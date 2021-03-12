Вердер
Позже
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Бавария
21
Топрак
Омер
20
Шмид
Романо
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.21
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.17
|3.
|Мёхвальд Кевин
|4
|0.17
|4.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.17
|5.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.13
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.08
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.08
|8.
|Топрак Омер
|2
|0.08
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.04
|10.
|Динкчи Эрен
|1
|0.04
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Шмид Романо
|0
|0
|13.
|Юя Осако
|0
|0
|14.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|15.
|Рашица Милот
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|31 (6)
|1.29
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.42
|3.
|Гнабри Серж
|7
|0.29
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.17
|5.
|Коман Кингсли
|3
|0.13
|6.
|Горетцка Леон
|3
|0.13
|7.
|Мусиала Джамал
|3
|0.13
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.08
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.08
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.04
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.04
|12.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.04
|13.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.04
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.04
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Фридль Марко
|5
|0
|3.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|5.
|Зельке Дейви
|4
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|7.
|Мёхвальд Кевин
|2
|1
|8.
|Юя Осако
|3
|0
|9.
|Сарджент Джош
|3
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Топрак Омер
|1
|0
|15.
|Классен Дэви
|1
|0
|16.
|Чон Тахит
|1
|0
|17.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|3
|0
|4.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|5.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|8.
|Алаба Давид
|2
|0
|9.
|Сане Лерой
|2
|0
|10.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0
|12.
|Горетцка Леон
|1
|0
|13.
|Коман Кингсли
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|25% (7)
|Бавария
|8.45% (6)
|12.68% (9)
|22.54% (16)
|19.72% (14)
|15.49% (11)
|21.13% (15)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер
Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули
Бавария Последние 20 матчей: +14 =3 -3Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария
Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Вердер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 19
Бавария: победы: 19, ничьи: 1, поражения: 0
Бавария 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Телеком Кап Вердер 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 2:0 Вердер Кубок Бавария 5:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Бавария Бундеслига Вердер 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 6:0 Вердер Бундеслига Бавария 5:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:7 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|71 - 34
|55
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|36 - 26
|35
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 38
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|40 - 37
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 33
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 37
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 42
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 43
|19
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер - Бавария
Исход игры
Вердер
0% (0)
Ничья
1% (1)
Бавария
99% (104)
Тотал 2.5
Больше
72.28% (73)
Меньше
27.72% (28)
Обе команды забьют
Да
64.36% (65)
Нет
35.64% (36)
Популярный счёт
1:3 Бавария
31.4% (33)
0:2 Бавария
24.8% (26)
1:2 Бавария
23.8% (25)
0:3 Бавария
6.7% (7)
1:4 Бавария
5.7% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!