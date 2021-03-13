Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Селхерст Парк
Вест Бромвич
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
27
О'Ши
Дара
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Ханнам РисЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диань МбайеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.31
|2.
|Бентеке Кристиан
|5
|0.17
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.1
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.07
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|10.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|11.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|12.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|13.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|14.
|Миливоевич Лука
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.17
|2.
|Бартли Кайл
|3
|0.1
|3.
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.07
|5.
|Робинсон Каллум
|2
|0.07
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.03
|8.
|Диань Мбайе
|1
|0.03
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Кэхилл Гари
|2
|0
|7.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|8.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|9.
|Айю Джордан
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Ридевальд Жайро
|2
|0
|12.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|13.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|14.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|15.
|Данн Скотт
|1
|0
|16.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|17.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|4.
|Перейра Матеус
|2
|1
|5.
|Бартли Кайл
|3
|0
|6.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|3
|0
|8.
|О'Ши Дара
|3
|0
|9.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|10.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|11.
|Гиббс Киран
|0
|1
|12.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|13.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|14.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|15.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|16.
|Диань Мбайе
|1
|0
|17.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|Вест Бромвич
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =6 -11Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|61 - 21
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 47
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 49
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|29
|3
|10
|16
|20 - 56
|19
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
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|1
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|2.40
|3.20
|3.46
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|Бонус: 5 000 ₽
|2.38
|3.18
|3.44
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вест Бромвич
Исход игры
Кристал Пэлас
70.5% (105)
Ничья
22.8% (34)
Вест Бромвич
6.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.79% (49)
Меньше
66.21% (96)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
33.6% (50)
2:1 Кристал Пэлас
26.2% (39)
1:1 Ничья
18.8% (28)
2:0 Кристал Пэлас
5.4% (8)
0:1 Вест Бромвич
3.4% (5)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Вест Бромвич
2.7% (4)
3:2 Кристал Пэлас
2% (3)
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