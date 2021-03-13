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УТА Арад
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
ФКСБ
0' 21'
33
Балауру
Драгош
77
Петелеу
Андрей
21
Эрико
18
Илие
Флорин
55
Шляков
Евгений
8
Антал
Ливиу
98
Исак
Дамьян
5
Воробьев
Модест
86
Русу
Денис
9
Роджер
VII
88
Хора
Иоан
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
20
Вынэ
Йонуц
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
УТА Арад
ФКСБ

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрико 4 0.15
2. Хора Иоан 4 (1) 0.15
3. Морар Влад 3 0.11
4. Рус Чиприан 2 0.07
5. Роджер VII 2 0.07
6. Бухэчяну Валентин 2 0.07
7. Русу Денис 2 0.07
8. Антал Ливиу 2 0.07
9. Урсу Октавиан 1 0.04
10. Албу Кристиан 1 0.04
11. Бустеа Кристиан 1 0.04
12. Воробьев Модест 0 0
13. Румбуллаку Симон 0 0
14. Исак Дамьян 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 17 (5) 0.63
2. Ман Деннис 14 (1) 0.52
3. Олару Дариус 5 0.19
4. Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.15
5. Кристя Юлиан 4 0.15
6. Буш Сержиу 2 (1) 0.07
7. Коман Флоринел 1 0.04
8. Попеску Октавиан 1 0.04
9. Вынэ Йонуц 1 0.04
10. Истрате Андрей 1 0.04
11. Попеску Овидиу 0 0
12. Симон Габриэл 0 0
13. Радунович Ристо 0 0
14. Бузьюк Александру 0 0
15. Панцыру Ионуц 0 0
16. Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

УТА Арад
# Игрок      
1. Бенга Александру 4 2
2. Эрико 7 0
3. Хора Иоан 6 0
4. Рошу Нелуц 4 1
5. Рус Чиприан 5 0
6. Исак Дамьян 5 0
7. Бустеа Кристиан 3 1
8. Мелинте Кристиан 4 0
9. Морар Влад 4 0
10. Воробьев Модест 4 0
11. Румбуллаку Симон 4 0
12. Бухэчяну Валентин 4 0
13. Илие Флорин 3 0
14. Антал Ливиу 2 0
15. Шляков Евгений 2 0
16. Албу Кристиан 2 0
17. Микулеску Давид 2 0
18. Русу Денис 1 0
19. Ионице Александру 1 0
20. Урсу Октавиан 1 0
21. Якоб Флорин 1 0
22. Томозей Мариус 1 0
23. Роджер VII 1 0
24. Тескан Драгош 1 0
25. Ороиан Александру 1 0
26. Войня Альберт 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 5 0
2. Шут Адриан 5 0
3. Олару Дариус 3 1
4. Тэнасе Флорин 4 0
5. Коман Флоринел 4 0
6. Панцыру Ионуц 4 0
7. Крецу Валентин 3 0
8. Попеску Овидиу 3 0
9. Влад Даниэл 3 0
10. Попеску Октавиан 2 0
11. Вынэ Йонуц 2 0
12. Бузьюк Александру 2 0
13. Кристя Юлиан 2 0
14. Моруцан Олимпиу 2 0
15. Ман Деннис 2 0
16. Перяну Овидиу 2 0
17. Вукушич Анте 1 0
18. Буш Сержиу 1 0
19. Эначе Габриэль 1 0
20. Оайдэ Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
УТА Арад 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)
 ФКСБ 16% (8) 14% (7) 14% (7) 14% (7) 12% (6) 30% (15)

Предыдущие игры

УТА Арад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад УТА Арад 0:0 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад
УТА Арад 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 0:3 УТА Арад УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:2 УТА Арад УТА Арад 1:2 Арджеш Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад
ФКСБ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ
ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ ФКСБ 3:0 Астра ФКСБ 1:1 Сепси Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:3 ФКСБ ФКСБ 4:1 Ботошани Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ

Последние игры между собой

УТА Арад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ФКСБ 3:0 УТА Арад Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 0:0 Заявка 27 18 4 5 52 - 21 58
2. ЧФР Клуж Заявка 26 17 6 3 37 - 12 57
3. Университатя Крайова Заявка 27 15 8 4 31 - 14 53
4. Сепси Заявка 26 9 13 4 39 - 26 40
5. Ботошани Заявка 26 10 7 9 35 - 32 37
6. Академика Клинчени Заявка 27 8 13 6 24 - 23 37
7. Киндия Тырговиште Заявка 26 9 8 9 22 - 22 35
8. УТА Арад 0:0 Заявка 27 8 10 9 24 - 33 34
9. Арджеш Заявка 26 8 9 9 26 - 34 33
10. Астра Заявка 26 8 8 10 36 - 38 32
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 27 8 4 15 30 - 40 28
12. Волунтари Заявка 27 7 7 13 30 - 38 28
13. Вииторул Констанца Заявка 25 5 12 8 33 - 33 27
14. Динамо Бухарест Заявка 26 7 6 13 24 - 34 27
15. Германнштадт Заявка 27 4 11 12 24 - 37 23
16. Политехника Яссы Заявка 24 4 4 16 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 0:0 Заявка 13 11 1 1 32 - 7 34
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 3 3 13 - 8 24
3. ЧФР Клуж Заявка 13 6 5 2 17 - 7 23
4. Академика Клинчени Заявка 14 5 5 4 11 - 11 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Арджеш Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 5 2 7 15 - 19 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
10. Киндия Тырговиште Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
11. Вииторул Констанца Заявка 12 3 6 3 20 - 20 15
12. Германнштадт Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
13. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. УТА Арад 0:0 Заявка 14 1 6 7 7 - 19 9
16. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 13 11 1 1 20 - 5 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 5 1 18 - 6 29
3. УТА Арад 0:0 Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ 0:0 Заявка 14 7 3 4 20 - 14 24
5. Сепси Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Киндия Тырговиште Заявка 13 5 4 4 8 - 5 19
7. Ботошани Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
8. Академика Клинчени Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 19 - 21 16
10. Арджеш Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
11. Волунтари Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
12. Динамо Бухарест Заявка 13 4 2 7 12 - 18 14
13. Вииторул Констанца Заявка 13 2 6 5 13 - 13 12
14. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 3 2 8 15 - 21 11
15. Германнштадт Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
16. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 12 - 30 8
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
ФКСБ
6.20
3.90
1.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 3.80 1.61
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 3.80 1.60
  6.25 3.84 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «УТА Арад» – «ФКСБ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «УТА Арад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ФКСБ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «УТА Арад» – «ФКСБ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.85 1.07 2.97 1.36 2.29 1.61 1.73 2.20 1.35 3.14 1.24 3.80 1.07 6.70 1.05 7.30
9.10 1.04 6.70 1.09 2.85 1.39 2.28 1.63 1.89 1.91 1.69 2.17 1.31 3.15 1.22 4.00 1.08 6.80 1.07 7.90 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.00
3.20 1.37 2.80 1.47 2.37 1.62 1.94 1.93 1.71 2.21 1.54 2.58 1.26 4.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.68 1.46 1.78 2.01 1.36 3.08
1.70 2.15 1.32 3.20 1.08 7.00
2.81 1.46 2.31 1.65 1.79 2.10 1.50 2.68 1.36 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.30 2.27 1.62 1.57 2.38 1.22 4.20
2.30 1.58 1.57 2.40 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч УТА Арад 0:0 ФКСБ онлайн

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