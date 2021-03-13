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Вердер
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
21
Топрак
Омер
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
20
Шмид
Романо
7
Рашица
Милот
19
Сарджент
Джош
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамен
17
Боатенг
Жером
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Вердер
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.21
2. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.17
3. Мёхвальд Кевин 4 0.17
4. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.17
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.13
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.08
7. Гебреселассие Теодор 2 0.08
8. Топрак Омер 2 0.08
9. Агу Феликс 1 0.04
10. Динкчи Эрен 1 0.04
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Шмид Романо 0 0
13. Юя Осако 0 0
14. Гросс Кристиан 0 0
15. Рашица Милот 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 31 (6) 1.29
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.42
3. Гнабри Серж 7 0.29
4. Сане Лерой 4 0.17
5. Коман Кингсли 3 0.13
6. Горетцка Леон 3 0.13
7. Мусиала Джамал 3 0.13
8. Киммих Йозуа 2 0.08
9. Алаба Давид 2 0.08
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Альфонсо Дэвис 1 0.04
13. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
14. Зюле Никлас 1 0.04
15. Толиссо Корентен 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Фридль Марко 5 0
3. Гросс Кристиан 4 0
4. Аугустинссон Людвиг 4 0
5. Зельке Дейви 4 0
6. Эггештайн Максимилиан 4 0
7. Мёхвальд Кевин 2 1
8. Юя Осако 3 0
9. Сарджент Джош 3 0
10. Гебреселассие Теодор 2 0
11. Биттенкорт Леонардо 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Чон Тахит 1 0
17. Вольтемаде Ник 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Левандовски Роберт 3 0
4. Киммих Йозуа 3 0
5. Павар Бенджамен 3 0
6. Толиссо Корентен 1 1
7. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
8. Алаба Давид 2 0
9. Сане Лерой 2 0
10. Нойер Мануэль 1 0
11. Зюле Никлас 1 0
12. Горетцка Леон 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 21.43% (6) 14.29% (4) 25% (7)
 Бавария 8.45% (6) 12.68% (9) 22.54% (16) 19.72% (14) 15.49% (11) 21.13% (15)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер
Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули
Бавария Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария
Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Вердер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 19
Бавария: победы: 19, ничьи: 1, поражения: 0
Бавария 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Бавария Кубок
Бавария 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Телеком Кап Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 2:0 Вердер Кубок Бавария 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Вердер 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 5:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:7 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 17 4 3 71 - 34 55
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин Заявка 24 8 11 5 36 - 26 35
8. Фрайбург Заявка 24 9 7 8 37 - 38 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 24 7 9 8 29 - 33 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Кёльн Заявка 24 5 7 12 22 - 42 22
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Арминия Заявка 24 5 4 15 18 - 43 19
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
13. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
11. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Вердер 0.7% (1)
    X 0% (0)
    Бавария 99.3% (144)
    Все прогнозы
    1.6 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Бавария
    13.50
    7.80
    1.25
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      12.50 7.50 1.24
    Бонус: 5 000 ₽ 12.50 7.40 1.27
    Бонус: 5 000 ₽ 12.00 6.90 1.25
      12.01 6.95 1.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.50 1.08 3.84 1.26 2.88 1.42 2.20 1.70 1.80 2.17 1.47 2.69 1.29 3.58 1.18 4.86
    6.30 1.07 5.60 1.11 3.10 1.35 2.56 1.51 2.06 2.00 1.54 2.48 1.38 2.94 1.17 4.50 1.13 4.95 1.03 8.30
    6.20 1.10 5.30 1.13 3.30 1.38 2.65 1.58 2.14 1.76 2.00 1.96 1.81 2.11 1.62 2.55 1.42 3.10 1.22 4.80 1.14 5.20 1.05 8.70 1.04 9.20 1.01 13.50
    8.03 1.10 3.41 1.34 2.75 1.49 2.28 1.68 2.01 1.88 1.81 2.08 1.61 2.41 1.43 2.96 1.18 5.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.28 1.22 2.34 1.60 1.67 2.21 1.30 3.30
    4.90 1.18 3.38 1.32 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
    3.30 1.39 1.88 1.92 1.41 3.20
    3.45 1.34 2.34 1.65 1.93 1.96 1.66 2.32 1.41 3.09
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    5.85 1.13 3.04 1.38 2.08 1.75 1.57 2.40 1.31 3.38
    4.90 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.95
    2.31 1.58 1.71 2.05 1.41 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.05
    1.77 2.06
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.04 1.38
    3.00 1.36
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    Прогнозы на матч Вердер - Бавария

    Исход игры
    Вердер
    0.7% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    99.3% (144)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.76% (104)
    Меньше
    26.24% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    65.25% (92)
    Нет
    34.75% (49)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    33.1% (48)
    1:2 Бавария
    23.4% (34)
    0:2 Бавария
    22.8% (33)
    0:3 Бавария
    6.9% (10)
    1:4 Бавария
    6.2% (9)
    0:1 Бавария
    2.1% (3)
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