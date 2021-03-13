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Зенит
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ахмат
0' 7'
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
44
Ракицкий
Ярослав
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
20
Вендел
Маркус
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
88
Шелия
Гиорги
55
Пуцко
Александр
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
96
Быстров
Марат
7
Бериша
Бернард
59
Харин
Евгений
29
Ильин
Владимир
Зенит
4-4-2
Ахмат
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 12 (1) 0.55
2. Дзюба Артём 11 (3) 0.5
3. Ерохин Александр 6 0.27
4. Дуглас Сантос 3 0.14
5. Кузяев Далер 3 0.14
6. Сутормин Алексей 2 0.09
7. Мостовой Андрей 2 0.09
8. Ловрен Деян 2 0.09
9. Караваев Вячеслав 1 0.05
10. Ракицкий Ярослав 1 0.05
11. Дриусси Себастьян 1 0.05
12. Малком Филипе 1 0.05
13. Круговой Данил 0 0
14. Жирков Юрий 0 0
15. Оздоев Магомед 0 0
16. Барриос Вилмар 0 0
17. Вендел Маркус 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.27
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.18
3. Тимофеев Артём 3 0.14
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.09
5. Роши Одисе 2 0.09
6. Исмаэл Силва 1 0.05
7. Анхель Вилькер 1 0.05
8. Швец Антон 1 0.05
9. Иванов Олег 0 0
10. Нижич Зоран 0 0
11. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 6 1
2. Ракицкий Ярослав 4 2
3. Ловрен Деян 3 0
4. Кузяев Далер 3 0
5. Ерохин Александр 2 0
6. Оздоев Магомед 2 0
7. Караваев Вячеслав 2 0
8. Чистяков Дмитрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Азмун Сердар 2 0
11. Малком Филипе 2 0
12. Жирков Юрий 1 0
13. Дуглас Сантос 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 9 1
2. Швец Антон 7 2
3. Бериша Бернард 7 0
4. Семёнов Андрей 5 1
5. Тимофеев Артём 5 1
6. Богосавац Мирослав 3 1
7. Исмаэл Силва 4 0
8. Ильин Владимир 4 0
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Мелкадзе Георгий 3 0
12. Харин Евгений 3 0
13. Роши Одисе 2 0
14. Иванов Олег 1 0
15. Пуцко Александр 1 0
16. Шелия Гиорги 1 0
17. Кадыров Абубакар 1 0
18. Анхель Вилькер 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Адамов Арсен 1 0
21. Кармаев Никита 1 0
22. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 6.67% (3) 28.89% (13) 11.11% (5) 4.44% (2) 20% (9) 28.89% (13)
 Ахмат 15% (3) 5% (1) 5% (1) 25% (5) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан
Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда
Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ахмат 2:2 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Кубок Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 22 12 7 3 46 - 19 43
2. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат 0:0 Заявка 22 7 6 9 20 - 25 27
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 12 9 2 1 35 - 12 29
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат 0:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат 0:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 7'
    С левого фланга низом прострелил Азмун в штрафную, но здесь Нижич спокойно вынес сферу в центр поля.
  • 6'
    С левого фланга навесил в цент штрафной Харин на Ильина, но выстрел последнего проблем Лунёву не принес.
  • 5'
    Прорвался по флангу на скорости Быстров и отдал под удар Берише, но выстрел последнего пришелся в спину защитнику.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Швец в штрафную на ход Берише, но того опередил Чистяков и вынес мяч головой.
  • 3'
    По флангу забросил Богосавац на ход Харину, но того опередил Караваев и вынес сферу за боковую линию.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Зенита"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.32 5.46 11.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.60 10.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.40 9.50
  1.38 4.69 8.80

Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
15.50 1.01 6.40 1.11 3.98 1.25 2.75 1.47 2.09 1.77 1.64 2.32 1.34 3.24 1.19 4.64 1.10 6.80 1.04 11.00
13.00 1.00 12.00 1.01 4.33 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.73 2.11 1.46 2.64 1.20 4.15 1.15 4.65 1.04 8.10 1.03 8.70
14.50 0.00 10.00 1.02 4.05 1.23 3.25 1.31 2.08 1.72 1.96 1.88 1.66 2.20 1.45 2.70 1.25 4.44 1.16 5.10 1.04 8.18 1.03 8.73 1.01 15.00
4.48 1.23 2.80 1.47 2.18 1.73 1.88 2.00 1.68 2.27 1.47 2.78 1.55 2.56 1.45 2.88 1.17 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.97 1.40 1.84 1.96 1.39 3.00 1.17 5.10 1.06 8.80
3.64 1.28 2.38 1.58 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
3.25 1.33 2.17 1.69 1.50 2.60 1.15 4.66 1.10 5.71
2.85 1.44 2.34 1.63 1.81 2.05 1.50 2.63 1.36 3.21 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
3.94 1.25 2.24 1.65 1.63 2.28 1.31 3.44 1.14 5.56 1.05 10.60
4.65 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95
4.25 1.18 3.06 1.33 1.86 1.95 1.38 2.70 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.84
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
5.12 1.17
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
4.05 1.23
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Прогнозы на матч Зенит 0:0 Ахмат

Исход игры
Зенит
86.3% (139)
Ничья
8.7% (14)
Ахмат
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (65)
Меньше
58.06% (90)
Обе команды забьют
Да
43.87% (68)
Нет
56.13% (87)
Популярный счёт
2:0 Зенит
40.4% (65)
2:1 Зенит
18.6% (30)
3:1 Зенит
11.2% (18)
1:0 Зенит
8.1% (13)
1:1 Ничья
6.2% (10)
3:0 Зенит
3.7% (6)
1:2 Ахмат
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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