УТА Арад
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Arena Francisc Neuman
ФКСБ
21
Эрико
18
Илие
Флорин
98
Исак
Дамьян
86
Русу
Денис
88
Хора
Иоан
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Русу ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рошу НелуцПолузащитник
-
11 Петре АдрианНападающий
-
19 Рус ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрико
|4
|0.15
|2.
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.15
|3.
|Морар Влад
|3
|0.11
|4.
|Рус Чиприан
|2
|0.07
|5.
|Роджер VII
|2
|0.07
|6.
|Бухэчяну Валентин
|2
|0.07
|7.
|Русу Денис
|2
|0.07
|8.
|Антал Ливиу
|2
|0.07
|9.
|Урсу Октавиан
|1
|0.04
|10.
|Албу Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Бустеа Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Воробьев Модест
|0
|0
|13.
|Румбуллаку Симон
|0
|0
|14.
|Исак Дамьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|17 (5)
|0.63
|2.
|Ман Деннис
|14 (1)
|0.52
|3.
|Олару Дариус
|5
|0.19
|4.
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.15
|5.
|Кристя Юлиан
|4
|0.15
|6.
|Буш Сержиу
|2 (1)
|0.07
|7.
|Коман Флоринел
|1
|0.04
|8.
|Попеску Октавиан
|1
|0.04
|9.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.04
|10.
|Истрате Андрей
|1
|0.04
|11.
|Попеску Овидиу
|0
|0
|12.
|Симон Габриэл
|0
|0
|13.
|Радунович Ристо
|0
|0
|14.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|15.
|Панцыру Ионуц
|0
|0
|16.
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенга Александру
|4
|2
|2.
|Эрико
|7
|0
|3.
|Хора Иоан
|6
|0
|4.
|Рошу Нелуц
|4
|1
|5.
|Рус Чиприан
|5
|0
|6.
|Исак Дамьян
|5
|0
|7.
|Бустеа Кристиан
|3
|1
|8.
|Мелинте Кристиан
|4
|0
|9.
|Морар Влад
|4
|0
|10.
|Воробьев Модест
|4
|0
|11.
|Румбуллаку Симон
|4
|0
|12.
|Бухэчяну Валентин
|4
|0
|13.
|Илие Флорин
|3
|0
|14.
|Антал Ливиу
|2
|0
|15.
|Шляков Евгений
|2
|0
|16.
|Албу Кристиан
|2
|0
|17.
|Микулеску Давид
|2
|0
|18.
|Русу Денис
|1
|0
|19.
|Ионице Александру
|1
|0
|20.
|Урсу Октавиан
|1
|0
|21.
|Якоб Флорин
|1
|0
|22.
|Томозей Мариус
|1
|0
|23.
|Роджер VII
|1
|0
|24.
|Тескан Драгош
|1
|0
|25.
|Ороиан Александру
|1
|0
|26.
|Войня Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|5
|0
|2.
|Шут Адриан
|5
|0
|3.
|Олару Дариус
|3
|1
|4.
|Тэнасе Флорин
|4
|0
|5.
|Коман Флоринел
|4
|0
|6.
|Панцыру Ионуц
|4
|0
|7.
|Крецу Валентин
|3
|0
|8.
|Попеску Овидиу
|3
|0
|9.
|Влад Даниэл
|3
|0
|10.
|Попеску Октавиан
|2
|0
|11.
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|12.
|Бузьюк Александру
|2
|0
|13.
|Кристя Юлиан
|2
|0
|14.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|15.
|Ман Деннис
|2
|0
|16.
|Перяну Овидиу
|2
|0
|17.
|Вукушич Анте
|1
|0
|18.
|Буш Сержиу
|1
|0
|19.
|Эначе Габриэль
|1
|0
|20.
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|УТА Арад
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
|ФКСБ
|16% (8)
|14% (7)
|14% (7)
|14% (7)
|12% (6)
|30% (15)
Предыдущие игры
УТА Арад Последние 20 матчей: +7 =5 -8УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад УТА Арад 0:0 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад
УТА Арад 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 0:3 УТА Арад УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:2 УТА Арад УТА Арад 1:2 Арджеш Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ
ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
Последние игры между собой
УТА Арад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:0 Заявка
|27
|18
|4
|5
|52 - 21
|58
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|37 - 12
|57
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|31 - 14
|53
|4.
|Сепси
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|39 - 26
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 32
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|24 - 23
|37
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|22 - 22
|35
|8.
|УТА Арад
|0:0 Заявка
|27
|8
|10
|9
|24 - 33
|34
|9.
|Арджеш
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|26 - 34
|33
|10.
|Астра
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|36 - 38
|32
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|30 - 40
|28
|12.
|Волунтари
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|30 - 38
|28
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|33 - 33
|27
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|24 - 34
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|24 - 37
|23
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|13 - 8
|24
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 7
|23
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 11
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|20 - 20
|15
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|УТА Арад
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|7 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|20 - 5
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|УТА Арад
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|7.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|10.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|11.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 13
|12
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
Победитель
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