01 10.75
    7.10 1.08 5.50 1.15 2.55 1.53 2.26 1.68 1.92 1.94 1.72 2.20 1.51 2.50 1.23 3.95 1.17 5.10 1.04 8.60 1.03 9.30 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.36 3.15 1.16 5.20 1.05 10.00
    2.36 1.59 1.54 2.48 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 11.00
    1.57 2.48 1.28 3.70 1.06 9.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.68 1.10 6.70
    2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    2.07 1.70 1.45 2.65 1.14 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.58
    2.18 1.68
    Букмекер Да Нет
    6.15 1.12
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.64 1.19
    4.30 1.20
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    Прогнозы на матч Урал - Ротор

    Исход игры
    Урал
    76.6% (111)
    Ничья
    21.4% (31)
    Ротор
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.65% (35)
    Меньше
    75.35% (107)
    Обе команды забьют
    Да
    40.14% (57)
    Нет
    59.86% (85)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    44.1% (64)
    2:1 Урал
    22.1% (32)
    1:1 Ничья
    16.6% (24)
    2:0 Урал
    6.9% (10)
    0:0 Ничья
    4.1% (6)
    0:1 Ротор
    2.1% (3)
    3:0 Урал
    1.4% (2)
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