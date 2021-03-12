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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
9
Айю
Джордан
44
Ридевальд
Жайро
4
Миливоевич
Лука
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
27
О'Ши
Дара
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
35
Йокушлу
Окай
12
Перейра
Матеус
18
Галлахер
Конор
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
Кристал Пэлас
4-4-2
Вест Бромвич
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.32
2. Бентеке Кристиан 5 0.18
3. Эзе Эберечи 3 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.07
5. Ридевальд Жайро 2 0.07
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Матета Жан-Филипп 1 0.04
13. Макартур Джеймс 0 0
14. Миливоевич Лука 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.18
2. Бартли Кайл 3 0.11
3. Галлахер Конор 2 0.07
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.07
5. Робинсон Каллум 2 0.07
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Диань Мбайе 1 0.04
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
10. Диангана Грэди 1 0.04
11. Гросицки Камил 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Кэхилл Гари 2 0
7. Гуаита Висенте 2 0
8. Клайн Натаниэль 2 0
9. Айю Джордан 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Ридевальд Жайро 2 0
12. Эзе Эберечи 2 0
13. Томкинс Джеймс 1 0
14. Маккарти Джеймс 1 0
15. Данн Скотт 1 0
16. Ван Анхольт Патрик 1 0
17. Митчелл Тайрик 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ливермор Джейк 2 1
4. Перейра Матеус 2 1
5. Бартли Кайл 3 0
6. Сойерс Ромен 3 0
7. Ферлонг Дарнелл 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Йокушлу Окай 1 0
16. Диань Мбайе 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 21.43% (6) 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4) 17.86% (5)
 Вест Бромвич 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас Кубок лиги Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 19 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 102
    Кристал Пэлас 72.5% (74)
    X 21.6% (22)
    Вест Бромвич 5.9% (6)
    Все прогнозы
    2.22 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вест Бромвич
    2.28
    3.26
    3.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.28 3.26 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.24 3.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
    7.20 1.09 3.50 1.30 2.41 1.57 1.83 2.14 1.44 2.81 1.25 3.98 1.14 5.75 1.04 10.00
    6.80 1.06 5.70 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.06 1.76 1.43 2.83 1.20 4.58 1.06 8.70
    2.50 1.53 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.71 2.14 1.35 3.15 1.14 5.55
    3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Бромвич

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    72.5% (74)
    Ничья
    21.6% (22)
    Вест Бромвич
    5.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.37% (37)
    Меньше
    62.63% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (55)
    Нет
    44.44% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Кристал Пэлас
    30.4% (31)
    2:1 Кристал Пэлас
    29.4% (30)
    1:1 Ничья
    18.6% (19)
    2:0 Кристал Пэлас
    6.9% (7)
    0:1 Вест Бромвич
    2.9% (3)
    3:2 Кристал Пэлас
    2% (2)
    0:0 Ничья
    2% (2)
    1:2 Вест Бромвич
    2% (2)
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