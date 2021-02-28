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Арсенал Тула
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.14
2. Ткачёв Сергей 2 0.1
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.1
4. Панченко Кирилл 2 0.1
5. Кадири Мохаммед 2 0.1
6. Ковалёв Юрий 1 0.05
7. Кангва Кингс 1 0.05
8. Луценко Евгений 1 0.05
9. Хлусевич Даниил 1 0.05
10. Джорджевич Лука 1 0.05
11. Ломовицкий Александр 1 0.05
12. Пантелеев Владислав 0 0
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 9 (1) 0.43
2. Кучаев Константин 6 0.29
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.24
4. Шкурин Илья 3 0.14
5. Дзагоев Алан 2 0.1
6. Сигурдссон Арнор 2 0.1
7. Бистрович Кристиян 2 0.1
8. Эджуке Чидера 2 0.1
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Рондон Саломон 1 (1) 0.05
12. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
13. Дивеев Игорь 1 0.05
14. Марадишвили Константин 1 0.05
15. Васин Виктор 0 0
16. Фернандес Марио 0 0
17. Ахметов Ильзат 0 0
18. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 7 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Ткачёв Сергей 4 0
5. Чаушич Горан 4 0
6. Костадинов Георги 4 0
7. Довбня Александр Евгеньевич 4 0
8. Сокол Артём 4 0
9. Хлусевич Даниил 4 0
10. Григалава Гиа 3 0
11. Беляев Максим 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Громыко Валерий 3 0
14. Лесовой Даниил 1 1
15. Джорджевич Лука 2 0
16. Горбатенко Игорь 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Рассказов Николай 2 0
19. Денисов Александр 1 0
20. Комбаров Кирилл 1 0
21. Бурлак Тарас 1 0
22. Луценко Евгений 1 0
23. Ковалёв Юрий 1 0
24. Злобин Николай 1 0
25. Пантелеев Владислав 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наяир 5 0
4. Фернандес Марио 4 0
5. Обляков Иван 4 0
6. Дивеев Игорь 4 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Дзагоев Алан 2 0
10. Щенников Георгий 2 0
11. Ахметов Ильзат 2 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)
 ЦСКА Москва 10.81% (4) 16.22% (6) 18.92% (7) 27.03% (10) 10.81% (4) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ
Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia
ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 12 6 3 46 - 19 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
15. Арсенал Тула Заявка 21 3 5 13 17 - 37 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
12. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
13. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 15 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 120
    Арсенал Тула 3.3% (4)
    X 8.3% (10)
    ЦСКА Москва 88.3% (106)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.90
    3.95
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      5.90 3.88 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.85 3.86 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.95 1.66
      5.83 3.95 1.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.05 4.36 1.22 2.88 1.42 2.10 1.85 1.58 2.38 1.35 3.20 1.21 4.42 1.09 7.20
    7.90 1.03 7.10 1.06 3.18 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.39 3.00 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.70
    9.90 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.48 1.58 2.03 1.84 1.79 2.10 1.40 2.95 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
    3.51 1.33 3.04 1.42 2.63 1.53 2.09 1.80 1.83 2.08 1.62 2.39 1.43 2.99 1.29 3.75 1.10 7.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.31 1.62 1.55 2.45 1.26 3.94 1.10 7.00
    2.75 1.45 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.50 1.08 7.90
    1.80 2.01 1.38 3.10 1.11 6.70
    2.90 1.45 2.37 1.63 1.85 2.04 1.53 2.62 1.39 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.10 1.37 1.88 1.92 1.44 2.77 1.19 4.54 1.08 7.90 1.01 15.50
    3.60 1.29 2.43 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.10
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.71
    2.07 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    5.30 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    3.3% (4)
    Ничья
    8.3% (10)
    ЦСКА Москва
    88.4% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    43% (52)
    0:1 ЦСКА Москва
    17.4% (21)
    0:2 ЦСКА Москва
    14.9% (18)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:3 ЦСКА Москва
    7.4% (9)
    2:1 Арсенал Тула
    2.5% (3)
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