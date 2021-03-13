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Эвертон
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
12
Динь
Люка
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
Эвертон
3-5-2
Бёрнли
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.48
2. Ришарлисон 6 (1) 0.22
3. Родригес Хамес 5 0.19
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.15
5. Кин Майкл 3 0.11
6. Дукуре Абдулай 2 0.07
7. Мина Йерри 2 0.07
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 5 0.18
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.11
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.07
4. Ми Бен 2 0.07
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Выдра Матей 1 0.04
10. Лоутон Мэттью 1 0.04
11. Данн Джимми 1 0.04
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Холгейт Мэйсон 6 0
3. Ришарлисон 3 1
4. Аллан Маркес 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Гомеш Андре 3 0
9. Калверт-Льюин Доминик 3 0
10. Динь Люка 1 1
11. Бернард Дуарте 2 0
12. Дэйвис Том 2 0
13. Сигурдссон Гильфи 1 0
14. Тосун Дженк 1 0
15. Ольсен Робин 1 0
16. Пикфорд Джордан 1 0
17. Мина Йерри 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Лоутон Мэттью 3 0
5. Тарковски Джеймс 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Тэйлор Чарли 1 0
15. Браунхилл Джош 1 0
16. Мумбонго Джоэль 1 0
17. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 15.79% (6) 18.42% (7) 23.68% (9) 13.16% (5) 13.16% (5) 15.79% (6)
 Бёрнли 31.58% (6) 0 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич
Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Бёрнли 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич 0:1 Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
8. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
9. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
10. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
15. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич 0:1 Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич 0:1 Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2021, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Эвертон 97.2% (140)
    X 2.8% (4)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Бёрнли
    2.07
    3.36
    4.34
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.05 3.36 4.34
    Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.40 4.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.30 4.00
      2.11 3.30 4.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.08 3.66 1.28 2.43 1.56 1.86 2.10 1.45 2.74 1.25 3.98 1.14 5.65 1.05 10.00
    7.70 1.04 6.60 1.08 2.86 1.40 2.22 1.66 1.69 2.30 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90 1.00 11.25
    8.10 1.06 6.40 1.12 2.80 1.44 2.12 1.77 1.81 2.07 1.62 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    2.97 1.43 2.58 1.55 2.17 1.76 1.83 2.10 1.62 2.42 1.47 2.88 1.23 4.57 1.10 8.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.14 1.71 1.45 2.77 1.21 4.40 1.07 8.50
    2.65 1.48 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.40 1.07 8.80
    1.68 2.18 1.33 3.35 1.08 7.70
    2.69 1.52 2.21 1.75 1.70 2.27 1.45 2.92 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.72 2.12 1.35 3.20 1.15 5.55
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.56 2.43 1.20 4.55 1.13 5.90
    2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.13 1.68
    2.06 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.35 1.16
    5.10 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Эвертон - Бёрнли

    Исход игры
    Эвертон
    97.2% (140)
    Ничья
    2.8% (4)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.97% (50)
    Меньше
    64.03% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    38.13% (53)
    Нет
    61.87% (86)
    Популярный счёт
    1:0 Эвертон
    30.6% (44)
    2:0 Эвертон
    28.5% (41)
    2:1 Эвертон
    28.5% (41)
    3:1 Эвертон
    4.9% (7)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
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