Четыре минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.

Эджуке с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Григалава головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Щенников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Довбня в активной борьбе с соперником выбил мяч головой за пределы штрафной.

Зайнутдинов после прохода вперёд по левому флангу выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Щенников головой сбросил мяч к линии вратарской, Рондон в борьбе с Довбней в падении слабо пробил в левый угол ворот, Шамов уже упал на газон, но мяч любезно прилетел точно к руке голкипера "Арсенала".

Звучит свисток на перерыв. "Арсенал" довольно сильно провёл концовку первой половины матча и забил крайне важные для себя два гола. Учитывая, что матч проходит в очень непростых условиях, данного задела может хватить и для победы, но во втором тайме ЦСКА наверняка начнёт активно играть первым номером и уж один гол, но команда Виктора Ганчаренко точно забьёт.

44' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ломовицкий!!! Рондон в центре поля под давлением Чаушича потерял мяч, "Арсенал" сразу же провёл быструю контратаку, которая завершилась голом. Пантелеев получил мяч от Чаушича, прошёл к радиусу штрафной площади по центру, а затем Владислав выполнил передачу к левому углу штрафной на Ломовицкого, Александр сильно пробил в ближний угол ворот, Акинфеев был бессилен.

43' Фланговый защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов также получил жёлтую карточку за свой фол на Хлусевиче.

42' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пантелеев!!! Владислав Пантелеев с "точки" пробил в правый угол ворот, Акинфеев гадал и прыгнул в левый угол.

41' Владислав Безбородов изначально назначил штрафной удар, но на повторе было хорошо видно, что фол был в самой штрафной площади, а поэтому после подсказки от судей из комнаты VAR уже был назначен и пенальти.

40' Пенальти назначается в ворота ЦСКА! Зайнутдинов на правом углу штрафной площади нарушил правила против Хлусевича, Владислав Безбородов дал свисток в пользу "Арсенала".

39' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади, Дивеев выиграл борьбу за мяч у Ломовицкого, но при этом Игорь головой выполнил плохую скидку назад, Акинфееву пришлось выбегать из ворот и кулаками выбил мяч на своего партнёра по команде.

38' Кучаев выиграл борьбу за мяч на правом фланге у Григалавы, затем Константин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рондон зацепился за мяч, но под давлением Довбни очень быстро его потерял.

37' Пантелеев выполнил передачу на ход Ломовицкому по левому флангу, Александр выполнил передачу в центр штрафной площади, Марадишвили отработал в обороне и перехватил мяч.

36' Ломовицкий перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Щенникова.

35' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Влашич зацепился за мяч и выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной на Эджуке, Чидера в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Арсенал" от пропущенного мяча.

34' Костадинов попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Зайнутдиновым Георги упустил мяч в аут.

33' В среднем темпе сейчас проходит игра, но повторимся, что поле тяжёлое, а поэтому это совсем неудивительно.

32' Рондон при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга потерял мяч в борьбе с Костадиновым, а затем Саломон нарушил правила.

31' Григалава в центре поля грубовато сыграл против Кучаева. Владислав Безбородов устно предупредил защитника "Арсенала", но в следующий раз за подобный фол будет уже и карточка.

30' Пантелеев выполнил передачу на ход Ломовицкому по левому флангу, Александр заигрался у лицевой линии и в итоге упустил мяч за пределы поля.

29' Бауэр с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Луценко в борьбе с защитниками ЦСКА не смог головой пробить по воротам.

28' В Туле сегодня довольно непростые условия для игры в футбол, поле не в лучшем состоянии, а ещё и снег небольшой идёт.

27' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади ЦСКА, Дивеев выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на левый фланг.

26' Марадишвили в центре поля нарушил правила против Ломовицкого. Игроки "Арсенала" хотели быстро разыграть стандарт, но Владислав Безбородов показал, что стандарт нужно разыграть по свистку.

25' Бауэр из центра поля выполнил передачу на ход Хлусевичу по правому флангу, Эджуке перехватил мяч, но начать контратаку Чидера не смог.

24' В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Марио Фернандеса на поле вышел Георгий Щенников.

23' Чаушич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел вышел цели, Акинфеев всё контролировал.

22' Болельщики "Арсенала" сейчас активно гонят свою команду вперёд, они чувствуют, что пока ЦСКА в меньшинстве, его можно попробовать поддавить.

21' Луценко выполнил заброс на правый угол штрафной площади, защитники ЦСКА сыграли внимательно и перехватили мяч.

20' На носилках унесли с поля Марио Фернандеса, в составе ЦСКА готовится замена.

19' Разбито лицо у Марио Фернандеса, Ломовицкий практически "потоптался" на сопернике, хоть это было и не специально.

18' Хлусевич на правом фланге ушёл от Зайнутдинова и выполнил подачу в штрафную площадь ЦСКА, Ломовицкий активно боролся за мяч и нанёс травму Фернандесу.

17' Чаушич подал в штрафную площадь, но до удара дело не дошло, Акинфеев мяч поймал в руки.

16' "Арсенал" пока смотрится достойно. В последние несколько минут туляки больше времени проводят с мячом на чужой половине поля.

14' Очень много сумбура на поле, чему способствует ужасный газон. Эджуке попытался включить скорость, оранжевый мяч был переадресован на Влашича, но точности пасу не хватило, шанс на опасный момент упущен.

13' Качество газона в Туле оставляет желать лучшего, сейчас вот Рассказов на ровном месте не смог принять мяч на фланге.

12' Вроде бы обошлось. Костадинов прихрамывает, но всё-таки возвращается на поле.

11' Всё идёт к тому, что будет вынужденная замена в составе тульского клуба. Уже начали разминаться защитники "Арсенала".

10' Пауза в матче. Костадинов получил повреждение, кажется, что он потянул мышцу.

9' Передача из глубины поля была адресована Луценко, но против нападающего "Арсенала" достаточно надёжно сыграл Игорь Дивеев.

8' Нарушение правил в центре поля, сейчас сфолил Зайнтудинов. Многовато у нас борьбы на старте встречи.

7' ЦСКА вполне ожидаемо контролирует ход поединка. Преимущество пока за армейцами.

6' Навесная передача в штрафную "Арсенала", но ни кого там не оказалось. Более того, судья фиксирует фол в атаке.

5' Стремительный выпад был сейчас в исполнении армейского клуба. Влашич простреливал с фланга, мяч выбит на угловой.

4' Длинный заброс последовал в штрафную площадь ЦСКА. Игорь Акинфеев спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

3' "Арсенал" играет в красной форме с жёлтыми элементами, ЦСКА вышел на игру во всём белом.

2' ЦСКА если сегодня победит, то сможет выйти на чистое первое место. По крайней мере, до начала матча "Зенита".