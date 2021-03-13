Академика Клинчени
Позже
Стадион: Stadionul Clinceni
Волунтари
25
Кордя
Андрей
28
Балаур
Ионуц
66
Дроппа
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Haruna Garba
-
Главный тренер: Bogdan Andone
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чунчуков Цветелин
|4
|0.15
|2.
|Чеботару Евгений
|3 (1)
|0.12
|3.
|Русеску Раул
|2
|0.08
|4.
|Патрике Разван
|2
|0.08
|5.
|Каскини Баутиста
|2
|0.08
|6.
|Андроник Разван
|2
|0.08
|7.
|Пашов Георгий
|1
|0.04
|8.
|Ютрич Младен
|1
|0.04
|9.
|Маркович Йован
|1
|0.04
|10.
|Билали Амир
|1
|0.04
|11.
|Чандаров Асен
|1
|0.04
|12.
|Сербан Марьян
|1
|0.04
|13.
|Тэнасе Кристиан
|0
|0
|14.
|Кордя Андрей
|0
|0
|15.
|Бойчук Александр
|0
|0
|16.
|Добреску Михай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бетанкор Хефте
|5 (1)
|0.19
|2.
|Георге Ион
|4 (2)
|0.15
|3.
|Попа Адриан
|4
|0.15
|4.
|Иванов Антоний
|3
|0.12
|5.
|Майлат Себастьян
|3
|0.12
|6.
|Аким Космин
|3 (1)
|0.12
|7.
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.08
|8.
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|9.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0.04
|10.
|Ангелов Виктор
|1
|0.04
|11.
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|13.
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|14.
|Стойка Александру
|1
|0.04
|15.
|Влад Александру
|0
|0
|16.
|Де Оливейра Перейра Эрик
|0
|0
|17.
|Илие Александру
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрике Разван
|8
|0
|2.
|Пашов Георгий
|7
|0
|3.
|Гардош Флорин
|5
|0
|4.
|Ютрич Младен
|5
|0
|5.
|Кордя Андрей
|5
|0
|6.
|Добреску Михай
|5
|0
|7.
|Чунчуков Цветелин
|3
|1
|8.
|Пырвулеску Пауль
|4
|0
|9.
|Каскини Баутиста
|4
|0
|10.
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|11.
|Чеботару Евгений
|3
|0
|12.
|Мулин Тибо
|3
|0
|13.
|Аким Флорин
|3
|0
|14.
|Думитриу Лучан
|3
|0
|15.
|Андроник Разван
|3
|0
|16.
|Вылчану Октавиан
|3
|0
|17.
|Вентура Денис
|2
|0
|18.
|Бойчук Александр
|2
|0
|19.
|Петреску Петришор
|2
|0
|20.
|Попа Адриан
|1
|0
|21.
|Маркович Йован
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Лукас Пабло
|5
|0
|2.
|Георге Ион
|5
|0
|3.
|Влад Александру
|4
|0
|4.
|Рикардинью XI
|4
|0
|5.
|Балаур Ионуц
|2
|1
|6.
|Ангелов Виктор
|2
|1
|7.
|Армаш Игорь
|3
|0
|8.
|Сатли Мурад
|3
|0
|9.
|Рымничану Виктор
|3
|0
|10.
|Костин Кристиан
|3
|0
|11.
|Борцоняну Клаудиу
|3
|0
|12.
|Иванов Антоний
|1
|1
|13.
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|14.
|Майлат Себастьян
|2
|0
|15.
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|16.
|Лопеш Марселу
|2
|0
|17.
|Стойка Александру
|2
|0
|18.
|Андерсон Джон
|2
|0
|19.
|Коцич Милан
|1
|0
|20.
|Тавареш Элдер
|1
|0
|21.
|Пешич Иван
|1
|0
|22.
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|23.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|24.
|Martin Remacle
|1
|0
|25.
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|26.
|Аким Космин
|1
|0
|27.
|Илие Александру
|1
|0
|28.
|Войнеску Аделин
|1
|0
|29.
|Доробанту Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Академика Клинчени
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|Волунтари
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
Предыдущие игры
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +7 =9 -4Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова
ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Сепси Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
Волунтари Последние 20 матчей: +3 =6 -11Волунтари 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:2 Волунтари Волунтари 0:1 Арджеш ЧФР Клуж 0:0 Волунтари
Вииторул Констанца 0:1 Волунтари Волунтари 1:3 Астра Сепси 2:2 Волунтари Волунтари 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Академика Клинчени: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|52 - 21
|57
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|37 - 12
|57
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|31 - 14
|53
|4.
|Сепси
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|39 - 26
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 32
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|24 - 22
|37
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|22 - 22
|35
|8.
|Арджеш
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|26 - 34
|33
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|24 - 33
|33
|10.
|Астра
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|36 - 38
|32
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|30 - 40
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|24 - 34
|27
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|33 - 33
|26
|14.
|Волунтари
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|29 - 38
|25
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|13 - 8
|24
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 7
|23
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|20 - 20
|15
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|20 - 5
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|7.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|10.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|12.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Академика Клинчени» – «Волунтари» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Академика Клинчени» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волунтари» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Академика Клинчени» – «Волунтари», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров