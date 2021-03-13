Вольфсбург
1:0
Перерыв
Стадион: Фольксваген-Арена
Шальке 04
1:0
32' Гол в свои воротаМустафи Шкодран
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Арит АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
-
47 Mikail Maden
-
38 Mehmet Aydin
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|15 (2)
|0.6
|2.
|Штеффен Ренато
|5
|0.2
|3.
|Баку Ридле
|4
|0.16
|4.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.12
|5.
|Брекало Йосип
|2
|0.08
|6.
|Брукс Джон
|2
|0.08
|7.
|Бялек Бартош
|2
|0.08
|8.
|Герардт Янник
|1
|0.04
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|10.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|11.
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|12.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|13.
|Руссийон Жером
|0
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|15.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.2
|2.
|Ют Марк
|2
|0.08
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.08
|4.
|Арит Амин
|1
|0.04
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0.04
|6.
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|7.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|8.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|9.
|Тиау Малик
|1
|0.04
|10.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|11.
|Сердар Суат
|0
|0
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио Пауло
|5
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|3.
|Брукс Джон
|5
|0
|4.
|Шлагер Ксавер
|5
|0
|5.
|Лакруа Максанс
|5
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|7.
|Штеффен Ренато
|3
|0
|8.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|9.
|Понграчич Марин
|1
|1
|10.
|Мбабу Кевин
|2
|0
|11.
|Герардт Янник
|2
|0
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Брекало Йосип
|1
|0
|14.
|Бялек Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|5
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|4.
|Ют Марк
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Тиау Малик
|3
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|10.
|Ферман Ральф
|2
|0
|11.
|Настасич Матия
|2
|0
|12.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|13.
|Раман Бенито
|2
|0
|14.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|15.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|16.
|Сердар Суат
|2
|0
|17.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|18.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|19.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|20.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|21.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|10.81% (4)
|32.43% (12)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|5.41% (2)
|21.62% (8)
|Шальке 04
|0
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург
Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =5 -13Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|25
|18
|4
|3
|73 - 34
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|25
|13
|9
|3
|39 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|25
|8
|12
|5
|36 - 26
|36
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|25
|9
|8
|8
|37 - 38
|35
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|0:2 Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 35
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 42
|23
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 43
|19
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 44
|19
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 62
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|20 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|22 - 13
|20
|7.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Вердер
|0:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 18
|16
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 21
|16
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 36
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Шальке 04
Исход игры
Вольфсбург
90.7% (136)
Ничья
5.3% (8)
Шальке 04
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (68)
Меньше
53.1% (77)
Обе команды забьют
Да
38.62% (56)
Нет
61.38% (89)
Популярный счёт
2:0 Вольфсбург
39.3% (59)
2:1 Вольфсбург
21.3% (32)
3:0 Вольфсбург
10.7% (16)
3:1 Вольфсбург
8.7% (13)
1:0 Вольфсбург
7.3% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
1:2 Шальке 04
1.3% (2)
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