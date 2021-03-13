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Арсенал Тула
2:0
Перерыв

Стадион:
ЦСКА Москва
50
Шамов
Егор
4
Бауэр
Роберт
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
8
Григалава
Гиа
92
Рассказов
Николай
82
Хлусевич
Даниил
70
Костадинов
Георги
20
Чаушич
Горан
7
Ломовицкий
Александр
28
Пантелеев
Владислав
48
Луценко
Евгений
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Марадишвили
Константин
7
Ахметов
Ильзат
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
11
Эджуке
Чидера
32
Рондон
Саломон
Арсенал Тула
4-4-2
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.14
2. Ткачёв Сергей 2 0.09
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.09
4. Панченко Кирилл 2 0.09
5. Кадири Мохаммед 2 0.09
6. Ковалёв Юрий 1 0.05
7. Кангва Кингс 1 0.05
8. Луценко Евгений 1 0.05
9. Хлусевич Даниил 1 0.05
10. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.05
11. Джорджевич Лука 1 0.05
12. Ломовицкий Александр 1 0.05
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 9 (1) 0.41
2. Кучаев Константин 6 0.27
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.23
4. Шкурин Илья 3 0.14
5. Дзагоев Алан 2 0.09
6. Сигурдссон Арнор 2 0.09
7. Бистрович Кристиян 2 0.09
8. Эджуке Чидера 2 0.09
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Рондон Саломон 1 (1) 0.05
12. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
13. Дивеев Игорь 1 0.05
14. Марадишвили Константин 1 0.05
15. Васин Виктор 0 0
16. Фернандес Марио 0 0
17. Ахметов Ильзат 0 0
18. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 7 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Ткачёв Сергей 4 0
5. Чаушич Горан 4 0
6. Костадинов Георги 4 0
7. Довбня Александр Евгеньевич 4 0
8. Сокол Артём 4 0
9. Хлусевич Даниил 4 0
10. Григалава Гиа 3 0
11. Беляев Максим 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Громыко Валерий 3 0
14. Лесовой Даниил 1 1
15. Джорджевич Лука 2 0
16. Горбатенко Игорь 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Рассказов Николай 2 0
19. Денисов Александр 1 0
20. Комбаров Кирилл 1 0
21. Бурлак Тарас 1 0
22. Луценко Евгений 1 0
23. Ковалёв Юрий 1 0
24. Злобин Николай 1 0
25. Пантелеев Владислав 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наяир 5 0
4. Фернандес Марио 4 0
5. Обляков Иван 4 0
6. Дивеев Игорь 4 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Дзагоев Алан 2 0
10. Щенников Георгий 2 0
11. Ахметов Ильзат 2 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)
 ЦСКА Москва 10.81% (4) 16.22% (6) 18.92% (7) 27.03% (10) 10.81% (4) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ
Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia
ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 12 6 3 46 - 19 42
2. ЦСКА Москва 0:2 Заявка 22 12 4 6 37 - 21 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула 2:0 Заявка 22 4 5 13 19 - 37 17
15. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва 0:2 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула 2:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
2. ЦСКА Москва 0:2 Заявка 11 6 1 4 14 - 9 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула 2:0 Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. "Арсенал" довольно сильно провёл концовку первой половины матча и забил крайне важные для себя два гола. Учитывая, что матч проходит в очень непростых условиях, данного задела может хватить и для победы, но во втором тайме ЦСКА наверняка начнёт активно играть первым номером и уж один гол, но команда Виктора Ганчаренко точно забьёт. 
  • Опасный момент
    45'
    Зайнутдинов после прохода вперёд по левому флангу выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Щенников головой сбросил мяч к линии вратарской, Рондон в борьбе с Довбней в падении слабо пробил в левый угол ворот, Шамов уже упал на газон, но мяч любезно прилетел точно к руке голкипера "Арсенала". 
  • 45'
    Щенников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Довбня в активной борьбе с соперником выбил мяч головой за пределы штрафной. 
  • 45'
    Эджуке с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Григалава головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма. 

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  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ломовицкий!!! Рондон в центре поля под давлением Чаушича потерял мяч, "Арсенал" сразу же провёл быструю контратаку, которая завершилась голом. Пантелеев получил мяч от Чаушича, прошёл к радиусу штрафной площади по центру, а затем Владислав выполнил передачу к левому углу штрафной на Ломовицкого, Александр сильно пробил в ближний угол ворот, Акинфеев был бессилен. 
  • Желтая карточка
    43'
    Фланговый защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов также получил жёлтую карточку за свой фол на Хлусевиче. 
  • Пенальти
    42'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пантелеев!!! Владислав Пантелеев с "точки" пробил в правый угол ворот, Акинфеев гадал и прыгнул в левый угол. 
  • Видеоповтор
    41'
    Владислав Безбородов изначально назначил штрафной удар, но на повторе было хорошо видно, что фол был в самой штрафной площади, а поэтому после подсказки от судей из комнаты VAR уже был назначен и пенальти. 
  • Пенальти!
    40'
    Пенальти назначается в ворота ЦСКА! Зайнутдинов на правом углу штрафной площади нарушил правила против Хлусевича, Владислав Безбородов дал свисток в пользу "Арсенала". 
  • Опасный момент
    39'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади, Дивеев выиграл борьбу за мяч у Ломовицкого, но при этом Игорь головой выполнил плохую скидку назад, Акинфееву пришлось выбегать из ворот и кулаками выбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • 38'
    Кучаев выиграл борьбу за мяч на правом фланге у Григалавы, затем Константин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рондон зацепился за мяч, но под давлением Довбни очень быстро его потерял. 
  • 37'
    Пантелеев выполнил передачу на ход Ломовицкому по левому флангу, Александр выполнил передачу в центр штрафной площади, Марадишвили отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Ломовицкий перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Щенникова. 
  • Опасный момент
    35'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Влашич зацепился за мяч и выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной на Эджуке, Чидера в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Арсенал" от пропущенного мяча. 
  • 34'
    Костадинов попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Зайнутдиновым Георги упустил мяч в аут. 
  • 33'
    В среднем темпе сейчас проходит игра, но повторимся, что поле тяжёлое, а поэтому это совсем неудивительно. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Рондон при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга потерял мяч в борьбе с Костадиновым, а затем Саломон нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Григалава в центре поля грубовато сыграл против Кучаева. Владислав Безбородов устно предупредил защитника "Арсенала", но в следующий раз за подобный фол будет уже и карточка. 
  • 30'
    Пантелеев выполнил передачу на ход Ломовицкому по левому флангу, Александр заигрался у лицевой линии и в итоге упустил мяч за пределы поля. 
  • 29'
    Бауэр с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Луценко в борьбе с защитниками ЦСКА не смог головой пробить по воротам. 
  • 28'
    В Туле сегодня довольно непростые условия для игры в футбол, поле не в лучшем состоянии, а ещё и снег небольшой идёт. 
  • 27'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади ЦСКА, Дивеев выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Марадишвили в центре поля нарушил правила против Ломовицкого. Игроки "Арсенала" хотели быстро разыграть стандарт, но Владислав Безбородов показал, что стандарт нужно разыграть по свистку. 
  • 25'
    Бауэр из центра поля выполнил передачу на ход Хлусевичу по правому флангу, Эджуке перехватил мяч, но начать контратаку Чидера не смог. 
  • Замена
    24'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Марио Фернандеса на поле вышел Георгий Щенников. 
  • 23'
    Чаушич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел вышел цели, Акинфеев всё контролировал. 
  • 22'
    Болельщики "Арсенала" сейчас активно гонят свою команду вперёд, они чувствуют, что пока ЦСКА в меньшинстве, его можно попробовать поддавить. 
  • 21'
    Луценко выполнил заброс на правый угол штрафной площади, защитники ЦСКА сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 20'
    На носилках унесли с поля Марио Фернандеса, в составе ЦСКА готовится замена. 
  • 19'
    Разбито лицо у Марио Фернандеса, Ломовицкий практически "потоптался" на сопернике, хоть это было и не специально. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Хлусевич на правом фланге ушёл от Зайнутдинова и выполнил подачу в штрафную площадь ЦСКА, Ломовицкий активно боролся за мяч и нанёс травму Фернандесу. 
  • 17'
    Чаушич подал в штрафную площадь, но до удара дело не дошло, Акинфеев мяч поймал в руки. 
  • 16'
    "Арсенал" пока смотрится достойно. В последние несколько минут туляки больше времени проводят с мячом на чужой половине поля. 
  • 14'
    Очень много сумбура на поле, чему способствует ужасный газон. Эджуке попытался включить скорость, оранжевый мяч был переадресован на Влашича, но точности пасу не хватило, шанс на опасный момент упущен. 
  • 13'
    Качество газона в Туле оставляет желать лучшего, сейчас вот Рассказов на ровном месте не смог принять мяч на фланге. 
  • 12'
    Вроде бы обошлось. Костадинов прихрамывает, но всё-таки возвращается на поле.
  • 11'
    Всё идёт к тому, что будет вынужденная замена в составе тульского клуба. Уже начали разминаться защитники "Арсенала".
  • Травма, повреждение
    10'
    Пауза в матче. Костадинов получил повреждение, кажется, что он потянул мышцу.
  • 9'
    Передача из глубины поля была адресована Луценко, но против нападающего "Арсенала" достаточно надёжно сыграл Игорь Дивеев.
  • Фол, нарушение
    8'
    Нарушение правил в центре поля, сейчас сфолил Зайнтудинов. Многовато у нас борьбы на старте встречи.
  • 7'
    ЦСКА вполне ожидаемо контролирует ход поединка. Преимущество пока за армейцами.
  • 6'
    Навесная передача в штрафную "Арсенала", но ни кого там не оказалось. Более того, судья фиксирует фол в атаке.
  • Угловой
    5'
    Стремительный выпад был сейчас в исполнении армейского клуба. Влашич простреливал с фланга, мяч выбит на угловой.
  • 4'
    Длинный заброс последовал в штрафную площадь ЦСКА. Игорь Акинфеев спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.
  • 3'
    "Арсенал" играет в красной форме с жёлтыми элементами, ЦСКА вышел на игру во всём белом. 
  • 2'
    ЦСКА если сегодня победит, то сможет выйти на чистое первое место. По крайней мере, до начала матча "Зенита".
  • Первый тайм начался
    1'
    Игра началась!
    • Прогнозы 158
    Арсенал Тула 3.2% (5)
    X 7.6% (12)
    ЦСКА Москва 89.2% (141)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    ЦСКА Москва
    6.45
    6.00
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.45 3.94 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 6.40 3.92 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.00 12.00
  6.11 3.98 1.62

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 4.40 1.21 2.88 1.42 2.10 1.85 1.60 2.33 1.35 3.22 1.21 4.40 1.09 7.20
8.60 1.03 7.60 1.06 3.18 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.39 3.00 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
4.90 1.17 3.60 1.28 1.97 1.82 1.47 2.65 2.06 1.85 3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 0.00 20.00
3.38 1.35 2.97 1.43 2.52 1.57 2.04 1.85 1.77 2.13 1.59 2.47 1.43 2.99 1.28 3.90 1.10 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.36 1.59 1.54 2.48 1.26 3.94 1.10 7.10
2.83 1.43 1.87 1.93 1.38 3.04 1.12 6.50 1.08 7.90
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.11 6.90
2.85 1.46 2.34 1.65 1.82 2.09 1.51 2.67 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
3.12 1.36 1.88 1.92 1.44 2.77 1.21 4.40 1.08 8.00 1.01 16.00
3.60 1.29 2.43 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.10
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.19 4.12 1.13 5.13

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.67
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
5.35 1.16
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
4.20 1.22
Где смотреть матч Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Арсенал Тула
3.2% (5)
Ничья
7.6% (12)
ЦСКА Москва
89.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (85)
Меньше
44.44% (68)
Обе команды забьют
Да
61.44% (94)
Нет
38.56% (59)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
42.4% (67)
0:1 ЦСКА Москва
18.4% (29)
0:2 ЦСКА Москва
17.1% (27)
1:3 ЦСКА Москва
7% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:1 Арсенал Тула
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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