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Академика Клинчени
 
Позже

Стадион:
Волунтари
1
Вылчану
Октавиан
6
Пашов
Георгий
4
Билали
Амир
5
Гардош
Флорин
22
Пырвулеску
Пауль
25
Кордя
Андрей
7
Мулин
Тибо
24
Каскини
Баутиста
10
Тэнасе
Кристиан
28
Андроник
Разван
23
Чунчуков
Цветелин
12
Рымничану
Виктор
28
Балаур
Ионуц
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
8
Георге
Ион
66
Дроппа
Лукаш
18
Тавареш
Элдер
6
Бричаг
Марьюс
9
Бетанкор
Хефте
7
Пешич
Иван
Академика Клинчени
Волунтари

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чунчуков Цветелин 4 0.15
2. Чеботару Евгений 3 (1) 0.12
3. Русеску Раул 2 0.08
4. Патрике Разван 2 0.08
5. Каскини Баутиста 2 0.08
6. Андроник Разван 2 0.08
7. Пашов Георгий 1 0.04
8. Ютрич Младен 1 0.04
9. Маркович Йован 1 0.04
10. Билали Амир 1 0.04
11. Чандаров Асен 1 0.04
12. Сербан Марьян 1 0.04
13. Тэнасе Кристиан 0 0
14. Кордя Андрей 0 0
15. Бойчук Александр 0 0
16. Добреску Михай 0 0
Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бетанкор Хефте 5 (1) 0.19
2. Георге Ион 4 (2) 0.15
3. Попа Адриан 4 0.15
4. Иванов Антоний 3 0.12
5. Майлат Себастьян 3 0.12
6. Аким Космин 3 (1) 0.12
7. Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.08
8. Рикардинью XI 1 0.04
9. Грэдинару Рэзван 1 0.04
10. Ангелов Виктор 1 0.04
11. Костин Кристиан 1 0.04
12. Армаш Игорь 1 0.04
13. Лопеш Марселу 1 0.04
14. Стойка Александру 1 0.04
15. Влад Александру 0 0
16. Де Оливейра Перейра Эрик 0 0
17. Илие Александру 0 0

Карточки

Академика Клинчени
# Игрок      
1. Патрике Разван 8 0
2. Пашов Георгий 7 0
3. Гардош Флорин 5 0
4. Ютрич Младен 5 0
5. Кордя Андрей 5 0
6. Добреску Михай 5 0
7. Чунчуков Цветелин 3 1
8. Пырвулеску Пауль 4 0
9. Каскини Баутиста 4 0
10. Тэнасе Кристиан 3 0
11. Чеботару Евгений 3 0
12. Мулин Тибо 3 0
13. Аким Флорин 3 0
14. Думитриу Лучан 3 0
15. Андроник Разван 3 0
16. Вылчану Октавиан 3 0
17. Вентура Денис 2 0
18. Бойчук Александр 2 0
19. Петреску Петришор 2 0
20. Попа Адриан 1 0
21. Маркович Йован 1 0
Волунтари
# Игрок      
1. Де Лукас Пабло 5 0
2. Георге Ион 5 0
3. Влад Александру 4 0
4. Рикардинью XI 4 0
5. Балаур Ионуц 2 1
6. Ангелов Виктор 2 1
7. Армаш Игорь 3 0
8. Сатли Мурад 3 0
9. Рымничану Виктор 3 0
10. Костин Кристиан 3 0
11. Борцоняну Клаудиу 3 0
12. Иванов Антоний 1 1
13. Дроппа Лукаш 2 0
14. Майлат Себастьян 2 0
15. Кэпэцынэ Михай 2 0
16. Лопеш Марселу 2 0
17. Стойка Александру 2 0
18. Андерсон Джон 2 0
19. Коцич Милан 1 0
20. Тавареш Элдер 1 0
21. Пешич Иван 1 0
22. Бричаг Марьюс 1 0
23. Грэдинару Рэзван 1 0
24. Martin Remacle 1 0
25. Бетанкор Хефте 1 0
26. Аким Космин 1 0
27. Илие Александру 1 0
28. Войнеску Аделин 1 0
29. Доробанту Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Академика Клинчени 16.67% (4) 4.17% (1) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 29.17% (7)
 Волунтари 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 24.14% (7) 24.14% (7) 6.9% (2)

Предыдущие игры

Академика Клинчени Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова
ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Сепси Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
Волунтари Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Волунтари 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:2 Волунтари Волунтари 0:1 Арджеш ЧФР Клуж 0:0 Волунтари
Вииторул Констанца 0:1 Волунтари Волунтари 1:3 Астра Сепси 2:2 Волунтари Волунтари 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Академика Клинчени: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Волунтари 3:3 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 2:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 3:0 Академика Клинчени Лига 1 Академика Клинчени 1:2 Волунтари Первая лига
Волунтари 1:2 Академика Клинчени Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 26 18 3 5 52 - 21 57
2. ЧФР Клуж Заявка 26 17 6 3 37 - 12 57
3. Университатя Крайова Заявка 27 15 8 4 31 - 14 53
4. Сепси Заявка 26 9 13 4 39 - 26 40
5. Ботошани Заявка 26 10 7 9 35 - 32 37
6. Академика Клинчени Заявка 26 8 13 5 24 - 22 37
7. Киндия Тырговиште Заявка 26 9 8 9 22 - 22 35
8. Арджеш Заявка 26 8 9 9 26 - 34 33
9. УТА Арад Заявка 26 8 9 9 24 - 33 33
10. Астра Заявка 26 8 8 10 36 - 38 32
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 27 8 4 15 30 - 40 28
12. Динамо Бухарест Заявка 26 7 6 13 24 - 34 27
13. Вииторул Констанца Заявка 24 5 11 8 33 - 33 26
14. Волунтари Заявка 26 6 7 13 29 - 38 25
15. Германнштадт Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Политехника Яссы Заявка 24 4 4 16 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 13 11 1 1 32 - 7 34
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 3 3 13 - 8 24
3. ЧФР Клуж Заявка 13 6 5 2 17 - 7 23
4. Академика Клинчени Заявка 13 5 5 3 11 - 10 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Арджеш Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 5 2 7 15 - 19 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
10. Киндия Тырговиште Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
11. Вииторул Констанца Заявка 12 3 6 3 20 - 20 15
12. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Германнштадт Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
14. Волунтари Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 13 11 1 1 20 - 5 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 5 1 18 - 6 29
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 20 - 14 23
5. Сепси Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Киндия Тырговиште Заявка 13 5 4 4 8 - 5 19
7. Ботошани Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8. Академика Клинчени Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 19 - 21 16
10. Арджеш Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
11. Динамо Бухарест Заявка 13 4 2 7 12 - 18 14
12. Волунтари Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
13. Вииторул Констанца Заявка 12 2 5 5 13 - 13 11
14. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 3 2 8 15 - 21 11
15. Германнштадт Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
16. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 12 - 30 8
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Академика Клинчени
Ничья
Волунтари
2.20
3.00
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.16 2.96 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 2.97 3.92
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.00 3.95

Самый высокий коэффициент на матч «Академика Клинчени» – «Волунтари» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Академика Клинчени» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волунтари» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Академика Клинчени» – «Волунтари», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
5.35 1.12 3.08 1.32 2.15 1.65 1.59 2.20 1.32 3.07 1.16 4.52 1.08 6.20 1.05 10.00 1.01 14.50
6.60 1.07 4.80 1.15 2.45 1.51 1.86 1.92 1.52 2.66 1.22 4.20 1.15 4.90 1.03 9.10 1.02 9.60
7.10 1.08 5.00 1.14 2.46 1.52 2.15 1.70 1.83 1.97 1.73 2.11 1.49 2.50 1.21 4.30 1.16 4.90 1.04 9.60 1.03 10.50 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.92 1.86 1.37 3.04 1.17 4.98
2.29 1.61 1.53 2.46 1.28 3.60
1.52 2.55 1.25 3.75 1.05 8.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.47 1.53 1.61 2.28 1.30 3.44
2.95 1.39 1.98 1.81 1.44 2.73
1.97 1.78 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.61
2.14 1.67
Букмекер Да Нет
5.85 1.12
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
4.30 1.20
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