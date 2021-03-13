Арсенал Тула
2:0
Перерыв
Стадион: Арсенал (Тула)
ЦСКА Москва
1:0
42' ПенальтиПантелеев Владислав
2:0
45' ГолЛомовицкий Александр
50
Шамов
Егор
20
Чаушич
Горан
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Ход матча
42'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.14
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.09
|3.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.09
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.09
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.09
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.05
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.05
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.05
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.05
|10.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.05
|11.
|Джорджевич Лука
|1
|0.05
|12.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|9 (1)
|0.41
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.27
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.23
|4.
|Шкурин Илья
|3
|0.14
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.09
|6.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.09
|7.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.09
|8.
|Эджуке Чидера
|2
|0.09
|9.
|Обляков Иван
|1
|0.05
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.05
|11.
|Рондон Саломон
|1 (1)
|0.05
|12.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.05
|13.
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|14.
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|15.
|Васин Виктор
|0
|0
|16.
|Фернандес Марио
|0
|0
|17.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|18.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|7
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|5.
|Чаушич Горан
|4
|0
|6.
|Костадинов Георги
|4
|0
|7.
|Довбня Александр Евгеньевич
|4
|0
|8.
|Сокол Артём
|4
|0
|9.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|10.
|Григалава Гиа
|3
|0
|11.
|Беляев Максим
|3
|0
|12.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|13.
|Громыко Валерий
|3
|0
|14.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|15.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|18.
|Рассказов Николай
|2
|0
|19.
|Денисов Александр
|1
|0
|20.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|21.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|22.
|Луценко Евгений
|1
|0
|23.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|24.
|Злобин Николай
|1
|0
|25.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|26.
|Хагуш Анри
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Тикнизян Наяир
|5
|0
|4.
|Фернандес Марио
|4
|0
|5.
|Обляков Иван
|4
|0
|6.
|Дивеев Игорь
|4
|0
|7.
|Влашич Никола
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|10.
|Щенников Георгий
|2
|0
|11.
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|13.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|15.
|Шкурин Илья
|0
|1
|16.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|ЦСКА Москва
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|27.03% (10)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ
Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia
ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 19
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|0:2 Заявка
|22
|12
|4
|6
|37 - 21
|40
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Рубин
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 26
|34
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|9.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|10.
|Краснодар
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 27
|31
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 37
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|0:2 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|0:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Арсенал Тула
3.2% (5)
Ничья
7.6% (12)
ЦСКА Москва
89.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (85)
Меньше
44.44% (68)
Обе команды забьют
Да
61.44% (94)
Нет
38.56% (59)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
42.4% (67)
0:1 ЦСКА Москва
18.4% (29)
0:2 ЦСКА Москва
17.1% (27)
1:3 ЦСКА Москва
7% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:1 Арсенал Тула
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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