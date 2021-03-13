Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Ротор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
-
34 Репин НикитаВратарь
-
22 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
96 ФламарионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.24
|2.
|Августиняк Рафал
|3
|0.14
|3.
|Егорычев Андрей
|2
|0.1
|4.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.05
|5.
|Погребняк Павел
|1
|0.05
|6.
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|7.
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|8.
|Евсеев Алексей
|1
|0.05
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Калинин Игорь
|1
|0.05
|11.
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|12.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.14
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.14
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.1
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.05
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.05
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.05
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Калинин Игорь
|5
|0
|3.
|Емельянов Роман
|3
|1
|4.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|5.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|6.
|Погребняк Павел
|2
|1
|7.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|8.
|Кулаков Денис
|3
|0
|9.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|10.
|Ароян Вараздат
|3
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|12.
|Помазун Илья
|3
|0
|13.
|Золотов Николай
|3
|0
|14.
|Йовичич Бранко
|3
|0
|15.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|16.
|Араторе Марко
|2
|0
|17.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|18.
|Панюков Андрей
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Герасимов Алексей
|1
|0
|23.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|24.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|25.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|7
|0
|2.
|Гогуа Седрик
|5
|1
|3.
|Байрыев Азат
|4
|1
|4.
|Жигулёв Илья
|5
|0
|5.
|Макаров Сергей
|5
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|7.
|Понсе Андрес
|3
|1
|8.
|Алейник Олег
|4
|0
|9.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Песегов Евгений
|2
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Маевский Иван
|1
|0
|17.
|Муллин Камиль
|1
|0
|18.
|Пискунов Антон
|1
|0
|19.
|Кипиани Николай
|1
|0
|20.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|21.
|Серченков Сергей
|1
|0
|22.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|23.
|Николаев Олег
|1
|0
|24.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал
Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность
Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 19
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Рубин
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 26
|34
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|9.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|10.
|Краснодар
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 27
|31
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|18 - 25
|23
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|17 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|11.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Ротор
Исход игры
Урал
76.6% (111)
Ничья
21.4% (31)
Ротор
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.65% (35)
Меньше
75.35% (107)
Обе команды забьют
Да
40.14% (57)
Нет
59.86% (85)
Популярный счёт
1:0 Урал
44.1% (64)
2:1 Урал
22.1% (32)
1:1 Ничья
16.6% (24)
2:0 Урал
6.9% (10)
0:0 Ничья
4.1% (6)
0:1 Ротор
2.1% (3)
3:0 Урал
1.4% (2)
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