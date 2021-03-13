Унион Берлин
2:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Кёльн
11' Желтая карточкаХорн Яннес
32' Желтая карточкаМуса Петар
0:1
45' ПенальтиДуда Ондрей
1:1
48' ПенальтиКрузе Макс
2:1
67' ГолТриммель Кристофер
81' Желтая карточкаЭзкан Салих
85' Желтая карточкаСкири Эйе
87' Желтая карточкаАндрих Роберт
31
Кнохе
Робин
18
Эндо
Кейта
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Вольф МариусЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
21 Эзкан СалихНападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
32'
45'
0:1
48'
1:1
67'
81'
85'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|8 (5)
|0.32
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.2
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.16
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.16
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.12
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.12
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.08
|8.
|Прёмель Гриша
|2
|0.08
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.08
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|11.
|Кнохе Робин
|1
|0.04
|12.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|13.
|Эндо Кейта
|1
|0.04
|14.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.2
|2.
|Скири Эйе
|4
|0.16
|3.
|Дуда Ондрей
|3 (1)
|0.12
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.08
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.08
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.08
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.08
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|9.
|Хектор Йонас
|1
|0.04
|10.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|11.
|Эзкан Салих
|0
|0
|12.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|13.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|3
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Муса Петар
|2
|0
|13.
|Луте Андреас
|1
|0
|14.
|Гогия Акакий
|1
|0
|15.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|16.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|17.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|18.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|3.
|Хорн Яннес
|5
|0
|4.
|Скири Эйе
|4
|0
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|6.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|7.
|Эзкан Салих
|3
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|9.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|10.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|11.
|Вольф Мариус
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Кёльн
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5Арминия 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04
Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кёльн 1:1 Вердер Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|74 - 35
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|43 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|38 - 27
|38
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 39
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 36
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Кёльн
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Майнц
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 44
|21
|17.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 43
|19
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 66
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|7.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Кёльн
Исход игры
Унион Берлин
77.7% (115)
Ничья
19.6% (29)
Кёльн
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
37.2% (55)
1:0 Унион Берлин
26.4% (39)
1:1 Ничья
16.9% (25)
2:0 Унион Берлин
10.1% (15)
1:2 Кёльн
2% (3)
3:1 Унион Берлин
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!