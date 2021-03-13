Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Манчестер Сити
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
27
Канселу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
27 Майя ДжошПолузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.18
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.14
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.11
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.07
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.04
|8.
|Лемина Марио
|1
|0.04
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.04
|10.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|11.
|Рид Харрисон
|0
|0
|12.
|Тете Кенни
|0
|0
|13.
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.41
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.31
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.31
|4.
|Фоден Фил
|6
|0.21
|5.
|Жезус Габриэль
|6
|0.21
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.17
|7.
|Стоунс Джон
|3
|0.1
|8.
|Силва Бернарду
|2
|0.07
|9.
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.03
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.03
|14.
|Аке Натан
|1
|0.03
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|16.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|3.
|Рид Бобби
|5
|0
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Митрович Александр
|3
|0
|8.
|Камара Абубакар
|1
|1
|9.
|Кэрни Том
|2
|0
|10.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|11.
|Гектор Майкл
|2
|0
|12.
|Брайан Джо
|2
|0
|13.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|14.
|Лемина Марио
|2
|0
|15.
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|16.
|Тете Кенни
|2
|0
|17.
|Эйна Ола
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|4
|0
|2.
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|3.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|4.
|Аке Натан
|3
|0
|5.
|Силва Бернарду
|3
|0
|6.
|Диаш Рубен
|3
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|8.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|9.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|Манчестер Сити
|15% (9)
|25% (15)
|16.67% (10)
|13.33% (8)
|11.67% (7)
|18.33% (11)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Фулхэм Кубок Carling Манчестер Сити 1:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|61 - 21
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 49
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|10.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|9.30
|5.15
|1.40
|
|Бонус: 5 000 ₽
|9.30
|5.05
|1.39
|
|10.10
|5.13
|1.37
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Сити
Исход игры
Фулхэм
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Манчестер Сити
98.6% (144)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (74)
Меньше
48.25% (69)
Обе команды забьют
Да
43.36% (62)
Нет
56.64% (81)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
44.5% (65)
1:3 Манчестер Сити
23.3% (34)
1:2 Манчестер Сити
15.8% (23)
0:3 Манчестер Сити
6.8% (10)
0:1 Манчестер Сити
2.7% (4)
1:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
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