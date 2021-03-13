Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Герта
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
14
Шульц
Нико
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|19 (1)
|0.79
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.25
|3.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.13
|4.
|Ройс Марко
|3
|0.13
|5.
|Джованни Рейна
|3
|0.13
|6.
|Хуммельс Матс
|3
|0.13
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.08
|8.
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.08
|9.
|Джан Эмре
|1
|0.04
|10.
|Делани Томас
|1
|0.04
|11.
|Мёнье Тома
|1
|0.04
|12.
|Азар Торган
|1
|0.04
|13.
|Брандт Юлиан
|1
|0.04
|14.
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|15.
|Пасслак Феликс
|1
|0.04
|16.
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|17.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.25
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.25
|3.
|Кордоба Джон
|5
|0.21
|4.
|Лукебакио Доди
|4 (1)
|0.17
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.08
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.08
|7.
|Нец Лука
|1
|0.04
|8.
|Нганкам Жессик
|1
|0.04
|9.
|Дарида Владимир
|0
|0
|10.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|12.
|Хедира Сами
|0
|0
|13.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|6.
|Мёнье Тома
|2
|0
|7.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|8.
|Беллингхем Джуд
|2
|0
|9.
|Ройс Марко
|1
|0
|10.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|11.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|12.
|Морей Матеу
|1
|0
|13.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|8
|0
|2.
|Пекарик Петер
|4
|0
|3.
|Тусар Люка
|4
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|7.
|Дарида Владимир
|2
|0
|8.
|Кордоба Джон
|2
|0
|9.
|Штарк Никлас
|2
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|11.
|Лукебакио Доди
|2
|0
|12.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|13.
|Хедира Сами
|1
|0
|14.
|Боята Дедрик
|1
|0
|15.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|16.
|Альдерете Омар
|1
|0
|17.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|6.12% (3)
|8.16% (4)
|12.24% (6)
|24.49% (12)
|22.45% (11)
|26.53% (13)
|Герта
|7.41% (2)
|0
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия
Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д
Герта Последние 20 матчей: +4 =6 -10Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта
Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия Д 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Герта Кубок Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:3 Боруссия Д Кубок Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Герта Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Боруссия Д Бундеслига Герта 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|74 - 35
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|43 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|38 - 27
|38
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 39
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 36
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Кёльн
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Майнц
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 44
|21
|17.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 43
|19
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 66
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|7.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д - Герта
Исход игры
Боруссия Д
97.9% (142)
Ничья
2.1% (3)
Герта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
29.7% (43)
2:1 Боруссия Д
26.2% (38)
3:1 Боруссия Д
25.5% (37)
3:0 Боруссия Д
4.8% (7)
1:0 Боруссия Д
2.8% (4)
3:2 Боруссия Д
2.1% (3)
4:1 Боруссия Д
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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