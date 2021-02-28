Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|12 (1)
|0.57
|2.
|Дзюба Артём
|11 (3)
|0.52
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.29
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.14
|5.
|Кузяев Далер
|3
|0.14
|6.
|Сутормин Алексей
|2
|0.1
|7.
|Мостовой Андрей
|2
|0.1
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.1
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|11.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|12.
|Малком Филипе
|1
|0.05
|13.
|Круговой Данил
|0
|0
|14.
|Жирков Юрий
|0
|0
|15.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|16.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|17.
|Вендел Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.29
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.19
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.14
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.1
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.1
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.05
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|8.
|Швец Антон
|1
|0.05
|9.
|Иванов Олег
|0
|0
|10.
|Нижич Зоран
|0
|0
|11.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|3.
|Ловрен Деян
|3
|0
|4.
|Кузяев Далер
|3
|0
|5.
|Ерохин Александр
|2
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Азмун Сердар
|2
|0
|11.
|Малком Филипе
|2
|0
|12.
|Жирков Юрий
|1
|0
|13.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|9
|1
|2.
|Швец Антон
|7
|2
|3.
|Бериша Бернард
|7
|0
|4.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|5.
|Тимофеев Артём
|5
|1
|6.
|Богосавац Мирослав
|3
|1
|7.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|8.
|Ильин Владимир
|4
|0
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|12.
|Харин Евгений
|3
|0
|13.
|Роши Одисе
|2
|0
|14.
|Иванов Олег
|1
|0
|15.
|Пуцко Александр
|1
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|17.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|18.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|19.
|Понсе Андрес
|1
|0
|20.
|Адамов Арсен
|1
|0
|21.
|Кармаев Никита
|1
|0
|22.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|6.67% (3)
|28.89% (13)
|11.11% (5)
|4.44% (2)
|20% (9)
|28.89% (13)
|Ахмат
|15% (3)
|5% (1)
|5% (1)
|25% (5)
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан
Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 19
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Рубин
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 26
|34
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|9.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|10.
|Краснодар
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 27
|31
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|18 - 25
|23
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|17 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|11.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Исход игры
Зенит
87% (100)
Ничья
10.4% (12)
Ахмат
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
2:0 Зенит
44.3% (51)
2:1 Зенит
17.4% (20)
3:1 Зенит
7.8% (9)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:0 Зенит
7% (8)
3:0 Зенит
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
4:1 Зенит
1.7% (2)
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