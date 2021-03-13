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Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
34
Эйна
Ола
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
15
Лофтус-Чик
Рубен
17
Кавалейру
Иван
19
Лукмен
Адемола
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
22
Менди
Бенжамен
21
Торрес
Ферран
10
Агуэро
Серхио
9
Жезус
Габриэль
Фулхэм
4-3-1-2
Манчестер Сити
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.18
2. Лукмен Адемола 4 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.11
4. Митрович Александр 2 (1) 0.07
5. Эйна Ола 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лемина Марио 1 0.04
9. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
10. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
11. Рид Харрисон 0 0
12. Тете Кенни 0 0
13. Андерсен Йоаким 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.41
2. Стерлинг Рахим 9 0.31
3. Марез Рияд 9 0.31
4. Фоден Фил 6 0.21
5. Жезус Габриэль 6 0.21
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.17
7. Стоунс Джон 3 0.1
8. Силва Бернарду 2 0.07
9. Торрес Ферран 2 0.07
10. Канселу Жоау 1 0.03
11. Уокер Кайл 1 0.03
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.03
13. Менди Бенжамен 1 0.03
14. Аке Натан 1 0.03
15. Диаш Рубен 1 0.03
16. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Камара Абубакар 1 1
9. Кэрни Том 2 0
10. Ле Маршан Максим 2 0
11. Гектор Майкл 2 0
12. Брайан Джо 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лемина Марио 2 0
15. Лофтус-Чик Рубен 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Фернандиньо Фернандо 3 0
3. Родри Эрнандес 3 0
4. Аке Натан 3 0
5. Силва Бернарду 3 0
6. Диаш Рубен 3 0
7. Стерлинг Рахим 2 0
8. Менди Бенжамен 2 0
9. Эдерсон Мораес 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3)
 Манчестер Сити 15% (9) 25% (15) 16.67% (10) 13.33% (8) 11.67% (7) 18.33% (11)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Кубок лиги
Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Фулхэм Кубок Carling Манчестер Сити 1:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
8. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
9. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
10. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Фулхэм 0.7% (1)
    X 0.7% (1)
    Манчестер Сити 98.6% (142)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.50
    4.76
    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      9.30 5.15 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 9.30 5.05 1.39
      10.10 5.13 1.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75
    13.00 1.02 5.25 1.16 3.32 1.33 2.30 1.62 1.83 2.12 1.49 2.62 1.28 3.66 1.14 5.70 1.08 6.30 1.06 7.50 1.01 11.50
    10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.08 1.87 1.56 2.43 1.36 2.90 1.15 4.85 1.12 5.45 1.02 9.60 1.02 9.40
    3.93 1.28 3.06 1.42 2.39 1.64 2.05 1.86 1.83 2.08 1.61 2.46 1.50 2.75 1.40 3.11 1.16 5.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.66 2.22 1.32 3.38 1.13 6.00
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.17 5.10 1.11 6.60
    3.29 1.38 2.71 1.51 2.12 1.81 1.68 2.31 1.48 2.81 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.44 1.31 2.06 1.76 1.53 2.50 1.25 3.94
    4.25 1.22 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.66
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Где смотреть матч Фулхэм - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Фулхэм
    0.7% (1)
    Ничья
    0.7% (1)
    Манчестер Сити
    98.6% (144)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (74)
    Меньше
    48.25% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (62)
    Нет
    56.64% (81)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    44.5% (65)
    1:3 Манчестер Сити
    23.3% (34)
    1:2 Манчестер Сити
    15.8% (23)
    0:3 Манчестер Сити
    6.8% (10)
    0:1 Манчестер Сити
    2.7% (4)
    1:4 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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