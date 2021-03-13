Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Бёрнли
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
12
Динь
Люка
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Тайрер ХарриВратарь
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нэрти РичардЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.48
|2.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.22
|3.
|Родригес Хамес
|5
|0.19
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|4 (2)
|0.15
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.11
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.07
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.04
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|5
|0.18
|2.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.11
|3.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.07
|4.
|Ми Бен
|2
|0.07
|5.
|Макнил Дуайт
|1
|0.04
|6.
|Родригес Джей
|1
|0.04
|7.
|Вествуд Эшли
|1
|0.04
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.04
|9.
|Выдра Матей
|1
|0.04
|10.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|11.
|Данн Джимми
|1
|0.04
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Холгейт Мэйсон
|6
|0
|3.
|Ришарлисон
|3
|1
|4.
|Аллан Маркес
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|3
|0
|9.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|10.
|Динь Люка
|1
|1
|11.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|12.
|Дэйвис Том
|2
|0
|13.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|14.
|Тосун Дженк
|1
|0
|15.
|Ольсен Робин
|1
|0
|16.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|17.
|Мина Йерри
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|5
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|5.
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|6.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|8.
|Лонг Кевин
|2
|0
|9.
|Ми Бен
|2
|0
|10.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|15.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|16.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|17.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|Бёрнли
|31.58% (6)
|0
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич
Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|61 - 21
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 49
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|0:1 Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|10.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|0:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|0:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Бёрнли
Исход игры
Эвертон
97.2% (140)
Ничья
2.8% (4)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
38.13% (53)
Нет
61.87% (86)
Популярный счёт
1:0 Эвертон
30.6% (44)
2:0 Эвертон
28.5% (41)
2:1 Эвертон
28.5% (41)
3:1 Эвертон
4.9% (7)
1:1 Ничья
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!