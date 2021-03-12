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Лидс
 
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Стадион:
Челси
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
20
Морено
Родриго
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
Лидс
4-1-4-1
Челси
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 13 (1) 0.48
2. Харрисон Джек 6 0.22
3. Рафинья Диас 5 0.19
4. Даллас Стюарт 5 0.19
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.11
6. Кошта Элдер 3 0.11
7. Морено Родриго 3 0.11
8. Алиоски Эгзиян 2 0.07
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.21
2. Жоржиньо II 6 (6) 0.21
3. Вернер Тимо 5 0.18
4. Маунт Мэйсон 5 (1) 0.18
5. Жиру Оливье 4 0.14
6. Зума Курт 4 0.14
7. Чилуэлл Бен 2 0.07
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.07
9. Силва Тьяго 2 0.07
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 6 0
2. Филлипс Кэлвин 6 0
3. Эйлинг Люк 5 0
4. Даллас Стюарт 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Харрисон Джек 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Эрнандес Пабло 1 0
11. Морено Родриго 1 0
12. Бэмфорд Патрик 1 0
13. Льоренте Диего 1 0
14. Робертс Тайлер 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Чилуэлл Бен 3 0
6. Джеймс Рис II 3 0
7. Кристенсен Андреас 1 1
8. Алонсо Маркос 2 0
9. Ковачич Матео 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (7) 7.14% (3) 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 19.05% (8)
 Челси 4.76% (2) 14.29% (6) 16.67% (7) 16.67% (7) 19.05% (8) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс
Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси
Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Челси: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Челси 3:1 Лидс Премьер-лига Лидс 1:5 Челси Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 17 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 112
    Лидс 4.5% (5)
    X 6.3% (7)
    Челси 89.3% (100)
    Все прогнозы
    1.77 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Челси
    4.73
    4.05
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.58 4.00 1.81
    Бонус: 5 000 ₽ 4.55 4.05 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.75 1.75
      4.74 4.06 1.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.02 5.45 1.14 3.46 1.31 2.45 1.55 1.89 2.06 1.52 2.62 1.30 3.50 1.17 5.10 1.09 7.30
    10.50 1.01 9.70 1.02 3.88 1.24 3.10 1.37 2.14 1.79 1.64 2.26 1.39 2.90 1.18 4.60 1.13 4.95 1.02 9.10 1.05 7.60
    13.00 1.01 9.70 1.04 3.95 1.25 3.15 1.38 2.11 1.81 1.88 2.02 1.65 2.39 1.41 2.95 1.17 4.80 1.13 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90 1.01 16.50
    4.47 1.24 2.53 1.57 2.11 1.80 1.89 2.01 1.66 2.35 1.53 2.67 1.43 2.97 1.17 5.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.68 1.48 1.70 2.15 1.33 3.30 1.15 5.55
    3.30 1.33 2.14 1.71 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.15
    2.07 1.75 1.47 2.65 1.15 5.10
    3.35 1.37 2.76 1.50 2.18 1.77 1.71 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.66 1.29 2.15 1.70 1.56 2.38 1.29 3.66
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.81 2.00 1.34 3.26 1.22 4.30
    3.05 1.39 1.80 1.94 1.36 3.00 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.00
    1.76 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.26 1.34
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Лидс - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Челси

    Исход игры
    Лидс
    4.4% (5)
    Ничья
    6.1% (7)
    Челси
    89.5% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.73% (69)
    Меньше
    37.27% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (73)
    Нет
    33.64% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    51.8% (59)
    0:1 Челси
    15.8% (18)
    0:2 Челси
    14.9% (17)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    2:1 Лидс
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Челси
    1.8% (2)
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