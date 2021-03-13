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  3. Германия
Вольфсбург
5:0
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Мустафи Шкодран
2:0
51' Гол
Вегхорст Ваут
55' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
3:0
58' Гол
Баку Ридле
4:0
64' Гол
Брекало Йосип
5:0
79' Гол
Филипп Максимилиан
90'+1
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
34
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
14
Мехмеди
Адмир
31
Герардт
Янник
9
Вегхорст
Ваут
23
Рённов
Фредерик
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
13
Виллиам
Фуртадо
8
Сердар
Суат
20
Колашинац
Сеад
42
Чалханоглу
Керим
28
Шёпф
Алессандро
9
Раман
Бенито
25
Арит
Амин
Вольфсбург
4-2-3-1
Шальке 04
3-4-3

Ход матча

32'
Мустафи Шкодран
1:0
51'
Вегхорст Ваут
(Баку Ридле)
2:0
55'
 
Виллиам Фуртадо
58'
Баку Ридле
(Вегхорст Ваут)
3:0
63'
 
Стамбули Бенжамен
Шёпф Алессандро
64'
Брекало Йосип
(Вегхорст Ваут)
4:0
72'
Виктор Жоао II
Баку Ридле
 
72'
Филипп Максимилиан
Мехмеди Адмир
 
72'
Руссийон Жером
Арнольд Максимилиан
 
72'
 
Хопп Мэттью
Чалханоглу Керим
72'
 
Ощипка Бастиан
Раман Бенито
79'
Филипп Максимилиан
(Руссийон Жером)
5:0
80'
Гинчек Даниэль
Брекало Йосип
 
84'
Бялек Бартош
Вегхорст Ваут
 
85'
 
Mikail Maden
Арит Амин

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 8
  • 6 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 16 (2) 0.64
2. Штеффен Ренато 5 0.2
3. Баку Ридле 5 0.2
4. Арнольд Максимилиан 3 0.12
5. Брекало Йосип 3 0.12
6. Филипп Максимилиан 2 0.08
7. Брукс Джон 2 0.08
8. Бялек Бартош 2 0.08
9. Герардт Янник 1 0.04
10. Шлагер Ксавер 1 0.04
11. Лакруа Максанс 1 0.04
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.2
2. Ют Марк 2 0.08
3. Раман Бенито 2 0.08
4. Арит Амин 1 0.04
5. Маскарель Омар 1 0.04
6. Колашинац Сеад 1 0.04
7. Пасьенса Гонсало 1 0.04
8. Бурджеллаб Нассим 1 0.04
9. Тиау Малик 1 0.04
10. Стамбули Бенжамен 0 0
11. Сердар Суат 0 0
12. Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Отавио Пауло 5 1
2. Арнольд Максимилиан 4 1
3. Брукс Джон 5 0
4. Шлагер Ксавер 5 0
5. Лакруа Максанс 5 0
6. Гилавоги Жошуа 3 0
7. Штеффен Ренато 3 0
8. Вегхорст Ваут 3 0
9. Понграчич Марин 1 1
10. Мбабу Кевин 2 0
11. Герардт Янник 2 0
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 5 0
3. Стамбули Бенжамен 4 0
4. Ют Марк 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Колашинац Сеад 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Тиау Малик 3 0
9. Хопп Мэттью 3 0
10. Ферман Ральф 2 0
11. Настасич Матия 2 0
12. Скрибски Стивен 2 0
13. Раман Бенито 2 0
14. Бенталеб Набиль 2 0
15. Пасьенса Гонсало 2 0
16. Виллиам Фуртадо 2 0
17. Сердар Суат 2 0
18. Бурджеллаб Нассим 2 0
19. Ибишевич Ведад 1 0
20. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
21. Ощипка Бастиан 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 9.76% (4) 29.27% (12) 14.63% (6) 17.07% (7) 7.32% (3) 21.95% (9)
 Шальке 04 0 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург
Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Кубок Шальке 04 0:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 18 4 3 74 - 35 58
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 25 13 9 3 43 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин Заявка 25 9 11 5 38 - 27 38
8. Фрайбург Заявка 25 9 7 9 37 - 39 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 25 7 9 9 30 - 36 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Кёльн Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Майнц Заявка 25 5 6 14 24 - 44 21
17. Арминия Заявка 24 5 4 15 18 - 43 19
18. Шальке 04 Заявка 25 1 7 17 16 - 66 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
6. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
7. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12. Вердер Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
13. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
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Прогнозы 150
Вольфсбург 90.7% (136)
X 5.3% (8)
Шальке 04 4% (6)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.44 4.64 8.24
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.00 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.80 26.00
  1.15 7.70 26.64

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.02 5.60 1.14 3.50 1.30 2.71 1.49 2.07 1.84 1.62 2.51 1.30 3.50 1.17 5.00 1.12 6.55
10.75 1.01 9.90 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.21 1.74 1.72 2.12 1.46 2.64 1.22 3.88 1.15 4.55 1.05 7.30 1.04 7.60
6.80 1.10 5.55 1.14 2.70 1.45 3.05 1.37 1.80 2.00 1.89 1.98 1.35 3.15 1.23 4.05 1.06 8.80 2.35 1.58 1.50 2.55 1.13 5.80 1.05 10.50 1.04 12.00
2.51 1.56 2.18 1.73 3.45 1.33 2.33 1.65 1.91 1.97 1.65 2.32 1.40 3.06 1.52 2.69 1.42 3.01 1.94 1.94 1.60 2.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.01 1.48 1.82 1.99 1.35 3.20 1.15 5.50
3.20 1.35 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.70 1.13 5.90
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.02 17.00 1.01 21.00
1.57 2.48 1.34 3.42 1.10 7.47 1.47 2.79 1.34 3.40 1.36 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.25 2.09 1.68 1.72 2.14 1.30 3.52
4.60 1.20 3.20 1.35 1.92 1.88 1.44 2.77 1.26 3.85
3.00 1.36 1.78 1.96 1.35 3.05 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.97
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
4.65 1.18
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.28 1.34
3.65 1.25
Где смотреть матч Вольфсбург 5:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 5:0 Шальке 04

Исход игры
Вольфсбург
90.7% (136)
Ничья
5.3% (8)
Шальке 04
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (68)
Меньше
53.1% (77)
Обе команды забьют
Да
38.62% (56)
Нет
61.38% (89)
Популярный счёт
2:0 Вольфсбург
39.3% (59)
2:1 Вольфсбург
21.3% (32)
3:0 Вольфсбург
10.7% (16)
3:1 Вольфсбург
8.7% (13)
1:0 Вольфсбург
7.3% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
1:2 Шальке 04
1.3% (2)
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