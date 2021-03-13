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  3. Англия
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Вест Бромвич
0' 18'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
9
Айю
Джордан
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
27
О'Ши
Дара
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
18
Галлахер
Конор
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
12
Перейра
Матеус
17
Диань
Мбайе
Кристал Пэлас
4-4-2
Вест Бромвич
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.31
2. Бентеке Кристиан 5 0.17
3. Эзе Эберечи 3 0.1
4. Шлупп Джеффри 2 0.07
5. Ридевальд Жайро 2 0.07
6. Таунсенд Андрос 1 0.03
7. Айю Джордан 1 0.03
8. Бачуайи Миши 1 0.03
9. Кэхилл Гари 1 0.03
10. Данн Скотт 1 0.03
11. Куйяте Шейку 1 0.03
12. Матета Жан-Филипп 1 0.03
13. Макартур Джеймс 0 0
14. Миливоевич Лука 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.17
2. Бартли Кайл 3 0.1
3. Галлахер Конор 2 0.07
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.07
5. Робинсон Каллум 2 0.07
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
7. Филлипс Мэтт 1 0.03
8. Диань Мбайе 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Гросицки Камил 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Кэхилл Гари 2 0
7. Гуаита Висенте 2 0
8. Клайн Натаниэль 2 0
9. Айю Джордан 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Ридевальд Жайро 2 0
12. Эзе Эберечи 2 0
13. Томкинс Джеймс 1 0
14. Маккарти Джеймс 1 0
15. Данн Скотт 1 0
16. Ван Анхольт Патрик 1 0
17. Митчелл Тайрик 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ливермор Джейк 2 1
4. Перейра Матеус 2 1
5. Бартли Кайл 3 0
6. Сойерс Ромен 3 0
7. Ферлонг Дарнелл 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Йокушлу Окай 1 0
16. Диань Мбайе 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 21.43% (6) 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4) 17.86% (5)
 Вест Бромвич 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 29 9 8 12 30 - 47 35
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 29 3 10 16 20 - 56 19
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
11. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
15. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич 0:0 Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 20'
    Заха справа навесил на дальнюю штангу. Бентеке делает скидку в центр, где Эзе соперники не позволили нанести удар по воротам.
  • Фол, нарушение
    18'
    Галлахер в центре поля прихватил руками Эзе.
  • 17'
    Разыграли гости штрафной удар. Серия дальних ударов заблокирована соперниками.
  • Фол, нарушение
    16'
    Уорд у углового флага сбил Мэйтленл-Найлса.
  • 15'
    Галлахер слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

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  • 14'
    Заха слева прострелил в центр, Мяч вынесен к линии, где Айю не попал по сфере.
  • Угловой
    13'
    Эзе от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Бартли сыграл на вынос.
  • 12'
    Айю активно сыграл справа и заработал угловой удар.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ван Анхольт с Эзе слева организовали атаку. Заха сместился в центр, где попал под фол Йокушлу. Около тридцати метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Миливоевич у центрального круга нарушил правила.
  • 8'
    Бентеке издали пробил по воротам. Джонстон мяч поймал.
  • Опасный момент
    7'
    Филлипс справа навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Галлахера, который не справился с обработкой мяча.
  • 6'
    "Кристал Пэлас" попробовал применить прессинг в центре поля, но мяч отобрать не смогли.
  • 5'
    Гости активнее проводят стартовые минуты встречи, контролируя мяч на чужой половине поля. Пока всё проходит без ударов в сторону ворот.
  • 4'
    Айю в центральном круге сыграл в отборе, но мяч отскочил к сопернику.
  • 3'
    Филлипс справа навесил точно в руки Гуаите.
  • Первый тайм начался
    2'
    "Кристал Пэлас" играет в сине-красной форме, "Вест Бромвич" - в жёлто-зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Селхерст Парк"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 28 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 145
    Кристал Пэлас 71% (103)
    X 22.1% (32)
    Вест Бромвич 6.9% (10)
    Все прогнозы
    2.22 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.40
    3.22
    3.52
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.40 3.20 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.18 3.44

Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
6.95 1.10 3.44 1.31 2.32 1.61 1.78 2.21 1.42 2.90 1.23 4.22 1.12 6.10 1.04 10.00 1.01 16.00
6.55 1.07 5.45 1.12 2.64 1.46 1.99 1.82 1.59 2.51 1.27 3.76 1.18 4.60 1.05 8.40 1.03 9.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.04 1.78 1.41 2.91 1.19 4.74 1.06 9.00
2.45 1.55 1.61 2.31 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.49 1.68 2.19 1.33 3.32 1.14 5.80
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.64
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Вест Бромвич онлайн

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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вест Бромвич

Исход игры
Кристал Пэлас
70.5% (105)
Ничья
22.8% (34)
Вест Бромвич
6.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.79% (49)
Меньше
66.21% (96)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
33.6% (50)
2:1 Кристал Пэлас
26.2% (39)
1:1 Ничья
18.8% (28)
2:0 Кристал Пэлас
5.4% (8)
0:1 Вест Бромвич
3.4% (5)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Вест Бромвич
2.7% (4)
3:2 Кристал Пэлас
2% (3)
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