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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Герта
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
14
Шульц
Нико
22
Беллингхем
Джуд
8
Дауд
Махмуд
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
29
Тусар
Люка
17
Миттельштедт
Максимилиан
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
9
Пёнтек
Кшиштоф
15
Кордоба
Джон
Боруссия Д
4-2-3-1
Герта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 19 (1) 0.79
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.25
3. Геррейро Рафаэль 3 0.13
4. Ройс Марко 3 0.13
5. Джованни Рейна 3 0.13
6. Хуммельс Матс 3 0.13
7. Аканджи Мануэль 2 0.08
8. Мукоко Юссуфа 2 0.08
9. Джан Эмре 1 0.04
10. Делани Томас 1 0.04
11. Мёнье Тома 1 0.04
12. Азар Торган 1 0.04
13. Брандт Юлиан 1 0.04
14. Дауд Махмуд 1 0.04
15. Пасслак Феликс 1 0.04
16. Рейньер Жезус 1 0.04
17. Беллингхем Джуд 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.25
2. Пёнтек Кшиштоф 6 0.25
3. Кордоба Джон 5 0.21
4. Лукебакио Доди 4 (1) 0.17
5. Пекарик Петер 2 0.08
6. Гендузи Маттео 2 0.08
7. Нец Лука 1 0.04
8. Нганкам Жессик 1 0.04
9. Дарида Владимир 0 0
10. Дилросун Джавайро 0 0
11. Миттельштедт Максимилиан 0 0
12. Хедира Сами 0 0
13. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Мёнье Тома 2 0
7. Холанн Эрлинг 2 0
8. Беллингхем Джуд 2 0
9. Ройс Марко 1 0
10. Геррейро Рафаэль 1 0
11. Дауд Махмуд 1 0
12. Морей Матеу 1 0
13. Джованни Рейна 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 8 0
2. Пекарик Петер 4 0
3. Тусар Люка 4 0
4. Пёнтек Кшиштоф 4 0
5. Гендузи Маттео 3 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 1
7. Дарида Владимир 2 0
8. Кордоба Джон 2 0
9. Штарк Никлас 2 0
10. Миттельштедт Максимилиан 2 0
11. Лукебакио Доди 2 0
12. Торунарига Джордан 2 0
13. Хедира Сами 1 0
14. Боята Дедрик 1 0
15. Платтенхардт Марвин 1 0
16. Альдерете Омар 1 0
17. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 6.12% (3) 8.16% (4) 12.24% (6) 24.49% (12) 22.45% (11) 26.53% (13)
 Герта 7.41% (2) 0 22.22% (6) 22.22% (6) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия
Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д
Герта Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта
Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Герта 2:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Боруссия Д Бундеслига Герта 2:3 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Герта Кубок Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:3 Боруссия Д Кубок Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Герта Бундеслига Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Боруссия Д Бундеслига Герта 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 18 4 3 74 - 35 58
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 25 13 9 3 43 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин Заявка 25 9 11 5 38 - 27 38
8. Фрайбург Заявка 25 9 7 9 37 - 39 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 25 7 9 9 30 - 36 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Кёльн Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Майнц Заявка 25 5 6 14 24 - 44 21
17. Арминия Заявка 24 5 4 15 18 - 43 19
18. Шальке 04 Заявка 25 1 7 17 16 - 66 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
6. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
7. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12. Вердер Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
13. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Герта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Боруссия Д 98.6% (143)
    X 1.4% (2)
    Герта 0% (0)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Герта
    1.57
    4.48
    6.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.57 4.48 6.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.50 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.20 5.90
      1.57 4.27 6.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
    6.65 1.10 4.10 1.24 2.74 1.45 2.12 1.83 1.63 2.28 1.39 2.99 1.22 4.28 1.12 6.15 1.09 7.30 1.01 11.00
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90 1.04 7.70 1.00 11.25
    15.50 0.00 10.00 1.03 4.40 1.19 3.35 1.32 2.33 1.65 2.07 1.90 1.82 2.05 1.79 2.07 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.60 1.05 8.30 1.04 8.90 1.01 13.50 1.01 12.00
    4.80 1.21 2.72 1.51 2.25 1.71 2.02 1.89 1.76 2.16 1.61 2.46 1.50 2.74 1.20 5.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.79 2.02 1.38 3.04 1.16 5.20
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.31 1.66 1.55 2.44 1.20 4.80
    2.97 1.44 2.33 1.67 1.80 2.14 1.55 2.58 1.38 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.84 1.26 2.24 1.65 1.63 2.28 1.31 3.44
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.31 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.96
    1.74 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    4.20 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
    3.05 1.32
    Где смотреть матч Боруссия Д - Герта онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Герта

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.9% (142)
    Ничья
    2.1% (3)
    Герта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.25% (92)
    Меньше
    34.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    60.99% (86)
    Нет
    39.01% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    29.7% (43)
    2:1 Боруссия Д
    26.2% (38)
    3:1 Боруссия Д
    25.5% (37)
    3:0 Боруссия Д
    4.8% (7)
    1:0 Боруссия Д
    2.8% (4)
    3:2 Боруссия Д
    2.1% (3)
    4:1 Боруссия Д
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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