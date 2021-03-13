Минай
0:1
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Ингулец
7' Желтая карточкаШиндер Антон
12' Желтая карточкаКовтун Алексей
13' Желтая карточкаКучеренко Александр
19' Желтая карточкаКарась Даниил
25' Вторая желтая карточкаКарась Даниил
0:1
27' ПенальтиБартулович Младен
86' Желтая карточкаЧайковский Игорь
90' Желтая карточкаЩедрый Артём
90' Желтая карточкаКныш Данило
22
Маембе
Шемми
17
Кныш
Данило
19
Шиндер
Антон
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
45
Щедрый
Артём
35
Шишка
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Маембе ШеммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Попович ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
73 Малыш АртемВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
7'
12'
19'
25'
27'
86'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|8 (5)
|0.47
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.18
|3.
|Пиняшко Василий
|1
|0.06
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|6 (5)
|0.35
|2.
|Ситчинава Ника
|4 (1)
|0.24
|3.
|Балан Денис
|2
|0.12
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.12
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.06
|6.
|Козак Александр
|1
|0.06
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|8.
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|7
|0
|2.
|Нуриев Анатолий
|3
|1
|3.
|Лопырёнок Максим
|4
|0
|4.
|Матич Мислав
|4
|0
|5.
|Попович Андрей
|3
|0
|6.
|Меличенко Кирилл
|3
|0
|7.
|Пиняшко Василий
|1
|1
|8.
|Малепе Репо
|1
|1
|9.
|Карась Даниил
|1
|1
|10.
|Павлиш Дмитрий
|1
|1
|11.
|Ткачук Андрей
|2
|0
|12.
|Голодюк Олег
|2
|0
|13.
|Ковтун Алексей
|2
|0
|14.
|Снижко Александр
|2
|0
|15.
|Маембе Шемми
|2
|0
|16.
|Ахмедзаде Рустам
|2
|0
|17.
|Милевский Артём
|1
|0
|18.
|Кожанов Денис
|1
|0
|19.
|Кныш Данило
|1
|0
|20.
|Сакив Тарас
|1
|0
|21.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|22.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|23.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кучеренко Александр
|6
|1
|2.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|3.
|Козак Александр
|5
|1
|4.
|Балан Денис
|5
|0
|5.
|Квасный Николай
|5
|0
|6.
|Коваленко Илья
|4
|0
|7.
|Ситчинава Ника
|4
|0
|8.
|Бартулович Младен
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Плохотнюк Михаил
|1
|1
|11.
|Щедрый Артём
|2
|0
|12.
|Синегуб Олег
|2
|0
|13.
|Янаков Денис
|2
|0
|14.
|Крынский Владимир
|2
|0
|15.
|Запорожец Евгений
|2
|0
|16.
|Павлов Виталий
|0
|1
|17.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|18.
|Чайковский Игорь
|1
|0
|19.
|Мкомола Йохана
|1
|0
|20.
|Малыш Артем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|Ингулец
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов
Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай
Ингулец Последние 20 матчей: +2 =13 -5Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец
Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень
Последние игры между собой
Минай: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|4.
|Десна
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|27 - 14
|30
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 18
|23
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 30
|16
|11.
|Ингулец
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|16 - 24
|16
|12.
|Минай
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 33
|13
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 31
|13
|14.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 6
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|9 - 10
|10
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Десна
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 0:1 Ингулец
Исход игры
Минай
47.7% (71)
Ничья
47% (70)
Ингулец
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
15.17% (22)
Меньше
84.83% (123)
Обе команды забьют
Да
55.17% (80)
Нет
44.83% (65)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (58)
1:0 Минай
32.9% (49)
2:1 Минай
11.4% (17)
0:0 Ничья
6% (9)
0:1 Ингулец
2.7% (4)
2:0 Минай
2% (3)
1:2 Ингулец
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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