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Унион Берлин
0:1
Перерыв

Стадион:
Кёльн
0'
11' Желтая карточка
Хорн Яннес
32' Желтая карточка
Муса Петар
0:1
45' Пенальти
Дуда Ондрей
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
30
Андрих
Роберт
21
Прёмель
Гриша
6
Рюэрсон
Юлиан
10
Крузе
Макс
18
Эндо
Кейта
24
Муса
Петар
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
3
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
20
Реджбекай
Элвис
13
Мейер
Максимилиан
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
Унион Берлин
3-4-2-1
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Хорн Яннес
12'
 
Кцихос Рафаэль
Хорн Яннес
32'
Муса Петар
 
45'
0:1
Дуда Ондрей

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 7 (4) 0.28
2. Авонийи Тайво 5 0.2
3. Андрих Роберт 4 0.16
4. Фридрих Марвин 4 0.16
5. Бекер Шеральдо 3 0.12
6. Тойхерт Седрик 3 0.12
7. Ингвартсен Маркус 2 0.08
8. Прёмель Гриша 2 0.08
9. Похьянпало Йоэль 2 0.08
10. Кнохе Робин 1 0.04
11. Бюльтер Мариус 1 0.04
12. Эндо Кейта 1 0.04
13. Шлоттербек Нико 1 0.04
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.2
2. Скири Эйе 4 0.16
3. Дуда Ондрей 2 0.08
4. Тилманн Ян 2 0.08
5. Дрекслер Доминик 2 0.08
6. Вольф Мариус 2 0.08
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.08
8. Кцихос Рафаэль 1 0.04
9. Хектор Йонас 1 0.04
10. Эхизибуэ Кингсли 0 0
11. Эзкан Салих 0 0
12. Деннис Эммануэль 0 0
13. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Муса Петар 2 0
13. Луте Андреас 1 0
14. Гогия Акакий 1 0
15. Фридрих Марвин 1 0
16. Тойхерт Седрик 1 0
17. Бюльтер Мариус 1 0
18. Рюэрсон Юлиан 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Кцихос Рафаэль 5 0
3. Хорн Яннес 5 0
4. Эхизибуэ Кингсли 4 0
5. Якобс Исмаил 4 0
6. Скири Эйе 3 0
7. Реджбекай Элвис 3 0
8. Честич Сава-Арангел 3 0
9. Соренсен Фредерик 2 0
10. Вольф Мариус 2 0
11. Хектор Йонас 2 0
12. Мере Хорхе 2 0
13. Эзкан Салих 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 25% (9) 13.89% (5) 8.33% (3) 16.67% (6) 13.89% (5) 22.22% (8)
 Кёльн 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04
Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Кёльн 1:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:2 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига
Унион Берлин 2:0 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:2 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Кёльн 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 25 18 4 3 73 - 34 58
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 25 13 9 3 39 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 25 8 12 5 36 - 26 36
8. Фрайбург 0:0 Заявка 25 9 8 8 37 - 38 35
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер 0:2 Заявка 25 7 9 9 29 - 35 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Кёльн 0:0 Заявка 25 5 8 12 22 - 42 23
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Арминия Заявка 24 5 4 15 18 - 43 19
17. Майнц 0:0 Заявка 25 4 7 14 23 - 44 19
18. Шальке 04 0:1 Заявка 25 1 7 17 16 - 62 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария 2:0 Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 8 4 0 20 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 4 8 1 22 - 13 20
7. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург 0:0 Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12. Вердер 0:2 Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
13. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 20 9
17. Кёльн 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 0:1 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 13 9 1 3 27 - 16 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург 1:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер 0:2 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург 0:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
11. Кёльн 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 21 16
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц 0:0 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 0:1 Заявка 12 0 4 8 8 - 36 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Унион Берлин 77.7% (115)
X 19.6% (29)
Кёльн 2.7% (4)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Кёльн
2.08
3.33
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.13 3.22 3.92
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.20 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.15 4.40
  2.11 3.23 4.19

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.10 3.46 1.30 2.36 1.59 1.80 2.17 1.42 2.86 1.24 3.98 1.13 5.95 1.05 10.00 1.01 15.00
6.75 1.06 5.60 1.11 2.67 1.45 2.01 1.80 1.61 2.46 1.27 3.76 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.80 1.01 10.50
7.50 1.07 5.90 1.13 2.65 1.48 2.01 1.85 1.73 2.18 1.57 2.50 1.72 2.12 1.25 3.90 1.19 4.80 1.05 8.50 1.04 9.20 1.01 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
7.94 1.11 2.78 1.49 2.41 1.62 2.05 1.86 1.74 2.20 1.57 2.53 1.48 2.82 1.21 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.05 1.77 1.42 2.88 1.20 4.64 1.06 8.90
2.48 1.54 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.10 1.05 9.60
1.60 2.35 1.29 3.60 1.07 8.50
2.57 1.56 2.11 1.82 1.62 2.42 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.48 1.69 2.17 1.33 3.32 1.14 5.55
3.20 1.35 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.07 1.71 1.47 2.55 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.16 1.66
2.10 1.73
Букмекер Да Нет
5.45 1.15
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.10 1.21
Где смотреть матч Унион Берлин 0:1 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Кёльн

Исход игры
Унион Берлин
77.7% (115)
Ничья
19.6% (29)
Кёльн
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
37.2% (55)
1:0 Унион Берлин
26.4% (39)
1:1 Ничья
16.9% (25)
2:0 Унион Берлин
10.1% (15)
1:2 Кёльн
2% (3)
3:1 Унион Берлин
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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