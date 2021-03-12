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Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
34
Эйна
Ола
14
Рид
Бобби
18
Лемина
Марио
21
Рид
Харрисон
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
27
Майя
Джош
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
Фулхэм
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.18
2. Лукмен Адемола 4 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.11
4. Митрович Александр 2 (1) 0.07
5. Эйна Ола 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лемина Марио 1 0.04
9. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
10. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
11. Рид Харрисон 0 0
12. Тете Кенни 0 0
13. Андерсен Йоаким 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.41
2. Стерлинг Рахим 9 0.31
3. Марез Рияд 9 0.31
4. Фоден Фил 6 0.21
5. Жезус Габриэль 6 0.21
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.17
7. Стоунс Джон 3 0.1
8. Силва Бернарду 2 0.07
9. Торрес Ферран 2 0.07
10. Канселу Жоау 1 0.03
11. Уокер Кайл 1 0.03
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.03
13. Менди Бенжамен 1 0.03
14. Аке Натан 1 0.03
15. Диаш Рубен 1 0.03
16. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Камара Абубакар 1 1
9. Кэрни Том 2 0
10. Ле Маршан Максим 2 0
11. Гектор Майкл 2 0
12. Брайан Джо 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лемина Марио 2 0
15. Лофтус-Чик Рубен 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Фернандиньо Фернандо 3 0
3. Родри Эрнандес 3 0
4. Аке Натан 3 0
5. Силва Бернарду 3 0
6. Диаш Рубен 3 0
7. Стерлинг Рахим 2 0
8. Менди Бенжамен 2 0
9. Эдерсон Мораес 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3)
 Манчестер Сити 15% (9) 25% (15) 16.67% (10) 13.33% (8) 11.67% (7) 18.33% (11)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Кубок лиги
Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Фулхэм 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Фулхэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Фулхэм Кубок Carling Манчестер Сити 1:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 1 день 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 101
    Фулхэм 1% (1)
    X 2% (2)
    Манчестер Сити 97% (98)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.60
    5.25
    1.38
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      9.60 5.25 1.38
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.25 1.37
      10.38 5.14 1.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75
    3.42 1.28 2.37 1.53 1.92 2.02 1.47 2.53 1.27 3.42 1.15 4.90 1.08 6.55 1.06 7.50 1.01 11.50
    9.50 1.02 3.74 1.22 3.04 1.34 2.05 1.74 1.63 2.28 1.44 3.02 1.19 4.65 1.14 5.30 1.03 9.20 1.02 9.60
    4.06 1.27 3.13 1.41 2.43 1.62 2.06 1.83 1.85 2.06 1.62 2.42 1.50 2.74 1.42 3.04 1.17 5.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.71 2.14 1.34 3.24 1.14 5.60
    3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
    3.33 1.37 2.74 1.50 2.15 1.79 1.69 2.28 1.50 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.14 1.71 1.57 2.40 1.28 3.68
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.25 1.16
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    Где смотреть матч Фулхэм - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Фулхэм
    1% (1)
    Ничья
    2% (2)
    Манчестер Сити
    97.1% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (55)
    Меньше
    44.44% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (48)
    Нет
    51.52% (51)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    40.2% (41)
    1:3 Манчестер Сити
    24.5% (25)
    1:2 Манчестер Сити
    18.6% (19)
    0:3 Манчестер Сити
    6.9% (7)
    0:1 Манчестер Сити
    2% (2)
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